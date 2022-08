Quién es Daniela Requena, la activista y política que ha fichado por 'Pesadilla en El Paraíso'.

El casting de Pesadilla en El Paraíso se va completando poco a poco, y es que el nuevo reality de Mediaset calienta motores para conquistar a la audiencia la próxima temporada. Un total de 16 participantes vivirán toda una 'pesadilla' en una granja, donde deberán cuidar de las labores habituales de la finca. Todavía faltan dos nombres por conocer, aunque con los revelados hasta la fecha, no han dejado indiferente a nadie.

Entre los nuevos fichajes de la cadena de Fuencarral destacan algunos rostros no tan conocidos para los televidentes de Telecinco, como es el caso de Daniela Requena, una joven 'tiktoker' quizá no tan conocida en la pequeña pantalla pero con muchos seguidores en redes.

Daniela Requena tiene 30 años y es natural de Valencia, sus vídeos arrasan en TikTok y cuenta con casi un millón de seguidores. En sus publicaciones, los usuarios de las redes son testigos de su proceso de transición como mujer transexual, donde no ha dudado en abrirse en canal para, como ella misma explicó a EL ESPAÑOL, "darle voz al colectivo LGTBI y ayudar a otras personas".

Requena también es periodista y, aunque es el primer reality en el que participa, no será la primera vez que trabaje en televisión, ya que ha trabajado como colaboradora del matinal de Antena 3 Espejo Público y también en Sálvame, programa del que fue redactora durante un tiempo.

Asimismo, su activismo no se ha quedado en las redes sociales, y el pasado mes de febrero se hacía pública la noticia de su salto a la política como secretaria de LGTBI y diversidad del PSOE en la provincia de Valencia. "¿Por qué no hacer lo mismo que hago a través de redes pero en política para que mi mensaje llegue de una manera más firme? Y aquí estoy", declaraba a El ESPAÑOL al conocerse su fichaje por el Partido Socialista.

Además, Requena ha publicado recientemente su primer libro Mamá, soy mujer, un diario donde relata su proceso desde su infancia. "He indagado en algunas partes que yo creía olvidadas. He hablado con familiares para que ellos me recordaran ciertas etapas donde yo era muy pequeña", comentaba en una entrevista a este medio.

Un perfil que podría dar muy buenos momentos a la audiencia, sobre todo por su naturalidad y desparpajo, que seguro conquistarán a todos los televidentes en su paso por la versión española de La Granja.

