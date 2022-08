El acierto de Mediaset con el casting de 'Pesadilla en El Paraíso': ¿el aire fresco que necesitaban?

La cadena de Paolo Vasile se enfrenta a un gran reto el próximo otoño: conseguir fidelizar a la audiencia con su nuevo reality Pesadilla en El Paraíso, la adaptación española de La Granja. Tras el buen recibimiento de su último concurso, Supervivientes 2022, Telecinco debe apostar por un casting fuerte e interesante para los televidentes.

De la mano de Lara Álvarez y Carlos Sobera, un total de 16 famosos deberán convivir en las peores condiciones posibles en una granja, superando las adversidades del mundo rural sin las comodidades de las sociedades modernas. Todo un reto de convivencia que promete ser de lo más entretenido.

Mediaset calienta motores para su emisión, de la que todavía se desconoce la fecha oficial, aunque el pasado viernes se anunciaba Rumbo al paraíso, un "adelanto especial" para este martes presentado por Lara Álvarez y emitido en Mitele PLUS, donde se conocerán algunos de los nombres restantes que participarán en el reality.

¡Nos ponemos 'Rumbo a El Paraíso'! 👩‍🌾



💥 El próximo martes ESTRENO de un adelanto especial, presentado por @laralvarezg, de #PesadillaEnElParaíso, el nuevo reality de @telecincoes 💥



Además, descubrimos la identidad de 4 nuevos concursantes. Solo en 𝗺𝗶𝘁𝗲𝗹𝗲 𝗣𝗟𝗨𝗦 🚀

Una de las críticas más habituales hacia Mediaset es la frecuencia con la que aparecen ciertos rostros en los realities de la cadena. Muchos televidentes se quejan de que algunas personas saltan de un formato a otro en un corto espacio de tiempo, sin dejar paso a que nuevas caras puedan convertirse en personajes del universo Telecinco. Algo bueno de Pesadilla en el Paraíso es que cuenta con la presencia de rostros que hacía tiempo que no tenían minutos en televisión.

Es el caso de algunos participantes como Víctor Janeiro, Alyson Eckmann, Marco Ferri o Mónica Hoyos. El hermano de Jesulín de Ubrique llevaba un tiempo apartado de la televisión, pero parece que la idea de convivir en una granja en las peores condiciones es la excusa perfecta para volver. El andaluz es apreciado por la audiencia, ya que en la mayoría de los formatos en los que ha participado siempre ha recibido un buen 'feedback'. De hecho, se alzaba como el ganador de la versión antigua de Supervivientes, Aventura en África, donde se llevó el maletín de 180.000 euros.

Asimismo, apostar por la vuelta de Eckmann es un claro acierto ya que la americana ganaba el único reality en el que ha participado en nuestro país, Gran Hermano VIP 5, el pasado 2017. Además, la 'influencer' cuenta con un gran número de seguidores; casi 300.000 solo en su cuenta oficial de Instagram. Por lo que sus 'followers' serían un reclamo para sintonizar su paso por La Granja de Telecinco. Además, uno de los últimos fichajes anunciados es el modelo Marco Ferri, también concursante de la misma edición de Gran Hermano VIP y con el que Alyson mantuvo una 'estrecha amistad', dejando entrever la clara intención del programa por volver a juntar a los protagonistas.

[El listado oficial de todos los concursantes confirmados de 'Pesadilla en El Paraíso']

La vuelta de Carlos Lozano a Sálvame como presentador de la última franja del programa, Sálvame Sandía, servirá para comentar (o criticar) el concurso de Mónica Hoyos, su expareja. La presencia de Lozano en el plató de Telecinco de forma diaria puede alzar el interés de los televidentes por lo que suceda en Pesadilla en El Paraíso, sobre todo por la relación tensa que mantienen entre ambos.

Pero no solo la vuelta de algunos personajes a la primera línea televisiva puede tener buenos resultados. El fichaje de Gloria Camila Ortega promete dar contenido sobre la polémica situación que envuelve a José Ortega Cano y su mujer Ana María Aldón. Quizás, la cadena y la productora esperan obtener testimonios jugosos sobre la supuesta mala relación de la mujer del torero y la hija de Rocío Jurado. Asimismo, una de las noticias más comentadas a lo largo del verano ha sido la presunta crisis que vive el matrimonio, por lo que Gloria Camila es un personaje de actualidad, lo que genera aún más interés. Cabe recordar que la colaboradora de Ya es verano solo ha participado en otro reality de la cadena, Supervivientes, al cual acudía junto a su expareja Kiko Jiménez.

No podía faltar en el casting algún tertuliano del universo Sálvame, esta vez han escogido al recién llegado Pipi Estrada que, aunque no sea un personaje muy bien valorado por la audiencia, la cadena espera que pueda dar contenido sobre los colaboradores del programa o sobre su expareja, Terelu Campos. De la misma forma, Pesadilla en El Paraíso también cuenta con rostros no tan conocidos para la audiencia, como el primo de Felipe VI, Juan Alfonso Milán, debutante en la categoría de realities de Mediaset.

Pero los últimos fichajes del programa tampoco han dejado indiferente a nadie. La que fuera una de las tronistas más famosas de Mujeres y Hombres y Viceversa, Patricia Steisy, se alza como una de las promesas más relevantes del reality. Espontánea, divertida y extrovertida, la de Granada aportará esa frescura al casting que un formato como Pesadilla en el Paraíso necesita. Además, al igual que muchos otros de sus próximos compañeros, llevaba varios años sin tener una presencia relevante en televisión.

También se ha incorporado a la lista Daniela Requena, periodista e influencer con miles de seguidores en redes sociales, que además es secretaria de LGTBI y diversidad del PSOE en Valencia. Un perfil totalmente novedoso para los televidentes de Mediaset, aunque ya se rumoreó en su día que tuvo negociaciones para formar parte de la última edición de Supervivientes. Y es que tal y como conoce este medio, desde la cadena y la productora querían incluir a una persona transexual en Supervivientes 2022, y finalmente fue Desy la concursante elegida. Ahora, Requena ficha por Pesadilla en El Paraíso, donde puede apotar muy buenos momentos a la audiencia.

Todavía quedan varios nombres por saber, pero parece que Telecinco apuesta por 'rescatar' rostros queridos por la audiencia o menos conocidos, para intentar llevar hasta lo más alto su nueva apuesta para el prime time.

