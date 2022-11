Piqué: "Es un compañero el que dice 'me cago...' en el vestuario, Gil Manzano ya me había expulsado"

Gerard Piqué habla por primera vez desde el anuncio de su retirada en el canal de Twitch de Ibai Llanos. Lo hace sobre su retirada y también de la polémica expulsión durante su último partido como futbolista profesional. El ya exfutbolista asegura que en ningún momento le dijo "me cago en tu puta madre" a Gil Manzano, sino que fue un compañero ya en el vestuario y cuando él ya había sido expulsado.

"Hace meses que no hablo. En el Camp Nou sí que di un pequeño discurso, pero con prensa hace meses que no hablo. Desde antes del comienzo de la temporada", comienza diciendo el campeón del mundo con España. Aunque antes de meterse de lleno en su retirada y su última polémica arbitral como jugador, se refiere al nuevo proyecto que sale a la luz este jueves.

"Es algo muy gordo, en lo que llevamos meses trabajando. Involucra a streamers, pero también hay alguna sorpresita. Es un evento de un deporte que conocemos todos y que va a durar semanas, incluso meses. Yo voy a tener un rol siempre soñado, voy a ser Javier Tebas. No voy a votar a VOX, pero yo tendré el rol de Javier Tebas", destaca Piqué.

Retirada

A continuación, Ibai Llanos le pregunta por si piensa en ser en el futuro presidente dle Barcelona: "Sí, creo que en algún momento me apetecerá. Ahora mismo no lo tengo en la cabeza. He de reconocer que ahora tengo ganas de hacer otras muchísimas ganas. He disfrutado mucho de mi carrera como futbolista, pero ahora al tener la oportunidad de no estar entrenando todos los días o tener los fines de semana ocupados, pues quiero aprovechar y hacer cosas. Pero en un tiempo, no sé si lejano, ayudar al club de mi vida".

Ibai Llanos y Gerard Piqué, durante su conversación en Twitch

Después se mete de lleno en los motivos que le llevaron a tomar la decisión de colgar las botas: "Sí, son muchas razones que uno va pensando según va avanzando la temporada. La gente sabe que empecé la temporada con una reunión con el míster, en la que me transmitió que este año lo iba a tener difícil. Pero quería intentarlo porque venía de una temporada muy buena, jugando todo y bien. Pero nada... las sensaciones no fueron las mejores desde el inicio de la temporada y vi que el parón era una oportunidad para tomar esa decisión".

"Siempre dije que cuando no me sintiese importante, lo dejaría. Al haber lesiones en mi posición, pues tuve que aplazarlo. ¿Si me hubiera ido antes? Sí. Ha habido partidos en los que me he sentido desubicado. Hubo días que entrenando en el Camp Nou después de algún partido, estuve a punto de entrar en el vestuario y decir 'se acabó'. No sentía que era mi sitio. Pero con las lesiones era necesario, no podía dejar al equipo. Y me puse la fecha del parón del Mundial porque después, los lesionados estarán listos", añade.

Polémica con Gil Manzano

"Llevo desde los 17 años haciendo entrevistas... ahora estoy libre. Ya no estoy encasillado, ya no tengo que responder lo que toca", continúa diciendo un Gerard Piqué que se mete de lleno en la polémica con Gil Manzano: "No lo hice. Lo explico. Hubo una serie de cosas que nos perjudican. No son dudosas. Yo voy a hablar con el árbitro. Fui a comentarle varias jugadas y le dije que siempre nos perjudica. Y él me expulsa. Él me señala y dice 'está expulsado'. Yo no dije nada. En ese momento no le había insultado. Ni luego. Hay una estadística brutal que muestra la diferencia que hay entre expulsados en el banquillo en La Liga y en la Premier League. Aquí no dejan hablar. Nada".

[Piqué acabó su carrera de fiesta: locura y reivindicaciones en el vestuario del Barça]

"Luego entro al vestuario y está al lado del de los árbitros. Uno, no voy a decir quién, dice esa frase de 'me cago...', pero yo no lo digo. Él lo debió escuchar desde ese vestuario y lo pone en mi boca. Pero lo que pone en el acta es una vez expulsado. Que es por lo que me quieren meter seis partidos u ocho. Y eso que ya estoy retirado. Imagina que ficho por el Atlético de Madrid, digo esto por no decir el Real Madrid. Yo, entrenado por el 'Cholo'... Él que creo esa noticia es que no tiene ni puta idea. ¡Yo entrenado por el 'Cholo'! Tengo amigos, pero es que no. Es inviable. Siempre lo he dicho, yo juego a esto porque soy del Barça de toda la vida. Nunca vestiría otra camiseta. Y además el Atlético, que no juega sacando el balón jugado desde atrás. No sé. No sé. Es que lo ves desde fuera y parece una cosa totalmente distinta", agrega.

