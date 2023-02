Lydia Lozano rompe a llorar en 'Sálvame': "He pasado mucho en este programa, pero nada como esto"

Tras varios días sin acudir a Sálvame, Lydia Lozano ha vuelto a su programa. En la tarde de este 15 de febrero, el espacio vespertino de Telecinco ha comenzado con un Ding Dong muy especial; Jorge Javier ha salido en busca de la colaboradora, y es que ha llamado a la puerta de su casa para comprobar el regreso de la periodista a Telecinco.

Tras su polémica por la información que apuntaba a que visitaba un local de intercambio de parejas y la "traición" de Carmen Alcayde, que fue quien la señaló, la colaboradora ha decidido volver, pero en cuanto ha visto a Jorge, se ha roto por completo.

Todo empezó por el testimonio de un testigo que dijo haber visto a una colaboradora con su marido en un local de intercambio de parejas. No dio el nombre, pero Carmen Alcayde sí: la colaboradora señaló a Lydia Lozano, provocando el enfado de la aludida.

Lydia Lozano en Sálvame.

Jorge Javier llamaba a la puerta de Lydia, que salía un tanto enfadada. "¿Por qué estás tan chula?", le preguntaba el presentador visiblemente enfadado. Para calmar la situación, la colaboradora volvía a entrar en casa y salía de nuevo, para cambiar su actitud.

En cuanto ha abierto la puerta, se ha derrumbado por completo. "Llevo un fin de semana horrible, no he parado de llorar. Charly también", ha confesado. "Había prometido que no iba a llorar".

"Todo el mundo me ha dicho que deje el programa. He pasado mucho en Sálvame, pero nada tan duro como esto. Quiero seguir trabajando, pero todo el mundo me ha dicho que no vuelva", aseguraba.

A lo que Jorge Javier añadía que en Sálvame "nos lo pasamos muy bien" y que la gente "no se divierte en sus trabajos, por eso te dicen que te vayas". Además, confesaba que seguía muy dolida con la que fuera su amiga Carmen Alcayde: "Me ha dolido todo, también cómo habló a Belén. Se cachondeó del tema, dijo que yo estaba todo el día llorando y que con la edad que tengo me iba a dar un infarto".

Finalmente, Lydia Lozano entraba en el plató de Sálvame, que la recibía con un gran aplauso. Mientras, sus compañeros la aplaudían y le mostraban su apoyo con cariñosos abrazos.

