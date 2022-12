El inspirador discurso de Luis Enrique que deberían escuchar los padres de niños futbolistas

Si hace un par de meses nos hubiesen dicho que Luis Enrique iba a estar de moda, nadie habría hecho mucho caso a la predicción. El técnico de la Selección Española arrastraba no pocas polémicas con la prensa y proyectaba un carácter difícil del que ahora apenas queda el resquicio desde que se ha hecho una estrella del streaming en su canal de Twitch. Casi cada cosa que dice allí, incluso cuando quieren manipular sus palabras, alcanza una gran popularidad y esta vez su mensaje ha ido dirigido a los padres de los chavales que practican fútbol y, por extensión, cualquier deporte base.

Consciente de que algunas familias presionan a sus hijos y les inculcan una competencia insana a edades muy tempranas, Luis Enrique les ha dicho a los padres que "es muy importante dejar a tu hijo que disfrute. No meterse ni en la tarea del entrenador ni en agobiar al niño... Que si marca goles, que si no marca goles... ¡Que disfrute!", ha empezado diciendo, para continuar precisando que "solo va a llegar el 1% o menos de todos los niños de España" al fútbol profesional y valorando que "el único objetivo que tiene tu hijo y que tú tienes para tu hijo es que sea feliz, que se desarrolle como persona".

En esta misma línea, el técnico asturiano ha enumerado "valores dentro de un equipo de fútbol" como "aprender a ganar, a perder, la frustración, gestionar las alegrías con tus compañeros, gestionar las tristezas de tus compañeros, ver que no eres el centro del mundo, que el universo no funciona solo pensando en tu ombligo... Muchas cosas muy bonitas". Así, Luis Enrique ha aconsejado a los padres que no los graben en entrenamientos y partidos, y que se olviden de sus hijos para dejarles disfrutar:

"Dejar a tu hijo que disfrute"



Palabra de @LUISENRIQUE21 pic.twitter.com/v11L9o7Mdg — Gonzalo Alzueta (@GonAlzueta) December 1, 2022

"Al acabar no hay que preguntarle cómo has quedado. ¡No! ¿Qué más da el resultado? ¿Te lo has pasado bien? ¿Has dado todo? ¿Has dado tu máximo esfuerzo? Ya está. Hoy sale bien, mañana sale mal", ha sentenciado Luis Enrique en un vídeo que va camino ya del millón de reproducciones en Twitter y que ha suscitado miles de reacciones como estas:

No estoy de acuerdo en muchas cosas con Luis Enrique, pero aquí me quito el sombrero con lo que ha dicho. De acuerdo en todo menos en que yo grabo algunas jugadas pero de recuerdo, no para analizarlas. — Jorge Manzano Lagunas (@JorgeManzanoLag) December 1, 2022

Luis Enrique



Si me permitís un consejo…



➡️Si eres PADRE o MADRE, escucha bien este vídeo (Es un minuto)



➡️Si eres ENTRENADOR, pásaselo a los padres/madres de tu equipo.



“El niño SÓLO quiere DISFRUTAR”



…ESCUCHEN al seleccionador, les ayudará!!



pic.twitter.com/gVPik9foPi — Pablo López (@pablolopez111) December 1, 2022

Y mira que me cae mal este tío, pero me quito el sombrero y le aplaudo , si todos los padres actuaran asi, el fútbol base sería aún más bonito.Y l@s niñ@s disfrutarían muchísimo más. CHAPEAU — ☆£@jard○☆ (@SERGIOPIKO) December 1, 2022

Menudo minuto de Luis Enrique. Esto es para ponérselo a todos los padres del mundo.



Está diciendo muchas cosas estos días, pero aquí posiblemente la mejor que haya dicho. https://t.co/ZewSxT4lT8 — JuanJe Blanquez (@JuanjeBlanquez) December 1, 2022

Tiene toda la razón hay muchos padres que quieren vivir su sueño a través de los hijos — Joshep (@joshep2802) December 1, 2022

Ha dicho más cosas interesantes Luis Enrique en su Twitch, en dos semanas, que en 25 años de entrevistas con la prensa https://t.co/zVH2AXezlx — Yago (@YagoRochaAlvz) December 1, 2022

Literalmente, Luis Padrique. Gran mensaje. — Carlos Bardeau Medina (@BardeauCarlos) December 1, 2022

Este tío es un crack absoluto. Qué importante esta reflexión, no solo en el mundo del fútbol, aplicable a otros muchos deportes.

Chapó 👏🏻 https://t.co/6F9wkQ1aDg — Andrés (@andresrp01) December 1, 2022

Este tío cada vez me cae mejor — Malaguti (@canislupus76sig) December 1, 2022

👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 Solo nos queda aplaudir a Luis Enrique. Estas palabras representan a la perfección los valores de nuestro club 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼



✍🏼 El fútbol base es para DISFRUTAR. https://t.co/3biGni2Iih — Sporting Carbajosa (@SportCarbajosa) December 1, 2022

Me parece muy beneficioso que un entrenador en su posición de profesional en la máxima élite predique con este mensaje, la verdad



Ese es el principal problema del fútbol base. — Anxinho the Boneless (@WhoIsKraviz) December 1, 2022

Es importantísimo esto que dice Luis Enrique. Parece algo obvio, pero igual muchos necesitan que se lo diga el seleccionador nacional para hacer caso: en los deportes de equipo en niños, lo importante son los valores que desarrolla, jamás el resultado. https://t.co/AV5DM4CPPH — Gonzalo Bonet (@GBCLopi) December 1, 2022

@LUISENRIQUE21 ENORME 💚💚💚 solo puedo aplaudir y DESEAR que todos los PADRES con complejo de Tuchel que crean que tienen un NEYMAR en casa dejen de frustrar y tocar los huevos a sus propios hijos ,a los árbitros y a todo el que le rodeee



Magníficas palabras — Fernando (@Fernand69205064) December 1, 2022

Maravilla. Esto de Luis Enrique debería ser de obligada visión en todos los clubes de deporte base. https://t.co/QTWoubZWPr — El fonil (@uby77) December 1, 2022

Un aplauso unánime al entrenador de España, ya rebautizado oficialmente como Luis Padrique, que este jueves pasará su tercera prueba de fuego frente a Japón.