"Yo ya me he retirado, entonces no tiene tanto impacto. Pero es algo que puede pasar en cualquier túnel de vestuarios. La suerte es que hay cámaras y yo no le digo nada para que me expulse. Los árbitros no quieren hablar contigo. Les falta empatía. Les falta poder hablar con ellos. En Inglaterra es así. Yo fui hablando bien con él y pasa de mí. Total indiferencia. Le digo que siempre es el mismo y me expulsa por eso", sigue exponiendo Piqué.

Despedida en el Camp Nou

Entre otros temas, también habla sobre su despedida en el Camp Nou: "Fue espectacular. Nunca le di importancia, pero la verdad es que fue muy bonito, ver lo que te quiere la gente. A mí no me gusta despedirme, las odio. Siempre dije que me iría de un día para otro. Pero bueno, tampoco es una despedida, yo siempre estaré ligado al club. Pero sí que me fui muy feliz".

Deja a su Barça y lo hace en lo más alto de la clasificación: "Creo que en La Liga estamos ahí, para competir". Eso sí, todavía no le ha dado tiempo a adaptarse a su nueva vida: "Todavía no he parado, esta mañana era el último entrenamiento. Pero no paro y no quiero parar. Hay que aprovechar cada momento de tu vida, tío".

Selección española

Despedida, pero también rumores de que su nombre está incluido en la prelista de Luis Enrique para el Mundial de Qatar: "Eso dicen. Yo no he hablado con nadie". Él y también Sergio Ramos: "Cualquier cosa que yo diga va a tener impacto. Todo el mundo quiere opinar, tratar de influenciar, pero yo no quiero decir nada por Luis Enrique. Bueno, que a Luis Enrique no le influencia nadie. Le quiero escribir, tengo una barbaridad de mensajes en WhatsApp, y tengo ganas de escribirle".

Gerard Piqué, durante su conversación con Ibai Llanos en Twitch

De Ramos a Puyol: "Puyi y yo nos parecemos lo mismo que un huevo a una castaña. Y somos uña y carne, siempre nos hemos complementado muy bien. Quedan unos cuantos de nuestra generación. Jesús Navas, Busquets, Sergio Ramos, Pepe Reina que no muere nunca -risas-, Cesc también... Salías al campo y tenías la sensación de que eras mejor, que era muy complicado no ganar".

Rivalidad

Sin perder de vista a la Selección, pasa a hablar de la rivalidad con el Real Madrid: "Siempre me he sentido muy querido en Can Barça, quizá porque sabían que era uno más de ellos, porque he sido el que más me he sentido cercano al aficionado. Tendríamos que buscar una manera de acercarnos más y no es fácil. Las plantillas, los entrenadores, los jugadores... quieren protección, centrarse en hacerlo lo mejor posible. Pero es como se ha dado. Con mis comentarios, con mis actitudes, que no siempre han sido acertadas... Lo importante es rectificar. Aunque también es verdad que las cosas tienen un contexto y que algunas cosas que dije un día, vistas ahora... ¿Arbeloa? ¿Pero qué dije? Me preguntaron si era mi amigo y dije que era mi conocido. ¿Cono-cido? Dije conocido".

"Hay líneas y líneas rojas. Cuando se superó la línea roja a otro nivel es que cuando el que era el entrenador del Real Madrid, metió el dedo en el ojo a uno de los nuestros. Ahí es cuando hasta jugadores del Real Madrid se dieron cuenta de que algo no era. Allí llegó un entrenador nuevo que quería destruirnos y con ese discurso, casi sectario, se ganó al principio al vestuario. Pero luego pasó lo que pasó, con gente como Iker (Casillas) y tal y tal. Unos estábamos en Madrid, otros en Barcelona. No íbamos a hablar por teléfono. Lo hablamos con la Selección, en la Eurocopa. Iker se sentó con Xavi, también yo con Ramos...", sentencia.

La prensa

Otro de los puntos calientes es su relación con la prensa: "El problema es cómo te tomas a la prensa. A mí si MARCA o AS me hacen una portada, me parece divertido. Pero a otros les afecta. Me parece divertido, me lo tomo como 'me necesitan para vender periódicos'. Para mí todo esto es un show. Desde que entras al parking del Camp Nou y hasta que sales. Parte de este show también es rendir en el campo. A la gente, hoy en día, le gusta más lo que pasa fuera del campo que dentro. Los niños de 8, 9 o 14 años no ven los 90 minutos. La gente consume más el mercado de fichajes que el propio producto en sí. Y esto la gente no se da cuenta. A la gente le gusta más el postpartido, el salseo, que lo que pase en el campo, la posesión, la estrategia... Y esto la gente no se da cuenta. Lo veo en mis hijos. A Milan le encanta el fútbol, le fascina. Pero no ve los 90 minutos. No lo ve. En ese sentido, estoy de acuerdo con Florentino Pérez. Aunque no estoy de acuerdo con lo de la Superliga".

