Momentazo en 'La ruleta de la suerte': un concursante le pide matrimonio a su pareja en el plató

Si hace varias semanas, el programa de Telecinco Socialité se convertía en noticia al presenciar una pedida de mano en directo de dos de sus trabajadores, en la mañana de este martes 23 de agosto ha sido La ruleta de la suerte la que ha vivido este emotivo momento.

Y es que a Sergio, uno de los concursantes de este martes, la vida le cambió como espectador mientras veía el programa desde su hogar. "Hace un año estaba viendo el programa en mi casa y veo a una chica con la que tuve un flechazo, me gustó en cuanto la vi. Tenía la necesidad de conocerla. Con el nombre de la chapita, la busqué por redes sociales y me salió la primera, por lo que la labor de búsqueda tampoco me costó tanto. La seguí en su cuenta de Instagram y ella no me siguió de vuelta, pero a los seis meses empezamos a hablar, y nada, llevamos ocho meses saliendo. Me ha hecho súper feliz", contaba el concursante ante la mirada de Jorge Fernández, presentador del concurso de Antena 3.

"¿Quieres que entre Irene Kate en el plató?", cuestionaba el presentador sin conocer el momentazo que iban a vivir. En ese momento, Irene irrumpía en el plató explicando de nuevo cómo conoció a Sergio. "Me dijo que me había visto por la televisión. Y yo dije: 'Mira, qué chico tan sincero'", comentaba.

[Momentazo en La 1: un cámara de los Sanfermines le pide matrimonio a su pareja en directo]

En ese momento, el concursante le pedía al presentador si podían dirigirse hacia el centro del plató, para "contar" lo que quería hacer. Ya en el emplazamiento elegido, Sergio comenzaba su discurso: "Han pasado ocho meses, sé que es poco tiempo, pero la verdad que desde entonces me has cambiado totalmente la vida. Me gustaría pedirte matrimonio". Sergio sacaba una pequeña caja y se arrodillaba en mitad del estudio del programa de Antena 3, seguido de un tremendo aplauso de los presentes.

"¡Brutal!", gritaba el presentador con los brazos en alto mientras Irene Kate respondía "que sí" a la pregunta realizada por su pareja. "¡Le ha dicho que sí! Es la primera vez que alguien pide matrimonio en La ruleta de la suerte, es un momento histórico. Este programa, además de para hacer feliz a la gente, sirve para cosas como esta. No sabéis cómo nos alegramos, que seáis muy felices", continuaba Fernández, a lo que añadía de forma irónica que a Sergio "todavía" le quedaba el programa "entero" por realizar.

