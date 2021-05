‘Solos’ corta su emisión por un ataque de ansiedad de Patricia Steisy

El pasado 27 de abril, Samira Jalill y Óscar Ruiz abandonaban el piso del reality de Mediaset Solos, y se daba la bienvenida a dos nuevos participantes: Patricia Steisy de Mujeres y hombres y viceversa y Manuel González, de La isla de las tentaciones. Al igual que el resto de participantes, ambos están solos pero reciben visitas, llamadas e incluso pueden acudir a platós.

Este martes, Pablo, el novio de Steisy, hizo una visita a ambos participantes. Horas después, Cristina, la hermana de Steisy subía a sus redes sociales unos stories dejando a Pablo en muy mal lugar y llamándole, entre otras cosas, “mierda de persona”.

Este martes, Steisy ha hablado con Cristina por teléfono y ésta le ha contado que Pablo bloquea a sus fans en las redes sociales, y que también las ha bloqueado a ella y a su madre. Patricia Steisy decidía entonces llamar a Pablo, que le daba su versión de lo sucedido.

“Tu hermana me ha puesto de caer de un burro, gritándome, llamándome mierda de persona, diciendo que te tengo manipulada, que te trato como una puta mierda y muchas más cosas”, narraba Pablo. A pesar de esto, le pidió que desbloquease a ambas de las redes sociales.

Steisy llamaba a continuación a su hermana, y ambas acabaron a gritos, pidiendo a Cristina y a su madre que respeten sus decisiones, y ha recordado que junto a Pablo es muy feliz.

Tras la acalorada discusión, Manuel ha tenido que llamar a la organización. “¿Podéis venir un momento, por favor? ¿No podéis venir un momento, por favor?” decía, mientras Patricia Steisy parecía tambalearse como consecuencia de un ataque de ansiedad. “Relájate, por favor”, le decía a su compañera, que mientras miraba al exterior, sin saber cómo gestionar la situación.

Llorando, Steisy decía: “Llamo a mi madre acojonada porque sé que me va a echar una de estas. Que yo no estoy para que me digan estas cosas”. Al poco, la emisión del programa se cortaba, para reanudarse después, con Steisy ya más calmada.