Florentino y los cambios

Y una vez metido en el tema de Florentino Pérez y la Superliga, reconoce que admira al presidente del Real Madrid: "Yo creo que la presentación de la Superliga me pareció una gran cagada, sobre todo viniendo de Florentino Pérez. Porque yo a Florentino le tengo arriba, arriba. Es de elogio lo que ha hecho. Pero con lo de El Chiringuito y todo, me explotó la cabeza. Seguro que quería conseguir algo con ello, pero no sé el qué. Le he intentado encontrar una explicación y no la he encontrado. Cada uno tiene una solución y yo creo que hay que cambiar normas establecidas desde hace pila de años, que hay que cambiarlas".

"Pasa con el ciclismo, las etapas llanas te echas la siesta, las de montañas ya las ves. Hay mucha oferta de contenido y hay pocas horas de ocio, en las que, sobre todo los jóvenes, están a muchas cosas. Hay que sacar productos cortos y muy seductores. 90 minutos me parecen muchos, pero si no quieren eso, pues habrá que cambiar normas. Algo. Para mí, el producto en sí está anticuado. No quita que siga siendo el deporte rey, pero me parece que está anticuado", señala también.

[Xavi Hernández se queja del arbitraje de Gil Manzano en El Sadar: "Nos sentimos perjudicados"]

"Lo que estoy diciendo ahora, estoy seguro que internamente en La Liga lo están pensando. Están probando cosas como lo de los comentaristas y los goles en la retransmisión. Hay que intentarlo, equivocarte, volverlo a intentar... es la puta vida. Si no lo probamos, no sabremos si funciona. En Estados Unidos, chapeau por intentarlo. Aquí, en España, si fallas, eres un cafre... Funcionamos así. Es así, es nuestra cultura", continúa exponiendo.

Y se 'moja': "Yo haría cambios muy radicales. Tú te vas a la prórroga en un partido. Si en 90 minutos has empatado... Pruébalo en partidos de la sub19, sub20... no en Barça - Madrid. Yo que sé, pues quitas cada x minutos a un jugador de cada equipo hasta que haya un gol de oro. Volvería el gol. A mí los penaltis, te lo juro, porque estamos acostumbrados, pero que decidan unas semifinales de un Mundial o de una Champions... Que sí, que puede ser emocionante. Y yo lo he hecho y me gusta, es como una sensación como el Dragon Khan, pero de verdad, que hay gente que no ha chutado un penalti en su vida, que no les gusta esa sensación".

Gerard Piqué, durante su conversación con Ibai Llanos en Twitch

"Imagina un PSG - City y acaban jugando Mbappé y Haaland más los porteros. Eso es una fumada. Pero luego piensas 'el fútbol es muy tradicional'. Pero... Igual con un mínimo de jugadores. Pero creo que las buenas ideas salen de las pruebas-error. Al final, todo este circo va de los derechos de televisión. Y bueno, que van cambiando. Pero es que esto es para las nuevas generaciones y si no las atrapas, el fútbol va para abajo y a desaparecer. Tienes que hacer del fútbol algo excitante, que no puedas parar de mirarlo", pone de relieve, considerándose un 'creyente del VAR'.

Los árbitros y el VAR

Volviendo al tema de los árbitros, dice lo siguiente: "Soy un firme creyente del VAR. Creo en el VAR, desde el principio. Porque un árbitro siempre va a tirar de primeras por el grande. Los grandes siempre han estado más beneficiados por los árbitros. Pero tú cuando juegas con el grande, no te comparas con los que se juegan el descenso, te comparas con el que te juegas La Liga. En una jugada gris, el que se beneficia siempre es el grande. El VAR era una herramienta que venía a ayudar, pero ahora parece que el VAR tampoco lo hace. Sí en jugadas de fuera de juego y tal, pero no en otras".

Aboga porque hablen los árbitros: "Los árbitros tienen que salir a hablar. En los 90 hablaban. Los árbitros tienen que salir a hablar, son protagonistas también del espectáculo. Tienen que explicar las cosas, sus decisiones. Esto sería la hostia". "Si no hubiera salido a hablar, se hubiese quedado que yo dije eso. Y no es verdad. También el árbitro si hablase, aunque se haya equivocado, pues se resolvería todo. El fútbol se tiene que abrir mucho más. Sí que creo que se han profesionalizado mucho, están en forma, que en los 90 los había hasta con barriga. Pero creo que tendrían que hablar, así igual lo podríamos entender. Al menos lo podrías respetar", destaca.

