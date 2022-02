Daniela Requena, la joven trans promovida en el PSOE que arrasa en TikTok y enfada al feminismo

Desde este fin de semana hay un nuevo referente trans en el PSOE. Se llama Daniela Requena, tiene 30 años y es la nueva secretaria de LGTBI y diversidad del PSOE en la provincia de Valencia. Sus videos arrasan en TikTok y cuenta con más de 800.000 seguidores. Cada día relata su proceso de transición, sus experiencias o muestra su cuerpo sin complejos.

Daniela es pura energía, una diva, un golpe de efecto con el que el PSOE valenciano quiere atraer al electorado más joven. Además, según reconocieron fuentes socialistas, buscan profundizar en la reconciliación con el colectivo trans, una relación histórica que se ha visto empañada en los últimos años por la oposición frontal de Carmen Calvo y otras dirigentes socialistas por la denominada 'ley Trans'.

"Hay que abordar de manera pacífica este debate en el PSOE. A aquellas personas que no están de acuerdo con la autodeterminación les pregunto, ¿por qué tú tienes la posibilidad de ser cómo te sientes y yo tengo que pasar por un tribunal médico? Hablamos de derechos, yo también los tengo, ¿no?", asegura en declaraciones a EL ESPAÑOL.

Enfrente tendrá al feminismo más clásico. Un sector dentro del PSOE que sostiene que "los derechos no son seguidores en Instagram" y no hace falta recurrir a un "circo sexual", afirman destacadas dirigentes socialistas consultadas por esta redacción. El debate interno ya se ha abierto.

Decisión meditada

El PSOE de Ximo Puig celebró este fin de semana sus tres congresos provinciales sin sorpresas en el plano orgánico. El líder valenciano redujo a la mínima expresión la representación de los colaboradores del exministro José Luis Ábalos tras arrollar a su representante en Valencia, la diputada autonómica Mercedes Cabellero, en unas primarias.

Puig tendrá paz y estabilidad en Castellón, pero oposición interna en Alicante, liderada por el diputado nacional y exalcalde de Elche, Alejandro Soler. En la provincia de Valencia, Carlos Fernández Bielsa, alcalde de Mislata y vicepresidente de la Diputación, será el nuevo barón. Y entre todos los nombres de su ejecutiva, uno es el que más destacó: el de Daniela.

"Lo he llevado muy en secreto, ya sabes cómo son estas cosas. Me pidieron mucha discreción". Está entusiasmada con la propuesta y se mira en la activista Carla Antonelli, una de las caras visibles de la lucha trans. "Vengo a darlo todo. No sé lo que me durará esta aventura o cuándo me bajaré del barco, pero lo que si sé es que estoy muy ilusionada", explica.

Daniela es una superestrella en TikTok que ha sido capaz de generar una comunidad a su alrededor. Todo lo que difunde crea tendencia y se muestra tal y como es, al natural. De manera literal porque ama a su cuerpo.

-¿Qué te dicen en el PSOE cuándo ven tus fotos?

-"Es un tema que me daba pánico, no te voy a engañar. Pero me han dicho que sea yo misma. Mi contenido no es sexual, es artístico. Lucir tu cuerpo es maravilloso y cuando me reuní con el partido les trasladé que no quería dejar de ser quien soy. Les dije, 'si me compráis así, genial, me sumo al proyecto'. Y así ha sido, mi mensaje gusta".

La transición

Daniela dice que "siempre" se ha sentido socialista y es militante del partido. Pero le costó decidirse. Pasa de comentar todo lo que hace Kim Kardashian a remar a favor de Pedro Sánchez.

"Estoy en un momento de mi vida más madura. La Daniela más alocada de los 20 años ya no está. Y pensé, ¿por qué no hacer lo mismo que hago a través de redes pero en política para que mi mensaje llegue de una manera más firme? Y aquí estoy".

Daniela está orgullosa de su transición y la ha hecho pública. En sus redes sociales ha publicado todos sus avances, entre ellos la intervención quirúrgica de reasignación sexual.

Así es como relató aquel día a sus miles de seguidores desde la cama de un hospital de Valencia. "La intervención ha salido muy bien, han sido unas seis horas o así por lo que me han dicho. El equipo médico ha sido muy agradable y, sorprendentemente, no tengo muchos dolores, imagino que es por los calmantes. Estoy muy contenta, me he emocionado y se me han saltado las lágrimas. Me han hecho una fotografía, lo he visto y es precioso. Ahora tengo que estar unos días con el dilatador para evitar que la zona se cierre".

Daniela dice que es una afortunada. "Mi transición ha sido fácil y he contado con un gran apoyo social y familiar", subraya a este periódico. Lleva mucho tiempo "haciendo pedagogía de la comunidad trans y luchando por algunos problemas que tenemos el colectivo". Es consciente del debate interno abierto en el PSOE y de los recelos que puede despertar su historia.

La ley Trans

En junio del año pasado, coincidiendo con la aprobación del día del Orgullo, el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros la conocida como Ley Trans, impulsada por el Ministerio de Igualdad, en la que, tras un acuerdo entre los socios del Ejecutivo, se permite la rectificación de nombre y sexo de las personas trans en el Registro Civil a partir de los 14 años.

Dirigentes históricas del PSOE como Carmen Calvo cuestionaron el texto por inseguridad jurídica. De hecho, los socialistas ya mostraron en 2020, en un documento interno del partido, su oposición a la autodeterminación de género por dos cuestiones.

La primera porque "desdibujan a las mujeres como sujeto político y jurídico"; y la segunda porque el género "no existe", sino que es un conjunto de "estereotipos" que se asignan a hombres y mujeres y que "configura expectativas y oportunidades".

La exvicepresidenta ha encabezado las principales críticas públicas hacia esta norma y defendió, en su lugar, la ley de Igualdad de Trato, conocida como 'Ley Zerolo', que impulsa el PSOE

"Me encantaría aprovechar esta oportunidad para sentarme con aquellas personas que piensan distinto y debatir desde la serenidad sobre este asunto", apunta Daniela.

La nueva secretaria de LGTBI y Diversidad del PSOE de la provincia de Valencia no lo tendrá fácil a la hora de buscar apoyos en su partido en este asunto. Las feministas más clásicas siguen pensando que la Ley Trans es una huida hacia adelante que borra a las mujeres.

"No lo damos por perdido, como no lo hicimos con el asunto de los vientres de alquiler y la prostitución, se desconoce la profundidad de este asunto", alegan a esta redacción desde distintos sectores feministas del PSOE.

"Lo que se ha aprobado es solo un borrador. Tenemos la esperanza y el convencimiento de que vayan cayendo muchos puntos conforme vaya pasando la ley los distintos filtros", concluyen.

