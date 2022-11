"¿Pero qué hacen?": El método para achicar la lluvia en Castellón que se ha hecho viral

Nadie sabe cómo va a reaccionar ante cosas imprevistas y, desde luego, la inundación de tu calle es una de ellas. A este grupo de vecinos de Vila-real, en Castellón, les ha podido el ansia de tratar de evacuar el agua de su portal, pero no han pensado demasiado en que su método puede que sea el menos efectivo del mundo. Ahora, después de que hubiesen grabado su gesta desde el edificio de enfrente, están en boca de media España.

La Comunidad Valenciana sufría el pasado viernes una jornada especialmente lluviosa que ha causado inundaciones en varios municipios de la provincia de Castellón. En la información recogida por El Periódico Mediterráneo, precisan que desde las 11:00 horas se empezaron a sufrir las consecuencias en lugares como Vila-real, donde han llegado a caer más de 150 litros por metro cuadrado anegando bajos y algunas calles.

Entre las más afectadas ha estado la avenida Francesc Tàrrega, precisamente donde se ha grabado el vídeo que un tuitero ha subido a la red social. Rubén Wick (@ErreWick) ha sido quien lo ha compartido, pero dejando claro que él no había grabado las imágenes y sin citar la autoría de las mismas. En ellas, se puede ver al grupo de vecinos tratando de paliar los efectos de la tromba de agua con escobas y recogedores en mitad de la riada.

Un comentarista viral

"Pero ¿qué hacen? Dale, dale, que ya casi tienes vacía la avenida... Es una cosa de esa de estúpidos... Ahí están, con la escoba... Como no hay agua...", se escucha decir a un hombre en el vídeo, mofándose de estas personas y continuando: "Madre mía, ahora el otro con el recogedor... ¡La madre que los parió! ¿Esto es verdad, no? Ya se va notando... Si no fuese por esta gente... Pero ¿qué coño se creen que están haciendo? Que alguien me lo explique, por Dios":

Con más de 500.000 reproducciones, el vídeo ha inspirado decenas de comentarios igual de sarcásticos que los del narrador:

Es una clase de aquagym, también hay que explicároslo todo. Después vais a un gimnasio a subir y bajar barras con cosas y a correr sin moveros del sitio, y os parece completamente normal. — Pablo Rovira García (@super_fan_fan) November 12, 2022

Lo intentan los pobres. Pero si se pararan a pensar un poco — Copy Panda (@copywriterpanda) November 12, 2022

De los creadores de barred el desierto... Jajajaj — Cholvi91Ivlohc (@rafacholvi) November 12, 2022

Han escogido la opción A.

La opción B es rezar a seres imaginarios y la opción C es correr en círculos con las manos en la cabeza.

Al menos así parece como que hacen algo (... de ejercicio). — Javi Loroño (@Javi_Munaikel) November 12, 2022

Con la federación española de curling, hemos topao”! — Acuña (@idea_adh) November 12, 2022

Entiendo la gracia del vídeo y me he reído pero a ver entiendo que intentan evitar que el agua entre e inunde el portal. Pero gracioso el vídeo es un rato 😂 — sergiopb88 (@sergiopb88) November 12, 2022

Le ha faltado gritarle a los coches que pasan, ¡Que me mojas lo secaooo! 🤣 — DmalKhan (@maldon00) November 12, 2022

"Paqui tráeme la mopa que absorbe más" pic.twitter.com/aNmSnw4hvH — suseg5! HTH 🧜🏼‍♀️ (@goul_ding) November 12, 2022

Eso sí, muchos otros le han echado un capote a los afanados vecinos, justificando su comportamiento ante la desesperación de proteger su propiedad.