Joan Laporta

Otro tema es el de su conversación con Joan Laporta antes del inicio de la temporada y el porqué no ha hablado antes: "En verano hablo con el presidente y me comprometo a varias cosas. ¿Charla dura? Los primeros minutos sí, luego no. ¿Si siempre pasa lo mismo? Siempre nos hemos dicho las cosas como son. Bueno, me comprometí a unas cosas y una de ellas era no hacer nada fuera del terreno de juego".

"Yo le dije 'me comprometo a desaparecer de contenido de cualquier tipo'. Lo de los medios no, pero sí que me dije que iba a concentrarme y en prepararme porque venía de una lesión. Pero voy a tema sensaciones. Hay veces que tengo ganas de hablar y de dar espectáculo y otras que no. En estos últimos meses, no he tenido ganas. Cuando doy mi palabra, me gusta cumplir siempre", afirma el ya exfutbolista.

"Por ejemplo, el Betis va bien y Joaquín es un puro espectáculo. Televisión, chistes... Pero si el Betis no fuese tan bien, igual Joaquín no hacía tanta gracia a muchos. Pero somos pasión. Aunque puedo entender que a la gente le importe muchísimo, pero hay que entender que los futbolistas son personas. Necesitamos comer fuera, tener vida social, ir de fiesta... Todo tiene un balance en la vida. 20 años compitiendo al máximo. Me habré sabido cuidarme para estar ahí, pero también he salido de fiesta", sigue diciendo.

Salir de fiesta

"Es obligatorio salir de fiesta. El que no sale de fiesta, míralo mal. Hay algo oscuro. ¿Cuándo voy a salir? Si de los 18 a los 35 estás al máximo nivel. No me voy a ir ahora que estoy tieso y no aguanto nada. Mientras no salgas de fiesta antes de un partido. Solo lo hice una vez, cuando ya habíamos ganado el triplete y quedaba un partido de Liga. Y vino Pep (Guardiola) y me dijo 'mañana juegas, no salgas hoy'. Salí sí y me lesioné sobre el minuto 60. No puedes salir, pero lo haces por ti mismo, para rendir al cien por cien. Pero si la gente no ve un rendimiento óptimo, te van a criticar", apunta.

Últimas palabras

La pregunta: ¿cuándo comunicó a Laporta su decisión? "Fue bien. Fue la mañana que jugamos en Pilsen, aunque anteriormente ya lo habíamos hablado en su casa. Yo pensaba que cuando me retirara, me sentiría triste. Pero me he ido muy feliz. Me he despedido bien. Me he sentido un puto privilegiado todos estos años. Representar al club de mi vida, ganarlo todo con él. No podía pedir más. Hay gente que tiene miedo de vivirlo y yo he exprimido cada día de mi vida porque me lo estaba pasando bomba".

Gerard Piqué, durante su conversación con Ibai Llanos en Twitch

A tenero de esto, deja una gran enseñanza: "Y espero seguir así. He tenido la oportunidad de vivir una vida que merece mucho la pena. Todos los días me levanto y pienso 'soy un privilegiado'. Hay gente que lo está pasando muy mal, pero hay gente que mira al vecino y te jode. Y que no, que eres un privilegiado. Podría pensar, joder y el Real Madrid ha ganado tres Champions seguidas. Me jode, claro, porque es el rival. Pero estoy feliz con lo mío".

Barça y Andorra

Lo que Piqué tiene claro es que no se ve poniéndose otra camiseta: "¿Jugar en el Andorra? Nunca, nunca, no puedo decirlo. Pero no creo. Estoy muy orgulloso del Andorra. De verdad, vedlo". Fiel al Andorra, pero no como jugador y fiel al Barça en todos los sentidos.

"Si el Barça me hubiese dicho con 28 o 29 años que no contaba conmigo, me hubiese retirado. No hubiera jugado en otro club. Yo ya tuve esa etapa de irme, ya hubiera estado fuera y no la quería volver a tener. Cuando volví con 21, pensé, dure lo que dure, cuando se acabe, se acaba. Si es cierto que la Juventus me ofrecía más dinero que el Barça cuando me fui del Manchester United. También le dije al Barça que me hubiese quedado por un tercio de lo que me ofrecía el United. Pero me dijeron que no. Ahí me sentí que no me valoraban nada. Tenía 17 años y la cantera del Barça no era lo que es ahora", sentencia 'Geri'.

Sigue los temas que te interesan