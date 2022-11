El repaso de Carlos Alsina a Sánchez por la rebaja del delito de sedición: "Trampas y más trampas"

Con la modificación del Código Penal que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado jueves, los hechos protagonizados por los políticos catalanes en 2017, por poner solo un ejemplo, se convertirán en un delito de desorden público. Esta rebaja de penas del delito de sedición está llenado portadas e indignando tanto a la oposición como a un porcentaje del sanchismo que consideran que con esto se ha traspasado una línea roja.

Carlos Alsina le ha dedicado a Sánchez este viernes su monólogo en Más de Uno, el programa que conduce en Onda Cero, y sus palabras se han hecho virales. En concreto, el fragmento más aplaudido de la reflexión del periodista tiene que ver con su análisis de la justificación que ha hecho el socialista para defender su decisión: "Ha echado mano de unas cuantas trampas, pero claro, es Pedro Sánchez, qué les voy a contar", ha ironizado.

Asegurando que Sánchez quiere "presentar el delito actual como una cosa anacrónica", le recordó que "en España, el último alzamiento militar lo tuvimos en 1981, no hay que irse a 200 años atrás. Y la tipificación del delito será de 1822, pero el Código Penal actual es de 1995", acusándole además de "jugar a la confusión" porque, ha concluido, "el delito actual no tiene 200 años, tiene 27 años y se redactó en democracia".

"Perdóneme usted"

Le ha sacado los colores Alsina a Sánchez tildando de "otra trampa" la comparación con Europa porque, afirma, "no hay un Código Penal Europeo, hay 27 códigos": "Tampoco ha hecho un estudio comparado de otras legislaciones europeas, no vaya a ser que Junqueras en otros países no hubiera podido ser indultado". "Y no, presidente, perdóneme usted, pero no es verdad que desde siempre ha reivindicado esto. Es al revés", ha dicho el periodista, sosteniendo que en el pasado dijo que "aquello era una rebelión como un piano, y que había que actualizar el Código Penal, pero en sentido contrario".

Menudo repaso le mete Alsina a Sánchez sobre la sedición. pic.twitter.com/7GeXqvQst5 — Hugo Manchón (@hugomanchon) November 11, 2022

"Trampas, trampas y más trampas", incidió Alsina, que también rescató otro corte de la entrevista que el pasado martes le hizo al portavoz del grupo socialista, Patxi López, quien aseguró que "no había propuesta redactada ni calendario" sin tener "la menor idea de qué reforma se iba a hacer". La contundencia de las palabras del periodista se han convertido en tendencia en la red social, donde ha cosechado comentarios como estos:

El monólogo de Alsina de esta mañana ha sido demoledor. https://t.co/etaXTy0fjR — Cristian Campos (@crpandemonium) November 11, 2022

Alsina enumera una a una las mentiras de Sánchez sobre el delito de sedición



Para ponerlo en bucle pic.twitter.com/WYWAuhyhdR — Irene Robles de Alda 🇪🇸 (@IreneRAlda) November 11, 2022

🔴 Sí a todo lo que dice Alsina.

Me cuesta encontrar una palabra para calificar a Sánchez sin que me cierren la cuenta.



By @hugomanchon



pic.twitter.com/cghMgLUpBo — Pablo Cambronero 🇪🇦🇪🇸 (@PabloCamPiq) November 11, 2022

"Monólogo de Alsina demoledor". En Moncloa, Pedro bebe relajadamente un café. Hace frío fuera. Se pregunta si la nueva corbata hace juego con el color de su pelo. El Falcon le espera a su destino de fin de semana. Sonríe. — Isabel (@Fourty35) November 11, 2022

🗣️👂🏻 Escuchen a Alsina, no tiene desperdicio en cómo desmonta una vez más las mentiras del traidor P. Sánchez, a colación del ‘Delito de Sedición’



Solo espero que en 2023 el nuevo Gobierno salido de las urnas revoque las traiciones del actual gobierno…pic.twitter.com/UrouAysxHv — Emily Habsburg (@emily_habsburg) November 11, 2022

Esto de Alsina en bucle. Pedro Sánchez el “trampas”. Buenísimo. pic.twitter.com/YIeX5r9ECg — Keyser Söze. (@pedromontes1971) November 11, 2022

"Es Pedro Sánchez, que les voy a contar..." — aserejé (@asereje_ja2022) November 11, 2022

Brillante Carlos Alsina en @MasDeUno sobre las trampas de Sánchez en su reforma sediciosa https://t.co/fgORjXSIc0 — David Azcárate (@davidazcarate) November 11, 2022

"Brillante", "demoledor" o "para ponerlo en bucle" son algunos de los calificativos más repetidos.

