Quién es Nadia Jémez, la 'influencer' que ha fichado por 'Pesadilla en El Paraíso'

Nadia Jémez ha sido una de las últimas concursantes confirmadas del nuevo reality de Mediaset, Pesadilla en El Paraíso, del que todavía se desconoce la fecha oficial de estreno. Su perfil es uno de los menos conocidos en la pequeña pantalla, pero la realidad es que esta joven acumula casi 200.000 seguidores en su cuenta oficial de Instagram y 122.000 en TikTok, plataforma donde se ha hecho viral en múltiples ocasiones.

Jémez tiene 22 años y ha finalizado recientemente un doble grado en Derecho y Ciencias Criminológicas y de la Seguridad, aunque todavía no ha ejercido como tal. En el reality de la cadena de Fuencarral se podrá conocer más a la hija mayor de Paco Jémez, exfutbolista y entrenador de clubes como el Granada CF, el Rayo Vallecano o el Cruz Azul mexicano.

Nadia es una apasionada de la moda, los viajes y las nuevas experiencias, por ello, no ha dudado en aceptar la oferta del reality de Fremantle, donde está deseando vivir todas las aventuras que le esperan en el formato de convivencia. Quizás, su presencia en televisión puede catapultar aún más su carrera como creadora de contenido en redes.

Así se ha definido ella misma en su vídeo de presentación del nuevo reality de Mediaset: "Me dedico a las redes sociales. A Instagram y a otras plataformas y tengo un total de 190.000 seguidores en ellas". Además, añadía que su "objetivo principal" es darse a conocer "a aquellas personas que todavía no me conocen o que me conocen por el nombre de mi padre".

"Quiero darme a conocer por mí misma, que la gente vea que soy capaz de hacer muchas cosas. Creo, además, que voy a estar en un ambiente que me gusta mucho, como es el entorno rural", insiste Jémez.

Actualmente, la concursante de Pesadilla en El Paraíso mantiene una relación sentimental con uno de los 'youtubers' más famosos de internet, Javi Ruiz. Él y su hermano poseen un canal en la plataforma de vídeos, bajo el nombre de xBuver, en el que superan los 5,3 millones de suscriptores tras nueve años con su cuenta.

Nadia deberá convivir con otros 15 famosos para alzarse como la mejor granjera del reality, donde durante sus semanas de convivencia los famosos elegidos deberán sobrevivir en un espacio rural sin las comodidades de las sociedades modernas.

