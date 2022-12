El miserable tuit de los Católicos a Elena Huelva, 'influencer' con cáncer: "Sois escoria sectaria"

Por si lidiar con un cáncer no fuese suficiente para Elena Huelva, la joven sevillana que lleva años visibilizando su enfermedad en las redes sociales, ahora le toca soportar también a ella la falta de empatía y la crueldad de un grupo que dice ser católico, pero que desde luego no parece que hagan mucho caso de las enseñanzas que dejó Jesucristo. Universitarios Católicos, con más de 18.700 seguidores en Twitter y más de 6.000 en Instagram, le ha aconsejado que acepte "su cruz" y "la voluntad de Dios".

Lo han hecho, además, después de que Elena haya contado en sus redes sociales que su salud ha empeorado. Con solo 20 años, lleva desde el 2016 plantándole cara a un sarcoma de Ewing, un tipo raro de cáncer que se forma en huesos y tejidos blandos que los rodean. Se trata de una enfermedad que tristemente se hizo popular en nuestro país porque fue la que causó la muerte del hijo de Ana Obregón. De hecho, la presentadora ha mandado mucho ánimo para la influencer mostrando una pulsera de su iniciativa Mis ganas ganan.

Precisamente, Elena tiene editado un libro que se titula Mis ganas gana. Nadie nos ha prometido un mañana, vive el presente y la consigna se ha convertido en su lema vital. Unas palabras que esta semana han sido trending topic en Twitter cuando confirmó que "las cosas no están yendo bien, me han encontrado más enfermedad en la tráquea, que es muy peligroso, como sabéis, es por donde respiramos. No hace falta que diga mucho más".

"Mis ganas ganan"

La joven, que lleva siendo adulta a la fuerza muchos años, quería dejar claro en el vídeo que compartió que "yo ya he ganado, mis ganas han ganado por todo el amor y por las personas que tengo a mi lado", reflexionando además que "pase lo que pase, sé que mi vida no ha sido en vano porque he luchado y he conseguido lo que quiero, visibilizar". Consciente de su delicado estado de salud, Elena ha pedido a sus seguidores que se acuerden de su frase, de que las ganas ganan, "porque no hace falta ganar para saber que ya hemos ganado".

Quería dejar este vídeo por aquí, porque al final la vida son los recuerdos que nos llevamos, las personas, el amor, y yo ya he ganado. Por el amor, por la lucha, por las personas, por siempre.

♥️✨

~ᴍɪs ɢᴀɴᴀs ɢᴀɴᴀɴ~#misganasganan #yoyaheganado #fuckcancer #sarcomadeewing pic.twitter.com/NfgVY0KHvi — elena huelva🎗💐 (@elenahuelva02) December 4, 2022

"Al final, la vida se trata de vivir y de llevarte los recuerdos que tienes con las personas, y yo me llevo muchos recuerdos buenos con personas maravillosas y muchísimas cosas más. Quería agradeceros todo el amor que siempre me habéis dado, nos vamos a seguir viendo, os quiero", concluía la joven en el mensaje, antes de anunciar después que le darían radioterapia y mostrar de nuevo su cara más optimista, contando que había pedido a Aitana como banda sonora durante el tratamiento.

Precisamente, la cantante ha sido una de las más cariñosas con ella además de Obregón, pero también otros rostros conocidos como Manuel Carrasco y Sara Carbonero. En general, todos los mensajes que le han llegado, como no podía ser de otra forma, salían del corazón y con los mejores deseos. Sin embargo, estos Universitarios Católicos, haciendo un alarde del peor fanatismo y una falta total de empatía, citaban su vídeo para animar a rezar "por Elena, para que sepa abrazar su cruz":

Recemos por Elena, para que sepa abrazar su cruz. Y para que tanto ella, como sus familiares y amigos, sepan aceptar la voluntad de Dios. https://t.co/3fBkvFdORF — Universitarios Católicos ♰ (@UniCatolicos_es) December 4, 2022

"Y para que tanto ella, como sus familiares, sepan aceptar la voluntad de Dios". Esas fueron sus palabras, totalmente innecesarias y crueles, dedicadas a la joven y a sus familiares en un momento tan doloroso y difícil como el que están pasando. Por eso, no es de extrañar que su tuit haya despertado una oleada de indignación en la red social, cosechando críticas como estas:

Es una lástima que no exista el Infierno porque os iríais allí de cabeza. — Shine McShine (@Shine_McShine) December 5, 2022

Hay que ser muy ruin, pero mucho, para venir a comentar el comunicado de una chica cuyo cáncer avanza y que lo mejor que tengáis que decir es que acepte la voluntad de Dios. Si no puedes mandarle ánimos, ni cariño, no digas nada. Sois escoria sectaria — Vegannibal Lecter (@veganibalecter) December 4, 2022

Sois unos sinvergüenzas — Israel Merino (@israelmerino_) December 5, 2022

Se os ha ocurrido pensar en si Elena está conforme con q compartais su tweet? Porque en el suyo habla de personas y amor. Pero nombra a Dios en ningún momento.

Yo llevo 2 cánceres, y no le he pedido ayuda nunca. Mi confianza la he puesto enis médicos. De la Sanidad Pública. — Amparo Martínez Castelló (@amparomc1962) December 4, 2022

La voluntad de Dios no es que una chica de 21 años enferme de cáncer.

La voluntad de Dios es aceptar que la muerte es parte de la vida, para que cuando ella llegue, no sintamos tantísimo pesar.

A ver si os releeis las palabras del señor, que falta os hace. — Eme Ce ❄️ (@maricarmenlove3) December 4, 2022

Mirad hacia adentro, dejad de cegaros con una fé infundada , tened un poco de esa compasion y misericordia de la que tanto hablais, para no tratar de meter vuestra religion con calzador y fuera de contexto. Id a predicar al desierto — ó xoakin (@oghrapas) December 5, 2022

Y por cosas como estas, hechas desde el fanatismo religioso y no desde la humanidad y la empatía, caen tan mal las religiones — Esquirolet 🐀🐿️ PARODY.PARODY I'm not a squirrel (@Esquirolet1) December 5, 2022

Elena sabe perfectamente qué le pasa, así como su familia. La ciencia es la que salva vidas — Marta ❤️‍🩹🔻#NoMateisLaSanidad (@dulantzi75) December 4, 2022

Ni un mínimo de respeto tenéis, no os queda ya ni vergüenza ni decencia — Larisa López (@LarisaPhoto) December 4, 2022

La voluntad de Dios... Hay q tener cojones de responder al video de esta manera — Mari 🔮 (@mariorga_) December 4, 2022

Las personas se curan con investigación, tratamientos e inversión. Cuando estéis completamente enfermos es lo que os salvará. — Jero RH + 🤍💚🇳🇬 (@nimo_reloba) December 4, 2022

Qué tuit tan desacertado. Mentar el nombre de Dios de esta forma es infinitamente cruel. — Ángel✞• (@angelrviz) December 4, 2022

A quienquiera que sea responsable de esta cuenta.

Se puede ser católico sin ser una persona miserable.

En serio que se puede. Que sería mejor que abrazáseis la ciencia, sí, pero aunque no lo hagáis no hace falta que seais mala gente. — Dₐₙᵢₑₗ 🔻✊💜 • ° • 。• ° •✊🏿BLM (@0Dmon0) December 5, 2022

Lejos de matizar sus palabras o pedir directamente perdón por ellas, estos Universitarios Católicos se han reafirmado en sus contestaciones a algunos comentarios.

