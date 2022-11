Lluvia de zascas a Monedero por su relato sobre una mujer que le paró por la calle pidiendo "unidad"

El divorcio entre Pablo Iglesias y Yolanda Díaz, por si a alguien le quedaba alguna duda, se ha constatado estos días después de las palabras del exlíder de Podemos el pasado domingo. Sin citarla en la clausura de la Universidad de Otoño, pero haciendo numerosas alusiones, la formación morada se siente utilizada por la ministra de Trabajo que, una vez aupada hasta el Ejecutivo empleando la fórmula de Unidas Podemos, ha pasado por encima de la coalición para poner en marcha su propio proyecto y Juan Carlos Monedero se ha pronunciado sobre esto.

Díaz ha estado este martes en Pamplona con Sumar, la plataforma con la que está llevando a cabo ese "proceso de escucha" que huye, en teoría, del "politiqueo". Manteniendo su decisión de no confrontar su postura públicamente con la de Iglesias, la vicepresidenta segunda ha dicho que sigue "dejándome la piel por mi país y sigo trabajando", reconociendo que sí está dispuesta a dar "un paso adelante", pero de forma "colectiva y feminista".

En mitad de lo que viene a ser la enésima lucha interna de la izquierda, el fundador de Podemos ha querido dar su punto de vista. No obstante, en vez de compartirlo directamente, ha usado una entradilla digna de historieta como la del niño de Vox en la campaña gallega o la de aquella niña de Mariano Rajoy. "Me para una mujer en la calle con preocupación y me dice: Juan Carlos, unidad", ha empezado diciendo:

Me para una mujer en la calle con preocupación y me dice: Juan Carlos, unidad. Tiene toda la razón. Sin voces que redoblan los medios y con agradecimiento a los que han puesto el cuerpo para que exista este gobierno. Sin generosidad no hay izquierda. Y falta mucha reciprocidad. — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) November 8, 2022

No ha especificado nada más, pero esa señora le da pie a soltar lo que piensa sobre el tema. En su discurso ha señalado que Yolanda Díaz tiene la obligación de "representar a todo el espacio" y no puede "ir por España construyendo su partido al margen de Podemos sin sincerar sus objetivos y sin hablar con sus socios". Eso, para Monedero, "es peor que alzar la voz":

@Yolanda_Diaz_ aceptó ser Vicepresidenta y representar el espacio que construyó @PODEMOS. No la nombró su partido, el PCE, ni IU, que se opuso a que fuera Ministra. Su obligación es representar a todo el espacio. Y para hacerlo, es incomprensible dejar de lado al partido morado. — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) November 8, 2022

Se equivocan quienes piensan desde la izquierda que matando a Podemos le va a ir mejor a la izquierda. Guarden su ira. Ese es el objetivo del bipartidismo. Y que pretenda ayudarle la izquierda, aunque te dejen salir en La Sexta, es un error aciago. La unidad es de todas y todos. — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) November 8, 2022

Como representante del espacio, Yolanda no puede ir por España construyendo su partido al margen de Podemos, sin sincerar sus objetivos y sin hablar con sus socios. Eso, Yolanda, es peor que alzar la voz. Las buenas formas son también las buenas prácticas. Salvemos la unidad. — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) November 8, 2022

No es el momento de los que ya fueron: Yolanda y @ionebelarra son el futuro del espacio y hay que ayudar a que se recomponga la confianza. No demos espacio al ruido. Y sinceremos qué busca cada cual. Podemos lo ha hecho en su encuentro. Yolanda, Sumar, el PCE e IU deben contarlo. — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) November 8, 2022

Claridad de ideas con la guerra, renovación sin vetos del CGPJ, sector público, alquileres, sanidad, educación... Vienen tormentas en la UE. No somos el bipartidismo. Clarifiquemos. Que las cabecitas de ratón se vayan a su casa de una vez. Yo quiero ver a Yolanda y Ione juntas. — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) November 8, 2022

Finalmente, ha abogado por esa unidad pidiendo "que las cabecitas de ratón se vayan a su casa de una vez" y asegurando que "yo quiero ver a Yolanda e Ione juntas". El hilo de Monedero incitó al debate sobre el tema en Twitter, pero también levantó las sospechas por haber citado a esa "señora" que supuestamente lo paró por la calle. Y es que con las sospechas de invent, los tuiteros no tienen piedad:

La historia que emocionó a Spielberg 😂😂😂 — Bernardo de Gálvez (@Bernard0dGalvez) November 8, 2022

Al parecer hay una mujer deambulando por Madrid que se acerca a políticos de Podemos para decirles cosas que quieren escuchar y darles las gracias.



Si la veis, llamad a la policía.https://t.co/t1CglEQ7gj pic.twitter.com/0Rghj7KcwM — Celso Gorrín (@hades646) November 8, 2022

Igual era la niña de Rajoy ya de adulta. — Jorge 🇪🇸 (@Crespofumi) November 8, 2022

¿Todo eso te ha dicho la mujer? ¿Te ha dado un abrazo? — Carrienowski 🇵🇱 (@CarrieWTF) November 8, 2022

Eso de que me encontré a una mujer por la calle creo que se va a repetir durante el dia entre varios podemonguers — Josevi (@Josevi54759814) November 8, 2022

Te ha dicho: Juan Carlos, humildad. Pero has debido entender mal… — El Atocinao (@elatocinao) November 8, 2022

Invent — Procónsul de Páramos Helados 🇦🇶 (@Jotunheimenes) November 8, 2022

Y después ……despertaste del ensueño. — Maria Wolff (@ahilodejo11) November 8, 2022

Buen invent , Juan Carlos — La Amable (@VagabundaAmable) November 8, 2022

La película que emocionó a Spielberg 😂😂😂😂😂😂😂 — PedroA (@Pedroalbertosne) November 8, 2022

Entonces unos gorrioncillos se pusieron a silbar entonando una melodía y Monedero se puso a cantar y bailar — Hachedepe2 (@AlexPrietoI) November 8, 2022

pic.twitter.com/1j8Ev4EzRy — Jacinto De Atencion Al Ciudadano (@AtencionJacint1) November 8, 2022

Lo cierto es que podría habérsela ahorrado.

