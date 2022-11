Mourinho y su nuevo enfado: "Hay un jugador que nos ha traicionado y le he invitado a irse"

José Mourinho es de esos entrenadores que nunca se muerden la lengua. Ya se para lo bueno o para lo malo, el portugués es un libro abierto a la hora de expresar sus emociones. Y lo ha hecho de nuevo tras el partido frente al Sassuolo, donde los suyos fueron incapaces de pasar del empate a 1.

La actuación de varios de sus futbolistas no gustó nada al entrenador luso, que se mostró terriblemente enfadado en la rueda de prensa posterior. Es más señalado a uno de los suyos tras sus bajas prestaciones sobre el terreno de juego. Y lo hizo de la manera más contundente que podía hacer.

"La Roma jugó bien. Veníamos de dos partidos duros y tristes y hemos querido ganar. A pesar de todo, lo siento porque el esfuerzo de un equipo que jugaba como un equipo fue traicionado por un jugador con una actitud poco profesional", expresó en primera instancia el técnico romanista.

Mourinho se desgañita desde la banda. REUTERS

Unas palabras que sorprendieron a todos en la rueda de prensa, pero que no se quedaron únicamente ahí. Mourinho volvió a cargar duramente contra él, aunque sin llegar a especificar su nombre, asegurando que le enseñaría la puerta de salida del equipo debido a su bajo rendimiento.

"Casi nunca voy al vestuario, pero hoy entré para decírselo a todos. He hablado con él y le he mandado irse del club en enero, pero no sé lo que hará finalmente", recalcó ante los medios. Una decisión de la que parece que no se retractará y más cuando la gran mayoría de jugadores pondrán rumbo con sus selecciones en los próximos días.

[Mourinho se acuerda del Barça: "Habrá equipos en Europa League creados para ganar la Champions"]

Unas declaraciones que han causado gran sensación en el fútbol italiano a la espera de ver cuál es el jugador al que ha criticado duramente Mourinho por su escaso rendimiento frente al Sassuolo, donde no pudieron pasar del empate y deja en vilo sus opciones europeas para la próxima temporada.

Jugadores señalados

Rui Patrício, Smalling, Çelik, Mancini, Ibañez, Matic, Cristante, Zaniolo, Volpato, Shomudorov y Zalewski en el once titular. Como suplentes entraron Karsdorp, Abraham, El Saharawy, Bove y Belotti fueron los futbolistas que formaron parte del encuentro.

José Mourinho sentado en el banquillo de la AS Roma Europa Press

Desde la prensa italiana, se asegura que el señalado dentro del equipo es Rick Karsdorp. El neerlandés, de 27 años, no parece haber convencido al técnico y por su actitud en el césped. El lateral derecho ya tuvo un comportamiento inapropiado al encararse con el árbitro en el duelo anterior frente a Lazio.

De hecho, el cuerpo técnico de Mourinho tuvo que intervenir para que la cosa no fuese a más. A Karsdorp le dio tiempo incluso a golpear en el hombro al colegiado y encararse con él tras el Nápoles - Roma, sin embargo, no fue expulsado.

