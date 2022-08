¿Por qué Rafa Mora fue vetado en Telecinco dos años? De un turbio asunto al vídeo contra la cadena

Rafa Mora está en la cuerda floja de Sálvame. Su lamentable actitud genera rechazo en la audiencia y la dirección del programa se plantea su continuidad en el programa. Tanto que incluso ha lanzado una encuesta en redes sociales: "¿Crees que la presencia de Rafa Mora es perjudicial para Sálvame?

Una situación que ha llevado al valenciano a recordar que estuvo durante dos años vetado en los platós de Telecinco. Algo por lo que ha querido dar las gracias al director de Sálvame, Alberto Díaz, por haberle recuperado.

"Es de la gente que aprecio de verdad. Cuando te da un consejo es como cuando te lo da un padre", ha dicho al borde de las lágrimas. "Es la persona que cuando en su día me metieron en el congelador durante dos años por algo de lo que no tengo conocimiento, pero puedo intuir, me ayudó a volver", ha dicho.

Pero ¿qué pasó entonces? Hace ahora ya diez años, concretamente un 27 de octubre de 2012, Mora era despedido como gancho de MYHYV junto a otros compañeros como Virginia, Vicente y Julián Contreras.

¿La razón del despido? Aunque desde la cadena y la productora del programa nunca se hicieron públicas las razones, lo cierto es que Mora había acusado a Pipi Estrada de pasar números de teléfonos de participantes de MYHYV a futbolistas y a Miriam Sánchez, pareja por entonces de Pipi, de ocultarlo.

Como ejemplo, de hecho, Sálvame sacó una conversación que mantuvieron Pipi Estrada y el exjugador del Real Madrid, Guti, quien tuvo un affaire con Meritxell, una exparticipante de MYHYV.

En la charla, Estrada le preguntaba a Guti por si había "algún fichaje" que le gustara de los "últimos programas" que estaba viendo. El futbolista afirmaba que tenía una chica en la mente, aunque no le daba su identidad, tan sólo decía: "ya lo hablo con Pipi".

Este "tsunami" terminó finalmente con los despidos de Estrada, Sánchez y Mora -que por entonces también fue absuelto por una supuesta agresión sexual en Granada- y con el veto de los tres en los programas de la cadena. En la actualidad, Estrada y Mora son colaboradores de Sálvame.

El videoclip de la venganza

Tras aquello, Mora se alió con el rapero Subze para crear el tema The Boss en el que ponía a parir a todo Telecinco. "Rafa, sacó la pasta a Sálvame. Ridiculizó a ‘la Esteban’. Llenas tu boca con críticas. Él llena su cartera. Supo exprimir esta sociedad que te pone en lo más alto para verte caer luego", cantaba el rapero.

"Él llegó a Telecinco dispuesto a reírse en todas vuestras caras. Un chaval de barrio con confianza en sí mismo (…) Todos le critican, todos le imitan (…) Vuestra envidia crea mi fama", continuaba.

No sería hasta tres años después cuando Telecinco le levantaba el veto. "He estado exiliado", decía en su vuelta a Sálvame. "Antes era más inmaduro, mostraba mi lado más canalla", explicaba a Paz Padilla y Kiko Hernández antes de confesar que había echado "mucho de menos la televisión".

"No es que te quieras apartar. Todo personaje público es un producto y te expones al medio. A veces uno necesita descansar, desconectar. Llegué aquí siendo un chiquillo de barrio. Pegué un boom muy grande", comentaba sin entrar a dar las razones de su veto.

Relación con la extrema derecha

Precisamente entonces coincidía con Hernández, quién había señalado años antes cómo presuntamente el valenciano se encontraba a la espera de un juicio por agredir a un guardia civil, a la vez que lo vinculaba a la extrema derecha.

En su blog El confesionario de Kiko ofreció imágenes del 20 de abril de 2010 en las que Mora aparecía comiendo en el Hogar Social-Patriota “María Luis Navarro” de Valencia junto a miembros de la Junta Nacional de España 2000, grupo de extrema derecha al que Rafa no negaba tener simpatías. De hecho, tenía amistad con José Luis Roberto, líder del partido que se cataloga como patriótico, social y populista, cuyos fines son defender la unidad de España y parar la invasión de inmigrantes.

Poco después, Raquel, la que era pareja de Rafa, defendió en Sálvame al actual colaborador del espacio y dijo que era mentira esa simpatía hacia el partido xenófobo, y que en las fotos aparece con su antiguo jefe en una empresa de seguridad.

“Él se fue a comer donde este hombre le llevó (...) qué tiene que ver que esté comiendo con un hombre para que sea de ese partido” decía. Además, puntualizaba que “Rafa no sabe de política” y que “no es racista”, pues tiene amigos “de todo tipo”.

