Tebas: "Sigo pensando en votar a Vox, no tengo por qué cambiar"

Javier Tebas sigue en pie de guerra contra la Superliga europea que se podría estar configurando en la "sombra", como él dice. Por segundo día consecutivo, el presidente de LaLiga ha vuelto a hablar, ahora, en una entrevista en El Transistor de Onda Cero. Tebas pasó por las radios españolas y siguió el mismo discuso que ha utilizado hasta ahora en contra de la creación de una nueva competición.

"Hacer una Superliga supone la destrucción de la Liga nacional. Va a haber un trasvase de los ingresos nacionales de los derechos audiovisuales al principio, luego va a ser un fracaso", sostiene Tebas sobre la Superliga. Además, cree que las pérdidas para LaLiga serían de "mil millones de euros" solo en el primer año de creación de la Superliga.

Tebas volvió a referirse a las palabras de Florentino Pérez, que en la Asamblea del Real Madrid dijo que hacía falta una reforma en el fútbol: "Cuando se hacen declaraciones como la de Florentino Pérez o antes las de Bartomeu se genera una incertidumbre en la venta de los derechos audiovisuales por la que la mayoría de los clubes pueden perder una parte importante de su activo", añadió en El Transistor.

Siguiendo en contra del presidente del Real Madrid, Tebas retó diciendo que "los aficionados no soportarían cinco años sin que su equipo ganase la competición". Y puso el dedo sobre el problema central a su parecer: "El verdadero peligro del fútbol europeo son los clubes estado, el PSG y el Manchester City, contra ellos deberían luchar Madrid y Barça. Son clubes dopados económicamente".

”Sigo pensando en votar a @vox_es , no tengo por que cambiar”, las palabras de @Tebasjavier, en @ElTransistorOC pic.twitter.com/VCg3fRNnyV — El Transistor (@ElTransistorOC) December 22, 2020

Más allá de su persecución a la Superliga, Tebas también habló de otros temas como el reparto televisivo. En Francia ha habido un enfrentemiento entre la LFP y Mediapro, la que hasta ahora era encargada de la retransmisión. El presidente de Mediapro es Jaume Roures, con quien Tebas está totalmente distanciado en su ideología política. Preguntado por esto y si seguiría votando a Vox, el presidente de la patronal fue claro.

"Sí, no tengo por qué cambiar. Tengo 58 años, soy como he sido siempre y no voy a ser hipócrita, digo lo que pienso y siempre lo he dicho. Me entiendo muy bien con Jaume Roures y estamos en las antípodas ideológicas. ¿En qué tiene que ver la ideología política con los derechos audiovisuales? En nada, cero", explicó.

[Más información: Tebas lanza un órdago contra la Superliga: "Es perfecta para arruinarse"]