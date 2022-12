Nuevo test visual: lo primero que veas en la imagen desvelará cuál es tu mayor reto

Los test de personalidad y los acertijos visuales son tendencia en las redes sociales y por eso abundan tanto. Este tipo de publicaciones se hacen virales rápidamente y están gozando de un éxito inesperado al suponer un pasatiempo divertido para todo tipo de personas. Algunos ponen a prueba nuestras destrezas y agudeza visual, mientras que otros nos ofrecen información para reflexionar y que nos conozcamos un poco mejor. Unos y otros se pueden compartir con amigos, como los que hemos venido publicando estos días: '¿Ves un puente, nubes o barcos? Responde este test visual y mira cómo eres en tus relaciones de pareja' y 'Nuevo test de personalidad: la forma de tu nariz revelará uno de tus grandes defectos'. Hoy te damos la oportunidad de conocer cómo respondes frente a los retos que te vas encontrando.

Ahora no se trata de enfrascarse en retos con el cronómetro en la mano para entrenar nuestra vista entre imágenes con un sinfín de objetos, sino en hacer el ejercicio de mirar la imagen y descubrir qué es lo primero que ves en ella. Debes fijarte en la ilustración que te recordamos a continuación y quedarte con lo primero que observes. Es importante que te tomes tu tiempo para elegir bien entre las dos opciones que hay en este test visual de personalidad porque de ello dependerá lo que tenemos que decirte.

Con este test de personalidad conocerás algo que quizás no sabías sobre ti, pero lo importante no es lo que te digamos aquí, sino la reflexión que puedes hacer. De hecho, advertimos siempre que este tipo de pruebas no son concluyentes y los test virales como este suponen únicamente un divertimento al que no deberías darle más importancia que la lúdica. Sin duda, lo más gratificante es hacer introspección y conocerse más en profundidad.

La imagen del test visual.

Resultados del test

Una vez que hayas observado bien la imagen y sepas qué es lo primero que has visto, podrás saber cuál es tu reto. Estos son los resultados:

Personas

Si lo primero que has visto al fijarte en la ilustración son las personas que aparecen en ella es que no eres una persona que te pongas límites en tu vida. Asumes todos los retos que te vengan por delante e incluso los buscas. Te salen muchas cosas sin hacer un importante esfuerzo porque esa confianza en ti mismo te ayuda a ser bueno en todo lo que haces. Eres una persona sensible, amable y dispuesta a ayudar.

Columnas

Si, por el contrario, te has fijado primero en las columnas (que pueden parecer también piezas de ajedrez) es que eres una persona muy cuadriculada en tus hábitos y a la que le cuesta mucho asumir nuevos retos y salir de la zona de confort. Por eso no sueles lograr lo que deseas, puesto que siempre dudas de ti mismo y desarrollas inseguridades que te limitan. Aunque seas soñador y romántico, quizás debas lanzarte más con los proyectos que surjan.

Los test de personalidad y sus ventajas

Los test de personalidad son instrumentos a través de los cuales se pueden conocer rasgos de la personalidad oculta o tener más detalles acerca de la manera de ser y actuar del individuo. A menudo, son una manera divertida de distraerse, pero también pueden ayudar como ejercicio psicológico para ayudar en la evolución y desarrollo de cada persona.

Entre sus principales beneficios se encuentran el hecho de que ayuda a la hora de comprender mejor a otras personas y a ti mismo, así como a lograr identificar tus gustos y aquellas cosas que te desagradan, sin olvidar que puede contribuir a conocer las situaciones en las que puedes ofrecer tu máximo rendimiento y a conocer mejor tus fortalezas y tus debilidades. Por todo ello, además de ser útiles para poder pasar un buen rato de entretenimiento, también te ayudarán a la hora de continuar con tu propio desarrollo personal.

