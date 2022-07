Una reportera de ‘Socialité’ recibe una petición de mano por sorpresa en directo

Hace unos días, Mediaset convertía a sus trabajadores más desconocidos en estrellas del Sálvame MediaFest, donde vimos cantar a redactores, editores o limpiadoras del grupo de comunicación. Y este domingo, en Socialité, se vivió un momentazo en un sentido muy similar, en el que la reportera Arabella Otero vivió una petición de mano por parte del realizador, Álvaro Seguro.

Arabella está cerrando una etapa de su carrera profesional, tras estar tres años micrófono en mano informando de la última hora de lo que sucedía en el mundo del corazón. En un momento dado de la emisión, Nuria Marín, la presentadora de Socialité, la llamó de forma imprevista, obedeciendo órdenes de dirección. “Vente corriendo. Arabella está viniendo hacia aquí porque necesito comunicarle algo en directo, aquí, en el plató de Socialité”, avanzaba Marín. Una vez Arabella estaba a su lado, Nuria decía: “Atenta. Yo no sé qué va a pasar, a mí solo me han dicho que vengas”.

Entonces apareció en escena Álvaro Seguro, realizador del programa, quien decía: “Nuria, tú has insistido mucho en esto”. A continuación, dirigiéndose a Arabella, decía: “Ven aquí, llevamos dos años increíbles y no se me ocurre mejor persona. Porque cuando Ana María y Ortega lo dejan, otras etapas empiezan. Espero que a mi madre no le dé un infarto. ¿Quieres casarte conmigo?”.

[Torpedear las bodas de sus colaboradores: un clásico dentro del universo 'Sálvame']

La emoción de la pareja era más que evidente, y Arabella dijo que sí a la proposición de pasar por el altar. Nuria Marín se contagió del espíritu emotivo del momento. “Enhorabuena. Jolín, ¿cómo haces esto? Es que además es un día muy especial porque es tu último día en Socialité". Además, bromeó con cubrir el futuro enlace, en la línea de lo que se hace con otros compañeros de la cadena. Sin ir más lejos, Sálvame cubrió la boda de su reportero Kike Calleja con Raquel Abad hace escasamente diez días. Como broche de oro, Nuria le pidió a Arabella que se despidiese de la audiencia, y ella optó por un sencillo: “Hasta siempre, socialiteros”.

Álvaro Seguro, realizador de @socialitet5 le ha pedido matrimonio en directo a Arabella Otero en su último día en el programa #Socialité580 @nuriasecret pic.twitter.com/cXdNKnaV9u — telemagazine (@telemgzn) July 17, 2022

Los sanfermines también vivieron otra petición de mano

Esa misma semana, un operador de cámara de TVE, que cubría los encierros de San Fermín, también realizó una petición de mano. La reportera Renata Rota le extendía el micrófono a uno de sus compañeros, Pascual, quien aparecía elegantemente vestido.

“Hoy es un día muy especial para mí. Quiero agradecer, en primer lugar, a quién me haya dado esta oportunidad para poder expresarme y a mi familia y a mis amigos, darles las gracias. En especial y con muchísimo cariño a Marta, Marta te quiero, ¿te quieres casar conmigo?”, preguntaba el cámara a su pareja que, sin él saberlo, se encontraba en directo mediante una videollamada. “¡Claro que quiero casarme contigo!”, gritaba ella, ante las felicitaciones de Julián Iantzi, Ana Prada y Teo Lázaro, quienes se encargaron de presentar los encierros para Televisión Española.

