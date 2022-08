Quién es Israel Arroyo, el vidente de los famosos que ha fichado por 'Pesadilla en El Paraíso'.

Israel Arroyo ha sido uno de los últimos concursantes confirmados del próximo reality de Mediaset, Pesadilla en El Paraíso. Lara Álvarez, presentadora del concurso, ha sido la encargada de anunciar cuatro de los nombres de los famosos que participarán en el formato producido por Fremantle, entre los que se encuentra Arroyo, el denominado "vidente de los famosos".

Tiene 46 años y es original de Canarias, y de esta forma se ha presentado en su vídeo promocional desde su vivienda en Santa Cruz de Tenerife: "Me hice famoso porque le pronostiqué algo a mi amiga Cristina Tárrega y el boca a boca hizo el resto". Y es que asegura que famosos de la talla de Luis Fonsi, Jorge Javier Vázquez, Chabeli, Enrique Iglesias, Juan Antonio Bayona y otros conocidos futbolistas han requerido de sus respuestas sobre el futuro, en algún momento de sus vidas. De hecho, fue uno de los participantes del programa Animales Nocturnos, conducido por Tárrega.

"La mayoría de ellos han venido a mi consulta o me han llamado por teléfono cada vez que me han necesitado", insistía. Aunque sin duda, la persona más "importante" a la que afirma haber ayudado fue Margaret Thatcher, ex Primera Ministra de Reino Unido. "Quedó muy impresionada. No voy a contar nada de lo que me dijo. Estaban sus guardaespaldas y un intérprete, porque yo, la verdad, tengo un nivel de inglés bajo", confiesa. Arroyo asegura que lleva dedicándose a este mundo desde hace "como 15 o 20 años".

Israel se define a sí mismo como un hombre tranquilo, generoso y sin complejos. Aunque al igual que el resto de los concursantes elegidos, deberá pasar por las calamidades que el programa tiene preparadas para los habitantes de La Granja, sobre todo tras confesar que los malos olores son algo que no soporta, algo que tendrá que soportar al convivir en un espacio donde habrá animales. "Lo que más voy a echar de menos es el teléfono, el móvil, porque estoy enganchado. Va a ser muy difícil", asegura el vidente.

Israel Arroyo es uno de los concursantes más desconocidos para la audiencia, todo un punto a su favor para poder mostrar a los televidentes su verdadera personalidad y conquistar a todos los seguidores de Pesadilla en El Paraíso.

