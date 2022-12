El tamaño de tu dedo meñique te dirá cómo eres en el amor: el nuevo test de personalidad viral

No obstante, una vez que logras abrirte a los demás, podrán comprobar que realmente eres una persona cercana. Por otro lado, cabe destacar que una de las cosas que más te enfada son las personas deshonestas, ya que tú eres una persona sincera y auténtica.

Modelo B: si tu elección es el modelo B, eres una persona sensible y leal. Eres alguien que está destinado a tener relaciones, y cuando estás en pareja se te ve radiante y en un esplendor máximo. Sin embargo, tienes la tarea pendiente de aprender a brillar igual de fuerte cuando estás en solitario.

Modelo C: si el tamaño de tu dedo meñique se corresponde con el modelo C, eres una persona optimista y alegre, capaz de perdonar a otros con facilidad al no ser rencoroso. Sin embargo, eres exigentes y tienes mucha energía para todo aquello que te propones.

Te gusta estar en tu zona de confort, que las otras personas te escuchen y te entiendan, si bien, si quieres seguir creciendo y desarrollándote como persona, es aconsejable que dejes a un lado la rutina para probar nuevas cosas.