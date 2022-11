La teoría de Irene Montero y la ley del 'sí es sí' que se le vuelve en contra: "Violadores a la calle"

El nombre de la ministra de Igualdad ha estado todo este martes en la lista de tendencias de Twitter al haber trascendido que algunos jueces han empezado a revisar a la baja las penas impuestas por delitos sexuales. Lo han hecho después de entrar en vigor la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como la ley del solo sí es sí. En concreto, los tuiteros han ido a por Irene Montero acusándola de sacar adelante un texto legislativo que se ha esgrimido para rebajar la condena del violador de una menor.

Distintas secciones de la Audiencia Provincial de Madrid han empezado la revisión, tal y como había advertido el Consejo General del Poder Judicial en su informe al anteproyecto de ley, alertando entonces de un posible "efecto de desprotección de las víctimas". Se basaba en que "el tipo básico de violación prevé una pena de prisión de 4 a 10 años, mientras que actualmente la violación se pena con 6 a 12 años de prisión", una rebaja que ahora estaría siendo utilizada por los abogados defensores de los condenados.

Fuentes judiciales han confirmado a EL ESPAÑOL que al menos las secciones 15 y 17 de la Audiencia de Madrid han empezado a dictar resoluciones de acuerdo con esa aplicación retroactiva y que habrá más. Precisamente es una de ellas, dictada el pasado 7 de noviembre, la que ha bajado de ocho a seis años de prisión la pena de un violador que abusaba sexualmente de su hijastra de 14 años:

Ha sido el periódico El Mundo quien ha avanzado la noticia, haciéndose viral con rapidez. La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, se ha apresurado a compartir en Twitter su disconformidad con la reducción, explicando que "la pena por agresión sexual a menor sigue siendo de 5-10 años" y que "para rebajar, obvia el abuso de superioridad del padrastro", concluyendo que "la justicia machista crea impunidad. El problema no es la ley".

Ya en rueda de prensa, Rosell ha seguido la misma línea, reiterando que "el problema no es la norma" sino "la interpretación voluntarista judicial contra el avance del feminismo". Aunque ha reconocido que la rebaja de penas es "factible", defiende que el nuevo texto judicial no contempla dichas reducciones ni en el caso de la menor de 14 años: "Hay una mala aplicación de la ley. No hemos bajado las penas, las penas son las mismas".

Lo que ha sucedido, por lo tanto, se trata de "un análisis y una lectura muy superficial" y "de brocha gorda" por parte del tribunal, ha dicho la delegada, confiando en que "no sea real". Sin embargo, a pesar de las justificaciones de Rosell, Twitter sí había dictado sentencia y, como casi siempre, ha declarado culpable a Irene Montero:

Mucho llenarse la boca hablando de violencia contra la mujer, mucho "sólo sí es sí", pero como ya advirtió Vox, esta bazofia de ley facilita la acusación a inocentes y encima rebaja las penas a los culpables.



Eres un fiasco, @IreneMontero. pic.twitter.com/Az4DZtHxBV — Carla Toscano (@eledhmel) November 15, 2022

El agresor sexual de una niña de 14 años condenado a 8 años de prisión, ha visto reducida su condena a 6 años beneficiado por la ley de 'solo sí es sí'. Un 25% menos de condena gracias a Irene Montero, pero luego no vayas a decir q blanquea la pederastia porque se súper ofende... — Los Meconios (@LosMeconios) November 15, 2022

Hace menos de 2 semanas, Irene Montero decía que con el "sí es sí" no habría ninguna reducción de penas a violadores; y que decir lo contrario era propaganda machista.



Hoy se ha conocido la primera reducción de pena. Montero mentía. Os explico la mentira: https://t.co/YmGKgfuZEY pic.twitter.com/QUh5jwQttR — Bou (@bouenmatrix) November 15, 2022

“Muchos titulares escandalosos pero todavía no se conoce una sola reducción de penas, ni se va a conocer. Es propaganda machista”.



Irene Montero, futuróloga. 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/V673ns3dAm — Toni Cantó (@Tonicanto1) November 15, 2022

Irene Montero asegurando que ningún violador tendría una reducción de pena gracias a su ley *solo sí es sí". Era todo propaganda machista decía. Hoy hemos conocido el primer caso.pic.twitter.com/re1UnGmY9Q — Willy Tolerdo (@WillyTolerdoo) November 15, 2022

Hola feministas y progres.



Gracias a la ley del 'solo sí es sí' el abusador de una cria de 14 años ve reducida su pena dos años.



Cuando salga a la calle y lo vuelva a hacer estaremos aquí para recordarle a Irene Montero que tiene la culpa. — Santos (@dsantosfacher) November 15, 2022

Los vl0lad0res dicen 'sí se puede' gracias a Irene Montero. pic.twitter.com/gnnPCqaADj — Girauters🇪🇸 (@Girauters) November 15, 2022

La Audiencia Provincial de Madrid acaba de reducir dos años la condena de un acusado de abusar sexualmente de su hijastra de 14 años por la nueva ley de Irene Montero. Que asco. — Pablo CG (@pablocast13) November 15, 2022

¿Os acordáis cuando llamaban fascistas a los que decían que Irene Montero es tan inepta que la única Ley que ha logrado promover en 3 años iba a sacar a violadores de las cárceles?



El futuro ya está aquí: primera rebaja de condena a un violador gracias a la muy igualitaria Irene pic.twitter.com/1al53CMten — Toro Sentado (@ToroenReposo) November 15, 2022

Gracias a la ley solo sí es sí de Irene Montero, la Audiencia provincial de Madrid ha rebajado 2 años la pena a un condenado por abusar sexualmente de su hijastra de 14 años.



Esto es lo que pasa cuando una cajera llega a Ministra. Alucinante. — Joaquín BMP (@joaquinbmp) November 15, 2022

Un gobierno de chapuzas. Los violadores a la calle. Gracias a @IreneMontero https://t.co/EqMYaURTxf — Carles Enric (@carlesenric) November 15, 2022

Irene Montero debería aclarar si ella no sabía que con su ley los violadores iban a ver sus condenas rebajadas o si lo sabía y aun así dijo que no ocurriría y que todo eran bulos machistas.



Como Ministra de Igualdad, debería responder a esta cuestión. — Yago 🇨🇺 (@yagoalons) November 15, 2022

Se convocan concentraciones de apoyo a Irene Montero en los patios de todas las prisiones españolas. “Es la mejor. Una eminencia de la ciencia jurídica. Esto sí es feminismo”. https://t.co/VRnOaQRnHt — Cristian Campos (@crpandemonium) November 15, 2022

Montero se ha limitado a retuitear el mensaje de Rosell, mientras que la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha evitado hacer valoraciones porque "no he leído las sentencias". En cambio, la ministra María Jesús Montero sí ha abogado por cambios en la ley ante la rebaja de penas.

