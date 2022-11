La triste retirada de Piqué: sin jugar y expulsado en su último partido como futbolista profesional

'Colorín colorado, este cuento se ha acabado'. Gerard Piqué jugó su último partido como profesional en El Sadar. O, mejor dicho, estuvo presente porque no saltó al terreno de juego después de que Xavi Hernández le dejase fuera del once titular y en el descanso fuera expulsado por Gil Manzano.

Una triste despedida. Sin minutos y expulsado por protestar en su último partido como profesional. Con esta roja, además, se lleva consigo el dudoso honor de ser junto a Hristo Stoichkov el futbolista del Barcelona que más veces ha visto la roja en su trayectoria como azulgrana.

Y eso que Xavi sí que tenía pensado darle minutos en su último partido como futbolista profesional. Al menos así lo aseguró el entrenador culé en rueda de prensa: "Iba a contar con él. Andreas (Christensen) estaba falto de ritmo, Eric tenía molestias... y tenía pensado que jugara. Pero le han expulsado fruto del momento. Nos hemos sentido perjudicados, de ahí su reacción y la de los demás".

Último baile

Fue el pasado jueves cuando Gerard Piqué anunció con un emotivo vídeo su retirada. "Este sábado será mi último partido en el Camp Nou", reveló el central catalán. Y así le dio la titularidad Xavi Hernández, también en parte obligado por las numerosas bajas en defensa.

Gerard Piqué lanza besos a la grada en su despedida del Camp Nou REUTERS

Fue su día. La afición blaugrana le despidió con honores y, además, el Barcelona se llevó la victoria ante la UD Almería. El resultado fue importante, pero todavía más lo fue el cariño que recibió la leyenda del Barça por parte de su afición. Tanto en el propio campo como a través de las redes sociales. Sin embargo, su último partido no iba a ser este, sino contra Osasuna en El Sadar.

No se le esperaba en el once y no hubo sorpresas. Pero este último partido de Piqué como futbolista profesional acabó de la peor de las formas para él. O no tanto, ya que finalmente el Barça logró remontar y así irse al parón por el Mundial de Qatar como líder en solitario de La Liga.

Gerard Piqué, durante el calentamiento del Barcelona en El Sadar Reuters

Aunque en lo individual, quedó señalado. Si bien es cierto que esto hay dos maneras de verlo. Ya que a buen seguro muchos barcelonistas echarán de menos que uno de sus ídolos dé la cara como Piqué. Quien no dudó en saltar al campo nada más Gil Manzano pitó el descanso para recriminarle sus decisiones y eso le acarreó la roja.

Desde la expulsión de Lewandowski al gol de Osasuna, que en el Barcelona protestaron mucho por una posible falta previa de Unai García sobre Marcos Alonso. También antes del descanso fue anulado un tanto de Ferran Torres, pero este estaba claramente en posición de fuera de juego.

El propio Xavi Hernández se quejó por el arbitraje de Gil Manzano: "Nos sentimos perjudicados. Son decisiones muy injustas. Lo teníamos todo en contra, por el gol en contra, que era falta, la expulsión de Lewandowski ha sido dudosa... pero tenemos fe, carácter, personalidad... la sensación de equipo es buenísima. Les he transmitido a los jugadores convencimiento. Es una victoria de oro".

Récord negativo

Con esta expulsión, Gerard Piqué se convierte en el futbolista que en más ocasiones ha visto la roja vistiendo la camiseta azulgrana. Aunque este récord negativo lo comparte con Hristo Stoichkov. Ambos fueron expulsados con el Barça en once ocasiones, entre todas las competiciones. Porque, si solo se habla de La Liga, a ellos se suma Pep Guardiola con ocho rojas cada uno.

Gerard Piqué, protestando a Gil Manzano sus decisiones para después ser expulsado

La última roja de su carrera, en su último partido. Gil Manzano, además, describió lo que le dijo Piqué para decidir expulsarle. Muy grave. "¿Has visto qué córner nos has pitado? Eres el árbitro que más nos ha jodido con diferencia. ¡Es una puta vergüenza, me cago en tu puta madre!", recogió el colegiado extremeño en el acta arbitral.

No es la primera vez que ambos tienen un encontronazo. Ya en 2021, en El Clásico disputado en el mes de abril de aquel año ante el Real Madrid, Piqué bajó al césped a recriminar a Gil Manzano que no añadiese más tiempo de descuento. Tampoco en aquel partido jugó, pero este era más especial por ser con el que cerraba el telón de su carrera.

