'Sálvame' se plantea la continuidad de Rafa Mora por el evidente rechazo que genera en la audiencia

Rafa Mora protagonizó este lunes una nueva bronca con Miguel Frigenti en Sálvame que provocó que las redes sociales volvieran a pedir su expulsión del programa por su lamentable actitud.

Algo que ha hecho que la dirección del programa de La Fábrica de la Tele haya mostrado su preocupación y se haya reunido con el valenciano para abordar su futuro en el programa. "Solo con meterte en redes sociales y poner su nombre en el buscador, la cuantía de mensajes de rechazo, de odio y desprecio hacia el colaborador son infinitamente más que las de apoyo".

"He ahí la cuestión: ¿renovar el contrato o no?", ha dicho la voz en off en una pieza del programa. "Nuestros directores se están planteando su permanencia en Sálvame. Para nosotros la audiencia es lo primero y que duda que el colaborador causa dolor al programa".

[Rafa Mora saca a relucir su homofobia con Miguel Frigenti: "Yo sé de este tema, como tú de drag queens"]

De ahí que el programa haya llevado a cabo un análisis de audiencia para ver qué impacto tiene Mora en la audiencia cada vez que aparece en pantalla. El resultado se revelará a lo largo de la tarde de este martes.

"El programa tiene un problema y nuestro deber es encontrar una solución. Nosotros trabajamos para todos ustedes y lo importante es que estemos en consonancia", ha dicho Terelu Campos.

"Rafa no era ajeno a esto. Pensaba que no podía tener consecuencias. Esa actitud de machirulo va en su contra. Y él pensaba que sumaba. Creo que es capaz de rectificar", ha añadido Gema López.

Por su parte, Miguel Frigenti ha comentado que no le gustaría estar en la piel de su compañero. "Todo en la vida siempre tiene su parte positiva. Igual cambia el chip (...) Todos somos muy pasionales y todos nos equivocamos. Ahora los directores tendrán que valorar si él se está equivocando más de la cuenta. Yo no quiero que nadie se quede sin trabajo. Espero que se le de una oportunidad porque yo no quiero que nadie se quede sin trabajo".

#yoveosalvame poniendo los tuits en contra de Rafa M0ra y convocándole a una reunión esta mañana, ¿cómo interpretáis esto? pic.twitter.com/PrxKcRol76 — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈✵ (@MenervaPiquero) August 23, 2022

