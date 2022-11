El sonoro ataque de Ayuso a Sánchez que Ferreras no supo callar: "Solo le falta cambiar a los jueces"

Ayuso ha completado este jueves un día de gran exposición mediática y es complicado dirimir si ha salido airosa o no. A los Ayusers les estarán doliendo las manos de aplaudir, mientras que a la oposición no le quedan dedos con los que señalar la gestión de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso copaba titulares ya de buena mañana tras su comparecencia en la Asamblea, donde la han acusado de negacionismo climático; poco después, seguía su ronda discursiva en los platós de La Sexta.

Antonio García Ferreras la recibía en Al Rojo Vivo a sabiendas de que no iba a ser una entrevista fácil para él. Ya no solo por las rutinas propias del oficio, sino más bien por la repercusión en redes sociales de la que no iba a salir impune. La popular, adentrada en un plató en apariencia más hostil que los habituales, finalmente, se movió como pez en el agua e incluso dejó varias retahílas atacando al presidente del Gobierno sin verse interrumpida en ningún momento.

Uno de esos momentos está haciendo las delicias de Twitter, al haber defendido Ayuso que en España "hay una hoja de ruta para desprestigiar y acabar con la oposición". Argumenta la presidenta que pretenden "deshacer todo lo construido desde la Transición" y por eso "la Ley de Memoria Democrática, que le llaman, se ha pactado con el entorno de Bildu". Lo cierto es que antes de su aprobación definitiva en el Senado, el PSOE no aceptó ninguna de las más de 500 enmiendas parciales presentadas por los grupos, muchas de ellas de socios como ERC, Bildu o Compromís.

"No hay libertad de expresión"

Ayuso continuó cuestionando la democracia española sin que Ferreras dijese ni una palabra, afirmando que "no se está gobernando de manera democrática" porque, según la presidenta madrileña, ni se atiende a los medios de comunicación como se corresponde; cuando algo no conviene ya se declara secreto oficial; no se va a los parlamentos cuando se te pide; ha estado al frente de la Fiscalía un cargo directo del Partido Socialista...".

"Se pretende indultar a los que han cometido grandes delitos de corrupción en Andalucía, a los que han cometido graves delitos en Cataluña, se está pretendiendo negociar la reforma del Código Penal con los secesionistas, con las personas que han provocado graves delitos...", ha seguido Ayuso casi sin coger aire, denunciando que "se están alentando huelgas desde el Consejo de Ministros" y que hay "mucha menos libertad de expresión".

Enorme, Ayuso 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/tuBU0wisuM — Pedro Pineda Celis (@pedropcelis) November 10, 2022

"Si todo esto lo unes, por supuesto que yo pienso que lo único que le falta al señor Sánchez para perpetuarse en La Moncloa es cambiar a los jueces, porque todo lo demás ya lo ha erosionado: ha puesto al frente de cada institución que le recuerda dónde están los límites a un amigo o un afín, y cuando alguien le ha leído la cartilla y le ha dicho 'esto no es democrático', directamente lo han expulsado", ha acusado Ayuso en La Sexta, provocando el aplauso de los suyos:

Eso es Ayuso! Con Sencillez, y sentido común y sin perder los nervios. Grande Ayuso! — Marco Cinado Empecinado (@MEmpecinado) November 10, 2022

Ayuso debe ser candidata a la Presidencia del Gobierno del Reino de España. — DAN (@alejnovas) November 10, 2022

👏👏👏👏👏👏👏 — Maestro Relojero (@maestrorelojero) November 10, 2022

Espectacular Ayuso — Juanchocanascespedes (@Juanchocanasce1) November 10, 2022

Hasta el propio Ferreras se ha quedado estupefacto...madre mia, que mujer....😍😍😍 — Fernando 🙂💚🇪🇸💚 (@FernandoG3160) November 10, 2022

👏👏Para esta gran presidenta.👏👏 — eloysa (@montselopezpadr) November 10, 2022

Ferreras no la ha interrumpido porqué ha pensado....Coño!!! Pero si tiene razón. — Dimoni (@TKoreanos) November 10, 2022

Y si los Ayusers se sorprendían de que Ferreras no hubiese parado el mitin de la presidenta madrileña, la oposición parecía mucho menos sorprendida y cargaba contra el periodista por "permitir" que Ayuso "esparza bulos y odio", como ha escrito el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, uno de los muchos que ha atizado al periodista:

Os quejáis de que Ferreras haya tenido a Ayuso mintiendo en directo durante 20 minutos sin interrumpirla y permitiendo —con plena conciencia— que esparza bulos y odio con el evidente objetivo de intoxicar y amañar la democracia porque sois unos podemitas bolivarianos irredentos. — Pablo Echenique (@PabloEchenique) November 10, 2022

Recordemos que al menos la mitad de los colaboradores de La Cloaca de Ferreras que estaban presentes durante la entrevista a Ayuso dependen económicamente de la Comunidad de Madrid. — Pasanospoco (@pasanospoco) November 10, 2022

Ferreras es tan de izquierdas que permite que Ayuso se pase 20 minutos contando mentiras sin interrumpirla ni una sola vez. — Panik (@Panik81) November 10, 2022

A mí me parece bien que Ferreras entreviste a Ayuso.



Pero que no lo llame periodismo. — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) November 10, 2022

Menudo mitin sin sentido le está permitiendo Ferreras a Ayuso, lo mezcla todo y le deja decir lo que le venga en gana, además habla de Madrid como si fuese suyo, que asco todo — José Vico ? (@josevico4) November 10, 2022

Lo de Ferreras dejando a Ayuso hacer un discurso sin interrupciones, es sencillamente vergonzoso. — Antonio Mautor (@AntonioMautor) November 10, 2022

La Sexta es izquierdas, por eso hoy han tenido a Ayuso en el plató de Ferreras leyendo un papel y sin interrumpirla ni una sola vez. — Panik (@Panik81) November 10, 2022

Madre mía qué entrevista tan incisiva le está haciendo Ferreras a Ayuso…?



Dos veces le he escuchado la voz al “más periodismo” ?￰゚リツ?￰゚リツ#AyusoARV — Protestona ۞ (@protestona1) November 10, 2022

Ferreras está entrevistando a Ayuso y esta noche entrevista a Sánchez. No es casualidad que tanto PP como PSOE blanqueen descaradamente a este individuo.

Le necesitan para apuntalar el bipartidismo desde las cloacas. Da igual la audiencia o la credibilidad que tenga.? — PaulMacca15 ?¬ワハ? (@Macca15Paul) November 10, 2022

Así, entre unos y otros, Ferreras ha estado en la lista de tendencias durante todo el día.

