El último discurso viral de Jesús Quintero contra Carlos Alsina y la televisión actual: "Son bufones millonarios"

El mundo de la televisión y la comunicación está de luto. En la tarde de este lunes 3 de octubre se confirmaba la muerte del mítico periodista Jesús Quintero, el presentador de El loco de la colina. El comunicador fallecía a los 82 años en la residencia Nuestra Señora de los Remedios, en Ubrique, Cádiz, donde estaba ingresado desde hace un mes por problemas de salud.

El periodista se mostró muy crítico en los últimos años con la tentencia que estaba llevando el mundo de la televisión, donde tantas décadas ha trabajado y que conoce muy bien. Un crítico discurso que se ha recuperado en las últimas horas, gracias a las imágenes difundidas del periodista en una charla en Málaga.

En el debate, acaecido el pasado año 2017, Quintero no dudaba en enfrentarse al presentador de Onda Cero Carlos Alsina por la situación actual del sector. Momento en el que desveló sus cuentas pendientes con el mundo del periodismo, algo que le había llevado a querer publicar un libro desvelando "las tripas" de la televisión. Un libro que nunca llegó a publicar y que tenía pensado titular Mis queridos hijos de puta.

"Voy a contar todo desde dentro. A mí me dijo un psicólogo que lo que yo hice ya se ha quedado ahí. ¿Dónde hay una escenografía? ¿Dónde hay atmósfera? ¿Dónde hay clima? ¿Dónde hay grandes preguntas, preguntas trascendentes? ¿Dónde hay planos importantes?", comentaba sobre los programas actuales.

Desde la perspectiva del presentador de Ratones Coloraos, los comunicadores actuales "no saben, no crean, no son artistas", crean un producto "muy malo" que si tiene audiencia es porque "la basura conecta con la basura". "A lo mejor es un producto que a ti te parece malo, pero a los espectadores a lo mejor les parece mejor que el que se hacía hace 20 años", apuntaba Alsina.

"No soporto la entrevista de un reportero, no de un gran comunicador ni de un hombre culto o profundo, interrumpiendo constantemente al otro, el otro sin decir nada. Un mandamiento sagrado en el periodismo es escuchar. ¡Y lo hacen además con voz de teleñeco!", afirmaba el periodista onubense.

Por su parte, Alsina insistía en que no se hace televisión "como la de antes" porque la gente no la pide. Asimismo, el presentador de Onda Cero se mostraba muy distante de las opiniones de Quintero: "Tú eres el bueno y los de ahora no sabemos hacer nada ¿no?".

En ese momento, decidía leer un fragmento que incluiría en su futuro libro: "Todos buscaban una exclusiva absurda, todos buscaban el motivo para hacer un juicio absurdo y paralelo cada noche (...). La televisión estaba llena de bufones millonarios, los informativos perdían rigor y credibilidad y pasaban a formar parte del espectáculo (...). Los debates eran gallineros, donde se instauraba el golpe de efecto, las bromas de mal gusto, los insultos, la falta de ética...".

Más Jesús Quintero menos Alsina 👇pic.twitter.com/q69WPmImmv — José Vico 🔻 (@josevico4) August 3, 2022

Jesús Quintero denunciaba ante los estudiantes de la charla que "después de la Medalla de Andalucía, trescientos premios, aquí y en América... Yo no existo. Estoy prohibido". Asimismo, afirmaba que existe la censura y el control político de todas las televisiones del país, y que "las televisiones actuales están controladas por empresas extranjeras".

"No me dejan entrevistar a la jueza Laya. No me dejan entrevistar a Bárcenas", denunciaba. "¿Quién no te deja?", replicaba Alsina. "¿Quién va a ser? Los hijos de puta", respondía Quintero. La conversación subía tanto de tono que Jesús no dudaba en querer abandonar la sala, replicando a Alsina que "no eres un buen compañero".

