El Barça, líder al parón del Mundial con remontada ante Osasuna pese a la expulsión de Lewandowski

El FC Barcelona dijo adiós a La Liga, por el parón obligado por el Mundial de Qatar, con remontada y victoria ante Osasuna. Los de Xavi Hernández acaban así este primer tramo de la temporada en lo más alto de la clasificación, independientemente de lo que haga el Real Madrid contra el Cádiz. [Narración y estadísticas: Osasuna 1-2 Barcelona]

Y eso que las cosas no comenzaron bien para el Barça en Pamplona. Y no por el lío de los ultras, con agresión a los radicales de Osasuna y dejando un bar destrozado y tres heridos a su paso. Sino por cómo comenzó el partido en El Sadar. Cinco minutos habían pasado desde el minuto inicial y los rojillos ya se colocaron por delante en el marcador.

David García frenó de un golpe el éxtasis del Barça con un gol prácticamente a las primeras de cambio. Entre él y Unai García guisaron un tanto muy protestado por el Barcelona. Los jugadores culés pidieron falta del propio Unai sobre Marcos Alonso, pero ni Gil Manzano ni el VAR vieron nada punible.

El gol acabó subiendo al marcador y al Barça le costó un mundo encontrar el camino para hacer daño a Osasuna. Tanto es así, que el segundo golpe del partido también lo recibieron los de Xavi Hernández. Robert Lewandowski había visto una amarilla en el inicio del encuentro, pero cumplida la primera media hora, el delantero polaco fue amonestado de nuevo y, por tanto, expulsado.

Clarísima la segunda amarilla, que más bien pareció naranja. Codazo en la pelea por el balón que Gil Manzano no perdonó. No se lo pudieron crear ni Lewandowski ni tampoco el Barça al completo. Airadas protestas al colegiado que no se movió de su decisión. Primera expulsión del delantero polaco desde que llegó a la Ciudad Condal el pasado verano.

Con un hombre menos a falta de una hora para el final del partido, al Barcelona se le presentó un partido muy diferente: teniendo que remontar y sin su 'hombre-gol' en esta temporada 2022/2023. Y los culés lo fueron intentando, con un Osasuna jugando con el marcador a favor y con la ventaja de tener un jugador más en el verde.

Las ayudas se sucedieron en todo momento en el equipo de Arrasate. Rubén García cerró bien la derecha junto a Nacho Vidal. Mientras tanto, Chimy Ávila intentó rascar algún balón como punta de lanza ante unos blaugranas a los que les costó llegar de forma clara.



El árbitro anuló un tanto de Ferrán Torres por claro fuera de juego. El Barcelona tenía dos problemas. 45 minutos por delante con un futbolista menos frente a un Osasuna enchufado con su gente.



Piqué se dirigió al colegiado nada más acabar el primer tiempo y, ante la negativa de este a iniciar una discusión, lo persiguió muy airado hasta el túnel de vestuarios. Tras la reanudación se conoció la expulsión del defensor en su último partido como profesional.



Contra todo pronóstico, el Barça empató en el 48 aprovechando una mala acción defensiva de su rival. Pedri no dudó en disparar por la esquina inferior izquierda con gran maestría.



Arrasate quitó a Torró y metió a Kike García, un cambio ofensivo para hacer ver a los suyos que podían ir a por el partido. la posesión cayó del lado osasunista sin llegar a utilizarla con malicia. El Barcelona disimuló bien la ausencia de una de sus piezas más importantes.



Chimy Ávila centró y su golpeo a punto estuvo de meterse en la portería de Ter Stegen de manera directa, pero el meta germano arregló la situación. Osasuna



seguía llegando y Xavi Hernández no daba su brazo a torcer con cambios ofensivos como Raphinha o Ansu Fati.



El brasileño Raphinha cabeceó un pase en largo de De Jong ante la salida de un Aitor Fernández que nada pudo hacer. Finalmente, el Barcelona salvó un partido que se le puso muy complicado con la expulsión del polaco

Osasuna 1-2 Barcelona

Osasuna: Aitor Fernández; Nacho Vidal, Unai García, David García, Juan Cruz; Aimar (Darko, 74'), Moncayola, Torró (Kike García, 59'), Moi Gómez (Budimir, 83'); Chimy Ávila (Barja, 83'), Rubén García (Peña, 74').

Barcelona: Ter Stegen; Balde, Christensen (Gavi, 74'), Alonso, Alba; Busquets, De Jong, Pedri (Chadi Riad, 88'); Dembélé (Raphinha, 78'), Lewandowski y Ferran Torres (Ansu Fati, 78').

Goles: 1-0, 6' David García; 1-1, 48' Pedri; 1-2, 85' Raphinha.

Árbitro: Gil Manzano (Comité extremeño), asistido por Nevado Rodríguez y Martínez Nicolás. El colegiado mostró amarilla a Juan Cruz, David García, Torró y Moncayola por parte de Osasuna. A Jordi Alba, Balde y Xavi Hernández por parte del Barcelona. Expulsó por doble amonestación (11' y 31') a Lewandowski y en el descanso a Piqué.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimocuarta jornada de La Liga disputado en el estadio El Sadar (Pamplona, España) ante 21.603 espectadores.

Sigue los temas que te interesan