Las redes se ceban con el 'streamer' Luis Enrique y su nuevo canal de Twitch: "Solo puede mejorar"

Luis Enrique va a estrenarse en Twitch durante el Mundial de Qatar y las redes sociales han reaccionado de la mejor forma posible: jugando a adivinar cómo serán los directos del seleccionador nacional a través de los memes. El anuncio lo ha hecho el entrenador asturiano desde sus redes sociales con un vídeo que ha pillado por sorpresa a la comunidad de streamers y también a la periodística, a la que no ha hecho especial ilusión su decisión.

"¡Streamers del mundo, apartaos, que voy cuesta abajo y sin frenos!", ha empezado su anuncio Luis Enrique, prometiendo hacer directos "a lo largo del tiempo que estemos en Qatar" y poniendo fecha a su primer contacto con la plataforma: "Llegamos el día 18 de madrugada, con lo cual creo que podré empezar a streamear desde ese día". Se trata de una decisión personal del seleccionador, que compartirá protagonismo con el resto de su equipo técnico.

"Es una idea que parte de una manera un poco descabellada, pero creo que puede ser interesante", ha defendido, explicando que pretende "establecer una relación directa con vosotros, aficionados, a los que les interesa la información de la selección, contado desde mi punto de vista y el de mi staff". Además, en lo que a muchos les ha parecido una indirecta a la prensa, ha añadido que lo hace para comunicarse de forma "más espontánea, sin filtros, más natural, y creo que lo suficientemente interesante para todos".

Los presagios de Twitter

No ha dado muchas más pistas, pero conociendo a Luis Enrique no va a faltar el humor en sus directos. De hecho, se ha mofado de sí mismo analizando que "ya ves que solo puedo mejorar, porque la luz en ese vídeo no es la adecuada, el micro es de tercera división, la caripela es la que hay...". Finalmente, ha confesado que ya tiene ganas de estar viviendo el ambiente del Mundial y empezar a compartir tiempo con los aficionados.

Un video para expresar una idea… pic.twitter.com/aCK4ghemHW — LUISENRIQUE (@LUISENRIQUE21) November 14, 2022

En Twitch podrá comunicarse con ellos y contestar a las cuestiones que le planteen y que a él le apetezca abordar, algo completamente novedoso en la comunicación de la Selección Española de Fútbol y que seguramente nos deje grandes momentos en redes sociales, donde los usuarios ya se están frotando las manos. De hecho, Twitter ha hecho el ejercicio de imaginarse el futuro de Luis Enrique como streamer y lo ha pasado por el filtro del humor con estos maravillosos memes:

Luis Enrique abriendo stream después de meterle 4 a Costa Rica pic.twitter.com/Enn0fQCTRZ — Valverdismo (@valverdismoCdA) November 14, 2022

Que cojones los puntos del canal de Luis Enrique pic.twitter.com/0edfBXMlto — Manu. (@GxlDePaulinho) November 14, 2022

luis enrique al terminar la fase de grupospic.twitter.com/aXhqJshLui — Cholómetro (@cholometr0) November 14, 2022

luis enrique preguntándole al chat a quién poner de titular después de perder 3-0 vs Costa Rica pic.twitter.com/HXDXZiTkf1 — ÑACSON (@dicknaco) November 14, 2022

Luis Enrique después de poner un objetivo de 10000 suscripciones para que no juegue Eric García:pic.twitter.com/O4b0FmXAOq — 🇫🇮 (@capoatm) November 14, 2022

Luis Enrique en directo cuando se una Ansu Fati al discord pic.twitter.com/ODewvZvY7Q — Àlex (@BlasterAlex) November 14, 2022

Luis Enrique en plena charla prepartido cuando se le suscriba Manolo72pic.twitter.com/Gg4HRHWAGi — Patch (@patchaibiiza_) November 14, 2022

Luis Enrique cuando llegue al tren del hype nivel 10 y vea los nombres de las suscripciones pic.twitter.com/x0uJS8sUo2 — Tage (@Tagelca) November 14, 2022

luis enrique stremeando los entrenamientos de asensiopic.twitter.com/NnXymmJd57 — Patch (@patchaibiiza_) November 14, 2022

luis enrique cuando salga campeón del mundo en stream pic.twitter.com/UjFTzZ0Fcg https://t.co/IBqoygbZio — ÑACSON (@dicknaco) November 14, 2022

Luis Enrique cuando en su primer directo se le metan 24.769 béticos llamándolo Luis Tabique por no convocar a Borja Iglesias pic.twitter.com/pR5UIZv2CT — Tugencio (@tugencio) November 14, 2022

Luis Enrique enseñando en directo como Borja Iglesias intenta subirse al avión a Qatar



pic.twitter.com/GO0qktoU6Z — gam (@mbafraudee) November 14, 2022

Luis Enrique cuando juanitogamer04 le haga una pregunta en su chat pic.twitter.com/G8mJqY3Nte — Inquisidor (@Inquisidorez) November 14, 2022

Luis Enrique explicándole a Antonito2008 por qué juega Busquets y no Rodri pic.twitter.com/wOTa9nJk3R — Pepo Guardiosito (@PepoGuardiosito) November 14, 2022

Nuestro pronóstico es que Twitter va a echar humo cada vez que se conecte el seleccionador.

