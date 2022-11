La reacción de una novia celosa que está dando la vuelta al mundo por el final inesperado

Los celos no son ni buenos ni malos, son "una emoción" y "lo importante es la gestión que hacemos de ellos". Así lo ha explicado a EL ESPAÑOL María Esclapez, una psicóloga experta en relaciones de pareja que se niega a que se vean siempre como algo negativo en sí mismo, cuando lo que sí puede ser mala es la conducta que se produce después. Lo que hacemos con ese sentimiento que, quien más y quien menos, lo ha sentido.

La coprotagonista de nuestra siguiente historia hizo una de las peores cosas que se pueden hacer: increpar a la que que creía amante de su pareja. La historia, que ha publicado en Twitter la tuitera mexicana Guillén (@ximenagr), ha superado ya las 50.000 reacciones. "¿Qué pretendes, eh? No sé si sabes que soy novia de [nombre tachado del susodicho] desde hace 4 años y que vivimos juntos actualmente", empieza al mensaje de Facebook que le envió por privado.

La chica explica a la tuitera que "me dijo que te conoció en una rodada y que ahí te dio su número" y añade que "creo que no eres tonta ni lo soy yo tampoco, cuando un hombre te da su número de teléfono es porque le gustas o quiere quedar". Afirma además, dejando claro que estaba al tanto de todo, que "el otro día le mandaste un mensaje para preguntarle sobre la ruta de una rodada nocturna, si mal no recuerdo hasta le marcaste por teléfono".

"Amiga, soy lesbiana"

"Estoy casi segura de que fue él quien te envió la solicitud en Facebook a ti", sigue diciendo, instándole a hablar "muy claro con él de qué es lo que quieres o pregúntale qué es lo que busca contigo. Y si te dice que va en serio contigo, yo me voy sin problema". Lo que no se imaginaba la novia es que a la tuitera, de la que estaba sintiendo celos, no le gustan los hombres:

Y yo queriendo hacer amigos en el grupo de ciclismo 🥲 pic.twitter.com/NahmiiP1UI — Guillén (@ximenagr) November 10, 2022

Qué graciosos son los heteros pic.twitter.com/AX7mAew1F0 — Guillén (@ximenagr) November 10, 2022

Aun así, ante el "soy lesbiana", se ha mostrado desconfiada, confesando que él ya le había sido infiel muchas veces y, seguramente, su inseguridad venga precisamente de eso. Al menos, se ha disculpado con la chica y le ha deseado buenas noches, pero en Twitter ya la habían sentenciado:

Si ya se lo hizo varias veces, se piensa pelear con cada mujer que el agregue en vez de cambiar de novio ?????😵‍💫 — marthi christmas🧑🏻‍🎄 (@marthaaha) November 10, 2022

La típica jajajaja, la típica ella que sigue ahí después que le hicieron tantas — Ana Tellez (@AnaLizbethLpez) November 10, 2022

Ni en Ecatepec hay tanta inseguridad como esos mensajes. — Lucio Hinojosa  (@luciohinojosa) November 10, 2022

Si sabe que su novio es así que rayos hace con el? Y qué culpa tienes tú además? — Anyarlathotep 🦜🦩🐦 (@AnyaKatja) November 10, 2022

No entiendo porque lo primero que hacen cuando tienen sospechas de infidelidad por parte de su pareja; es confrontar a la amante, ¿si topan que el monstruo infiel es el hombre que tienen de novio/esposo? — David Vásquez Serran (@baaquetaas) November 11, 2022

1. Si ya se lo hizo una vez se lo va a seguir haciendo varias veces

2. Hay personajes que no les importa ser el segundo frente ni mentir sobre su preferencia con tal de salirse con su respectiva cojedera — Psic.Priscila ᥫ᭡ (@PsicosexologaM) November 10, 2022

Inseguridad nivel ☣ PELIGRO — Katy (@katysalmax) November 10, 2022

No mms que nivel de inseguridad tan cabron! Pobre morra, es demasiado infeliz — Brend (@Brend_Monroy) November 10, 2022

Muy gracioso y todo, lo que me preocupa es ¿Cómo por qué quedarse con un tipo que ya se la ha hecho muchas veces ?, No comprendo. — Dayanacae (@dayanacae) November 10, 2022

Plot twist * quedan entre ellas y se enamoras * — coco (@cotiiicontreras) November 11, 2022

Alguien debería decirle que lo mejor que puede hacer es dejarse con su pareja y recomponer su autoestima.

Sigue los temas que te interesan