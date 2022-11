La nueva alerta de "bulo" de Macarena Olona contra Vox que se le ha vuelto en contra

Macarena Olona parece dispuesta a seguir su batalla contra Vox y los bulos que, según la exdiputada, surgen del seno del partido del que formó parte. Hace pocos días se explayó sobre el asunto, durante la presentación en Madrid de la Fundación Igualdad Iberoamericana que ha fundado y preside. Ante la prensa, denunció "ataques muy duros" del partido verde, donde dice que todavía conserva "grandes amigos, compañeros y simpatizantes".

No obstante, ha deslizado que con todos ellos tiene que relacionarse de forma discreta para evitar que sufran represalias por parte de Vox. Insiste en que no se presentará a las elecciones municipales ni a las autonómicas que se convocarán en mayo del año próximo, pero no descarta del todo un salto a las generales de finales de 2023. Mientras, su fundación combatirá "la criminal ideología de género, el caballo de Troya que se envuelve en un falso discurso de igualdad".

En esta cruzada "contra el mal" que ella ha empezado desde Panamá también está dispuesta a luchar contra los bulos y las noticias falsas, asegura, y por eso ha saltado este miércoles contra el tuit que ha escrito un afiliado de Vox con casi 8.000 seguidores en Twitter: "Los últimos datos de los últimos minutos indican que el amigo íntimo de Macarena Olona ha sido detenido por blanqueo de capitales", ha escrito.

"Un bulo coordinado"

Ese "amigo" de Olona sería el empresario y político panameño Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, que presidió el país entre 2009 y 2014. Él mismo ha salido a defenderse alegando que "peleo desde la libertad" y que está sufriendo "una persecución política". La exdiputada, por su parte, ha calificado el tuit como un "bulo coordinado", valorando que están intentando atacar con él a "una simple ciudadana":

Hoy tenemos nuevo bulo coordinado. Esta vez mintiendo sobre el Presidente @rmartinelli para atacarme a mi. ¿Para qué hacer el ridiculo solo a nivel nacional? Cuánto esfuerzo para desactivar a una simple ciudadana. https://t.co/FkVVuA9nPN — Macarena Olona (@Macarena_Olona) November 9, 2022

No es la primera vez que Olona acusa al partido de Santiago Abascal de lanzar mentiras para perjudicarla: "De los distintos bulos que se han lanzado desde Vox son especialmente dolorosos aquellos que están intentando minar mi credibilidad, obviando que yo nunca dejaré de formar parte de la historia de Vox", ha sostenido en otras ocasiones, señalando que la formación habría difundido especulaciones sobre sus viajes a Panamá "publicando que tenían que ver con la herencia de mi padre, algo muy indigno porque saben que renuncié a ella".

Sin embargo, esta nueva Macarena Olona antibulos no acaba de calar entre los tuiteros y las críticas que ha recibido no dejan de crecer en la red social para señalarla. Ahora, además de los zascas habituales que le han llegado siempre desde sectores de la izquierda, hay que sumarle también aquellos dardos que llegan desde el entorno de Vox, que le ha declarado la guerra abiertamente:

Hablando de bulos/mentiras, para cuando lo de volver a la abogacía del estado? 😒😒 — Teresa Dopico (@TeresaDopicoR) November 9, 2022

El bulo es que seas buena gente, no ? — Sentido Común (@SentidoComn8) November 9, 2022

Hablando de bulos, cuéntame las razones para ilegalizar a VOX... — Ford Fairlane 🇪🇸 (@Ford_Fairlane72) November 9, 2022

Mira Macarena, lo que pase en Panamá a los españoles nos importa un mierda ¿Vale?



Lo que nos importaría escuchar sin embargo son los trapos sucios de VOX pero todos sabemos que te los vas a callar porque una pierna tapa a la otra ¿Verdad Macarena? — lobishome (@lobishome61) November 9, 2022

Como le llama entonces usted a irse a "lo país" y decir que VOX está lleno de nazis y antisemitas? Cómo le llama a irse a AR y decir que calla para evitar la ilegalización de VOX.? "Mintiendo para atacar a VOX"? Me ciño a sus palabras. — Burunda (@burunda66) November 9, 2022

Dirás sencilla, simples son los neofascistas, disculpa no me acordaba q tu también lo eres 🙂 — ANGEL POLO GOMEZ (@ANGEL7121959) November 9, 2022

Más que una simple ciudadana, se está convirtiendo usted en una ciudadana simple. — Marce (@MarcelinoVarel9) November 9, 2022

Esto sí que es un bulo, porque VOX no nos ha llamado a ningún afiliado para hablar de ti. Y el señor Ricardo Martinelli, que no tiene educación, tiene juicio el año que viene. Se le acusa de blanqueo de capitales. pic.twitter.com/Tn4US2yFmw — EmpresarioVOX (@EmpresarioVox) November 9, 2022

A este paso, Olona se postula para que la fichen de verificadora.

