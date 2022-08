Terelu Campos niega que Alejandra Rubio vetara en el 'Deluxe' y Antonio Montero cuenta la verdad

En su vuelta a Sálvame después de la entrevista a su hija Alejandra Rubio en el Deluxe el pasado viernes, Terelu Campos ha querido negar que se vetara a tres colaboradores (Laura Fa, Miguel Frigenti y Lydia Lozano), tal y como afirmó el pasado fin de semana el programa Socialité.

"Que yo sepa, no", ha contestado a Gema López cuando le ha preguntado por esta cuestión. "Pero, vamos, yo no he estado en la negociación del contrato de Alejandra", ha afirmado la presentadora de Sálvame. "Se dijo que había vetado a Lydia Lozano y estaba de vacaciones, y también a Frigenti, y ese día no estaba en el Deluxe".

En este sentido, Antonio Montero ha explicado que lo que pasó es que se pidió a Rubio que sugiriera "qué colaboradores le apetecía que estuvieran y la dirección del programa escuchó sus sugerencias y después hicieron lo que les había parecido".

Por otra parte, Terelu también se ha enfrentado a las críticas recibidas a su entrevista a su hija, la cual muchos de sus compañeros en el programa han considerado como aburrida e incluso la han tachado de egocéntrica.

"Lo único que voy a decir es que una reputada periodista como tú, Laura Fa, que tiene una hemeroteca, que acusar a mi hija que no estuvo a mi lado en mi enfermedad, no me parece una falsedad sino una crueldad. La única que apartó a mi hija de mi enfermedad soy yo porque consideré que no tenía la edad adecuada. A partir de ahí, no tengo nada que decir", ha dicho la malagueña.

"No he dicho eso", se ha defendido la catalana. "Alejandra ha reconocido que no fue el momento para irse de casa. Y en la entrevista me hubiera gustado que se hablara de ese momento".

"Hablar de la enfermedad estaba más manido", ha contestado la Campos. "Lo hemos hablado públicamente. Ella ya ha contado que veía una madre que intentaba tener una vida normal, como los días de mi quimio dormía en casa de mi madre... "

