Por qué se conoce como Steisy a Patricia Pérez, concursante de ‘Pesadilla en el paraíso’

La décima concursante confirmada de Pesadilla en el paraíso, el nuevo reality de Telecinco, tiene una particularidad muy especial. Y es que es conocida tanto por el nombre de Steisy como por Patricia Steisy, pero Steisy no es más que su apodo. Su nombre real es Patricia Pérez.

Nacida en Andalucía, saltó a la fama con 23 años, gracias al desaparecido programa Mujeres y hombres y viceversa, en 2014.

El primer día que la vimos simuló estar en un ring de boxeo, lo que dejaba claro que iba a pelear por un sitio en la televisión, que todavía tiene 8 años después de aquella aventura para buscar el amor. En este dating show contó el origen de su apodo.

“Me llaman Steisy por mi perrita. Como soy muy estupenda, le puse Steisinina, pero la perrita era muy pequeña y no me hacía caso con ese nombre tan largo”. “Decidí acortar el nombre y le puse Steisy. A la gente le hacía mucha gracia el nombre y me empezaron a llamar así. Cuando ya me quedé con ese mote, mi madre regaló a la perra”, explicó la entonces gogó, que trabajaba en la noche, pero que no salía demasiado, precisamente por dedicar tantas horas a este oficio. Aquel primer episodio de fama lo aprovechó para aparecer en revistas como Interviú, en la que protagonizó una portada.

[Brutal pelea a gritos entre Patricia Steisy y Alba Carrillo en el plató de ‘Secret Story’]

Desde entonces se convirtió en un personaje imprescindible del universo de Telecinco. En 2016, por ejemplo, fue una de las concursantes de Supervivientes, y convivió en Honduras con Yurena, Mila Ximénez, Víctor Sandoval o el modelo Jorge Díaz, que fue quien finalmente se alzó como ganador. Ella consiguió aguantar en la competición durante 75 días, y fue la undécima expulsada.

Luego la veríamos como colaboradora en los mencionados Mujeres y hombres y viceversa, en los debates de Supervivientes o en Secret Story: La casa de los secretos. Además, junto a su novio Pablo Pisa, tiene un canal en MtMad donde cuentan su día a día. Entre otras cosas, ambos han compartido allí muchas confesiones íntimas, como que son abiertamente bisexuales.

[Steisy pide que se incluya a La Veneno en los libros de historia igual que a Franco]

Patricia Steisy, sin embargo, ha tenido muchos dolores de cabeza por su relación con Pablo, quien no siempre ha sido bien recibido por su familia. En ese sentido, merece la pena recordar cuando ella participó en Solos junto a Manuel, y recibió una visita del joven. Cristina, su hermana, cargó contra Pablo en redes sociales, y acabó hablando con Steisy en el programa, en una conversación tan subida de tono que la ahora granjera acabó con un ataque de ansiedad. Sin embargo, Cristina ha seguido unida a Steisy, y ambas participaron en un vídeo conjunto en el canal de la segunda en MtMad en la que debatieron algunas diferencias del pasado.

Sigue los temas que te interesan