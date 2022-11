La confesión de Piqué sobre Vox que se ha hecho viral en redes y su 'recado' para Tebas

Gerard Piqué se ha despedido de la afición del Barça en el campo, micrófono en mano y lágrimas en los ojos, pero no ha sido hasta este miércoles cuando se ha puesto delante de las cámaras para responder a las preguntas del streamer Ibai Llanos en su canal de Twitch. Una charla muy esperada que ha convocado a miles de espectadores frente a las pantallas y que ha dejado un reguero de titulares polémicos.

Por ejemplo, Piqué abordó uno de los temas más comentados en los últimos días: su expulsión en el último partido que jugaba como profesional. Asegura el ya exfutbolista que nunca dijo "me cago en tu puta madre" a Gil Manzano, sino que fue un compañero suyo ya en el vestuario. "Llevo desde los 17 años haciendo entrevistas... ahora estoy libre. Ya no estoy encasillado, ya no tengo que responder lo que toca", ha advertido ante Llanos.

"No lo hice, lo explico. Hubo una serie de cosas que nos perjudican. No son dudosas. Yo voy a hablar con el árbitro, fui a comentarle varias jugadas y le dije que siempre nos perjudica. Y él me expulsa. Él me señala y dice 'está expulsado'. Yo no dije nada. En ese momento no le había insultado. Ni luego. Hay una estadística brutal que muestra la diferencia que hay entre expulsados en el banquillo en La Liga y en la Premier League. Aquí no dejan hablar. Nada", ha relatado, defendiendo que fue después en el vestuario otro jugador el que insultó a Gil Manzano.

"El rol de Tebas"

Ha hablado Piqué del proyecto que se trae entre manos después del fútbol, sin dar detalles y con mucha intriga: "Es algo muy gordo en lo que llevamos meses trabajando. Involucra a streamers, pero también hay alguna sorpresita. Es un evento de un deporte que conocemos todos y que va a durar semanas, incluso meses", ha avanzado. En este sentido, Ibai Llanos le ha preguntado cuál es su "rol soñado" y Piqué, sin pelos en la lengua, ha dicho que "ser Javier Tebas. No voy a votar a Vox, pero tendré el rol de Javier Tebas".

Javier Tebas ejerce desde 2013 de presidente de la Liga Nacional de Fútbol Profesional y no ha ocultado su pasado militando en Fuerza Nueva de Blas Piñar, formación de ultraderecha de la que llegó a ser portavoz en la provincia de Huesca a comienzos de los ochenta. Él mismo ha confesado en entrevistas que es simpatizante de Vox y que, después de muchos años sin votar, apoya en las urnas a los de Santiago Abascal.

Así que la frase de Piqué, que ha pretendido ser un zasca también a Tebas además de una confesión política propia, finalmente, no ha descubierto nada que el presidente liguero no haya dicho ya. No obstante, para los tuiteros y el resto de espectadores que estaban conectados en el canal de Twitch de Ibai Llanos sí ha sido una sorpresa:

Piqué: un rol que siempre he soñado, ser Javier Tebas.

Ibai pone cara rara.

Piqué: no voy a votar a VOX

Yo: escupo el agua — Noelia 🧣ൠ (@noeliatargaryen) November 9, 2022

Piqué hablando de su nuevo proyecto: "mi sueño es tener el rol de Tebas, pero sin votar a Vox"... El zasca suena hasta en Zimbabue — Boses Tristes (@FluixetiDebil) November 9, 2022

3 minutos hablando y Piqué ya ha soltado que Tebas vota a Vox. Nos vamos a divertir mucho con este tio retirado. — Luis Gomez ⚡️ (@Memesculess) November 9, 2022

Piqué: Voy a tener el rol de Javier Tebas pero no voy a votar a Vox jajajajaj El berrido que pegadooo jajaja — charly (@charlycerilla) November 9, 2022

Grande Piqué a vox solo le votan los subnormales — Berto Fernández 😘 (@AlbertoCalFern1) November 9, 2022

Gerard Piqué con Ibai: "En el nuevo evento voy a ser Javier Tebas pero no voy a votar a Vox" 😂😂😂 — Nuhazer Rodríguez 🇮🇨 🔻 (@NuhaRguez) November 9, 2022

Gerard pique: Seré Javier Tebas, nah no voy a votar a vox#pique for president — Cabra (@urkocabrita) November 9, 2022

minuto 2 del directo, gerard pique acaba de soltar que tebas vota a vox, primera barrabasada de la nuit, lo quiero mucho — izan (@IzanMartinez14) November 9, 2022

pique diciendo que no va a votar a vox ejwkqkwkehdbs — luz 🕊 (@aurondaya) November 9, 2022

Mira que me cae mal pique, pero lo de quiero ser Tebas pero sin votar a vox ha sido muy buena — 💭 (@minichesco7) November 9, 2022

Si ya no se cortaba mucho cuando era futbolista, en esta nueva época de Piqué nos esperan grandes polémicas seguro.

