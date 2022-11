La aplaudida versión del 'Quédate' de Quevedo con gaita asturiana que se ha hecho viral

A estas alturas no parece necesario explicar de qué canción hablamos cuando citamos a Quédate, cuyo título original es Quevedo: BZRP Music Sessions, Vol. 52, pero aun así citaremos un par de frases: "Y nos fuimos en una, empezamo' a la una y con la nota rápido nos dieron las tre'. Perreamos toda la noche y nos dormimo' a las die', ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra ve'". Ahora sí que será difícil que alguien no sepa a qué tema nos estamos refiriendo a no ser que se haya tapado los oídos desde el pasado mes de julio.

Precisamente, el 6 de julio se lanzó el vídeo de la canción en YouTube, en el que sale el español Quevedo y el argentino Bizarrap interpretándola y cuyas reproducciones superan ahora los 152 millones. Quédate alcanzó el número uno en España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay, llegando a lo más alto también en el Global 200 de Billboard y también en Spotify, donde permaneció más de 30 días. Las versiones han sido muchas y variadas, pero hasta ahora ninguna estaba protagonizada por una gaita.

El responsable de la genialidad es Daniel Meré, un joven de 25 años que ha hablado con el portal miGijón, a los que ha comentado que lleva toda su vida estudiando gaita. Sus padres lo apuntaron de pequeño a la escuela de Bañugues, en Gozón, un municipio costero próximo a Luanco donde nació. Empezó en el año 2004, pero su interés por uno de los instrumentos tradicionales del Principado de Asturias fue a más y llegó a formar parte de la primera promoción del Grado Superior de Gaita del Conservatorio asturiano el pasado mes de junio.

Un 'Quédate' asturiano

Meré ha confesado que estaba pasando un rato de ocio en su habitación cuando se le ocurrió tocar con la gaita la conocida canción después de ver cómo la había versionado un saxofonista. "Cuando era tan conocida la canción de Despacito, un gaitero la tocó y se hizo viral y pensé: 'qué raro que no haya ningún gaitero que haya hecho la de Quédate; igual la toco, la subo a TikTok y lo que mucha gente'". Dicho y hecho:

La versión del asturiano va camino de las 90.000 reproducciones a la hora a la que publicamos este artículo e incluso ha dado el salto a Twitter, donde también acumula miles de escuchas.

