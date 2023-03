Críticas a la influencer Daniela Requena tras operarse para cambiar su color de ojos: "Me aterra"

Para los que creían que el color de ojos se cambiaba únicamente con unas lentillas mágicas, la influencer Daniela Requena Esteve ha abierto un mundo de posibilidades. La creadora de contenido, que ha ido narrando en las redes sociales su diario como mujer trans y ha hecho sus pinitos en la televisión, tiene más de 817.300 seguidores en TikTok y ahora ha dado el salto a la popularidad en otras redes por el relato de su última cirugía, que ha sido cuestionada por una joven estudiante de Óptica y Optometría.

En un primer vídeo, Daniela anuncia que cambiará el color de ojos de marrón a "azul verdoso", una operación que tenía ganas de hacerse desde hace años, pero que únicamente se practicaba en París. Ahonda en que se trata de "pigmentar la zona de color del ojo al que tú quieras", advirtiendo que no es experta, pero que "es superficial y no afecta a la visión": "Me han dicho que lo único que puede pasar es que pierda intensidad y haga falta un retoque con el paso de los años".

Confiesa que le da "miedo", pero que el doctor tiene "muchísima experiencia" y solo está preocupada por ponerse "azul Formentera o verde esmeralda". En su segundo vídeo, 48 horas después de la intervención, señala que tiene algo de irritación como es lógico, pero "solo me tengo que poner gotitas". Se muestra muy contenta con "ojos azules para siempre" y recuerda en qué clínica se ha hecho la cirugía, prometiendo una explicación más extensa:

Su vídeo se viralizó en varias plataformas y llegó hasta Eva Ruiz, estudiante de Óptica, que decidió grabar una explicación sobre el tema porque le parecía grave que "se estén promoviendo estas cosas": "Me aterra pensar que puede estar influenciando a gente a que se haga esta barbaridad", ha especificado. En una "versión corta", ha advertido que "a nadie le compensa para tener los ojos azules una ceguera a largo plazo, quedarte sin vista, y esta es la realidad que no cuentan".

Dejando claro que seguramente sea por "desconocimiento" de la influencer, explica que la cirugía consiste en despigmentar el iris, al tiempo que esos pigmentos sobrantes se acumulan en el humor acuoso, en la cámara anterior del ojo, que es incapaz de hacer un drenaje óptimo. Esto se traslada a una obstrucción y un aumento de presión intraocular que puede provocar glaucoma, daños en el nervio óptico y desprendimientos, entre otras problemáticas:

No obstante, la cirugía a la que se refiere Eva no es la misma que se ha realizado Daniela, y la influencer ha salido a responder, avisando de que estaba creando "una confusión" porque ella se había hecho una "queratopigmentación" que no tiene esas consecuencias:

La estudiante ha reconocido su error en otro vídeo, justificando que "lo que se ha hecho ella no es lo que yo expliqué", pero precisando que "sí implica el uso de un láser" igualmente. En este sentido, prometiendo una explicación más específica sobre el tema, ha puntualizado que "es falso que no conlleve riesgos":

También ha querido aclarar que ella no está atacando a la influencer, sino únicamente mostrar "la otra cara de la moneda" para que la gente tenga toda la información a la hora de decidir si se hace o no esa operación.

