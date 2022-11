Piqué: "Yo tengo a Florentino Pérez arriba, arriba del todo"

Una vez retirado, Gerard Piqué confiesa abiertamente su profunda admiración a Florentino Pérez. Lo hace al habla con Ibai Llanos en el canal de Twitch del famoso streamer español. Y todo al tocar el tema de la prensa, del show que es el fútbol y de que algo tiene que cambiar para que continúe siendo el deporte rey.

Precisamente, el mismo discurso que mantiene Florentino Pérez. El presidente del Real Madrid siempre ha manifestado que el futuro del fútbol está en captar a las nuevas generaciones y que, para ello, hacen falta cambios. Así habla Gerard Piqué sobre el tema y no deja indiferente a nadie.

"El problema es cómo te tomas a la prensa. A mí si MARCA o AS me hacen una portada, me parece divertido. Pero a otros les afecta. Me parece divertido, me lo tomo como 'me necesitan para vender periódicos'. Para mí todo esto es un show. Desde que entras al parking del Camp Nou y hasta que sales. Parte de este show también es rendir en el campo. A la gente, hoy en día, le gusta más lo que pasa fuera del campo que dentro", asegura.

Gerard Piqué, durante su conversación con Ibai Llanos en Twitch

"Los niños de 8, 9 o 14 años no ven los 90 minutos. La gente consume más el mercado de fichajes que el propio producto en sí. Y esto la gente no se da cuenta. A la gente le gusta más el postpartido, el salseo, que lo que pase en el campo, la posesión, la estrategia... Y esto la gente no se da cuenta. Lo veo en mis hijos. A Milan le encanta el fútbol, le fascina. Pero no ve los 90 minutos. No lo ve. En ese sentido, estoy de acuerdo con Florentino Pérez. Aunque no estoy de acuerdo con lo de la Superliga", continúa.

Admiración

Piqué desvela entonces que tiene a Florentino Pérez en la más alta de las consideraciones y para ello recuerda lo sucedido con el anuncio de la Superliga Europea. Anuncio en el que, según su opinión, se falló en el modo. Es más, ha dado vueltas al asunto y no encuentra la explicación a aquello.

"Yo creo que la presentación de la Superliga me pareció una gran cagada, sobre todo viniendo de Florentino Pérez. Porque yo a Florentino le tengo arriba, arriba del todo. Es de elogio lo que ha hecho. Pero con lo de El Chiringuito y todo, me explotó la cabeza. Seguro que quería conseguir algo con ello, pero no sé el qué. Le he intentado encontrar una explicación y no la he encontrado. Cada uno tiene una solución y yo creo que hay que cambiar normas establecidas desde hace pila de años, que hay que cambiarlas", señala.

"Pasa con el ciclismo, las etapas llanas te echas la siesta, las de montañas ya las ves. Hay mucha oferta de contenido y hay pocas horas de ocio, en las que, sobre todo los jóvenes, están a muchas cosas. Hay que sacar productos cortos y muy seductores. 90 minutos me parecen muchos, pero si no quieren eso, pues habrá que cambiar normas. Algo. Para mí, el producto en sí está anticuado. No quita que siga siendo el deporte rey, pero me parece que está anticuado", sentencia Piqué.

