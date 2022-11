Las críticas al "hipócrita" Pedro Almodóvar por apoyar la manifestación en Madrid: "Va a la Ruber"

¿Y?

Vivo en Madrid, me puedo permitir un seguro privado y quiero la mejor Sanidad Pública para todos. Cuál es el problema?

Habéis pasado de aplaudir sanitarios a acusarles de boicot. ¿Les habéis preguntado acaso? Yo sí: no dan abasto. Por eso he acudido a apoyarles. https://t.co/k2dtuOHzsG