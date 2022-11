El rechazo de Twitter al "guarro" del AVE que dejó su asiento lleno de basura: "Mala educación"

M. C.

Si la gente con educación no tuviese reparos a la hora de llamar la atención de las personas que carecen de ella, posiblemente los actos incívicos se reducirían considerablemente por vergüenza. Sin embargo, da tanta rabia corregir a un adulto desconocido que normalmente gozan de total impunidad. Menos mal que ahora, al menos, nos quedan los móviles y las redes sociales para canalizar nuestro enfado aunque sea a posteriori.

Así lo ha hecho la periodista Lourdes Lancho, subdirectora de A vivir que son dos días, de Cadena SER, quien ha denunciado el comportamiento de uno de los pasajeros que viajaba a su lado en el AVE. Un hombre que ha estado parte del trayecto hablando por el móvil y tirando al suelo del tren un vaso de café y varios plásticos, en vez de depositarlos en una papelera. "Era abogado", incidió la comunicadora, para dejar claro que "a veces se da por hecho que un comportamiento así es de jóvenes vandálicos, gente de clase baja" y no era el caso.

Lancho, que no pretendía meter a todos los abogados en el mismo saco, sino demostrar precisamente que la mala educación es universal, publicó la fotografía del asiento comentando que "me da más náusea por lo que he escuchado que lo que ha dejado como basura en el asiento", añadiendo que el hombre era "muy estirado" y tenía "acentazo como el Saza en La Escopeta Nacional", un clásico de Berlanga que nunca pasará de moda:

El señor que ha dejadp así su asiento del AVE era abogado. Lo sé porque no ha dejado de hablar por teléfono. Y me da más naúsea por lo que he escuchado que lo que ha dejado como basura en el asiento. Muy estirado el tipo y con acentazo como el Saza en La Escopeta Nacional pic.twitter.com/jtkSrr0rqh — Lourdeslancho (@loulancho) November 10, 2022

Fueron miles las reacciones al tuit de Lancho y comentarios en los que queda claro que no es un caso aislado ni tampoco existe un estereotipo de maleducado de AVE, para bien y para mal:

Cuántos asi en el Ave. Son clones — Ana Bernal-Triviño (@anaisbernal) November 10, 2022

Seguro que ese es de los que cuando no va en AVE, va con su Audi o BMW echándote las luces 3 km atrás para que te apartes, va serpenteando entre el tráfico o el que se cuela en la salida de la carretera si hay una cola de más de 3 coches... — Francisco Valverde (@FranValverdeS) November 10, 2022

A veces quiero llamarles la atención a la gente que hace estas cosas, luego pienso me llevo el conflicto rumiando medio día conmigo y lo dejo. Pero si la sociedad hiciese ver que es un comportamiento inaceptable, igual no lo harían. — Hans-Günter Kellner (@HGKellner) November 10, 2022

Ir por el mundo arrasando, como si fuera suyo, como si eso también lo hubieran comprado. — Cris García Casado (@criscasado__) November 10, 2022

Los estudios dan conocimientos, no educación.

El saber estar y comportarse se aprende en casa, de los padres. — Gabiker🇪🇸 (@gabi_dz) November 10, 2022

También se puede decir: "Disculpa, te olvidas eso ahí" o "Perdona, se te ha caído esto..." Yo lo he hecho cuando alguien ha tirado un papel en la calle. — Ailema_Mallo (@AilemaMallo) November 10, 2022

Podemos decir que parte de la basura del AVE ha salido del tren por su propio pie — crmn nobo (@CarmeNobo) November 10, 2022

La educación y la clase , nunca la da , una carrera ,ni un traje . — Dolores M (@Doloresdemue) November 10, 2022

Hay un problema muy grave de mala educación e incivismo. Y lo peor es que si le llamas la atención al incívico por su mal comportamiento a cambio recibes insultos y amenazas. Corren malos tiempos para la gente educada. — El pobrecito tuitteador (@PabloLp68998499) November 10, 2022

Menudo puerco. Cuando me sucede algo así, jamás me callo. Y siempre acaban limpiando 😉 — Miguel Ángel Campos (@MACamposP) November 10, 2022

No hay gremio ni región ni nacionalidad sin sus guarros y maleducados. — Jesús Torrao (@JesusTorrao) November 10, 2022

Era para decirle “abogado, te dejas eso tirado”. O directamente mallar en él como en el centeno verde. — Rafa (@clockworkgrelo) November 10, 2022

"Abogado, te dejas eso tirado", sería una buenísima llamada de atención.

