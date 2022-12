¿Ves un puente, nubes o barcos? Responde este test visual y mira cómo eres en tus relaciones de pareja

Tu corazón y tu mente abierta te permite ser una persona ideal como socia o consejera. Sabes que tu corazón está en el lugar idóneo, aunque también es cierto que debes tener cierto cuidado, ya que podrías llegar a ser demasiado amable con personas que realmente no lo merecen. Ten muy presente que hay personas que en su interior no lucen como lo hacen por fuera, por lo que trata de ser cauteloso.

En tu mente tienes claro que las personas son cambiantes y complicadas, razón por la que consideras que hay quienes se merecen una segunda oportunidad. Eres consciente de que no todas las personas son iguales, y que cada una de ellas tiene una forma de ser diferente, ya que se ha ido forjando a través de diferentes experiencias, procesos y etapas.

Viste el puente: en el caso de que hayas visto el puente en primer lugar, quiere decir que eres un experto en todo aquello que tiene que ver con el amor, además de que eres una persona que tiene una mente abierta. Mientras que hay otras personas que pueden llegar a juzgar con una gran rapidez, en tu caso no sucede así, y eres capaz de tomarte un tiempo para analizar a las diferentes personas y situaciones.

No viste el puente, pero sí las nubes: en el caso de que hayas visto primero las nubes, el motivo por el cual eres un experto en el terreno sentimental tiene que ver por tu plena confianza en tu instinto, que es lo que has estado haciendo a lo largo de toda tu vida.

Esto no quiere decir que no confíes en los demás, pero debido a malas experiencias en las que hay personas que te han decepcionado, has aprendido y ahora prefieres optar por tu intuición, que hasta el momento nunca te ha fallado.

Cuando las personas acuden a ti por temas amorosos, también te dejas llevar por tu intuición, y no tienes reparos en decirles lo que realmente piensas y crees, por muy duro que esto pueda ser para ellos. Consideras que es necesario que sepan realmente lo que piensas, y no te tiembla la voz al decirlo.