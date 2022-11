Dinos cómo llevas el pelo y te diremos cómo es tu carácter

M. C.

Los test de personalidad están de moda y suponen uno de los entretenimientos con más éxito en las redes sociales, por eso suelen hacerse virales con facilidad. Junto a ellos, también gozan de buena salud los retos y pruebas que nos ofrecen información sobre nuestros rasgos más ocultos. La semana pasada publicamos 'Test viral de personalidad: descubre tus virtudes y defectos por cómo sujetas la taza' y 'Descubre si eres buen amante según la primera figura que veas en el test visual'. Hoy te traemos la oportunidad de saber algo más sobre tu personalidad con decirnos cómo llevas el pelo.

En esta ocasión no vamos a retarte con misiones casi imposibles para tratar de ver algo en pocos segundos, pero sí vamos a pedirte que te detengas un momento a mirar la ilustración que recordaremos a continuación. Es importante que hagas una pausa y la observes, fijándote en cuál de estos peinados que se muestran se parece más al tuyo, siendo lo más sincero que puedas y empleando como máximo 5 segundos. Existen cuatro respuestas posibles y dependiendo de qué figura escojas podrás saber qué tipo de personalidad tienes.

Con este test de personalidad podrás saber algún dato sobre ti mismo que ignorabas o no apreciabas aquellos escollos que nos vamos encontrando a lo largo de nuestra vida. Tal y como advertimos en este tipo de test de personalidad virales, se trata únicamente de un divertimento y no deberías darle más importancia que esa al resultado. De hecho, lo gratificante de estas pruebas es que te ayudan a hacer una reflexión sobre tu personalidad o aspectos de tu vida que no siempre analizamos.

Imagen del test

Imagen del test visual.

Resultados del test

Una vez que hayas escogido uno de los cuatro peinados podrás descubrir su significado. Estos son los resultados:

Peinado número 1

Si llevas el pelo muy corto, significa que eres una persona sociable y confiada. Se te da bien hacer nuevos amigos y socializar, porque muestras integridad en todo lo que haces. Eres bueno en tareas que requieren de un esfuerzo intelectual y mantienes la calma incluso durante el conflicto. Demuestras un gran autocontrol aunque puedes ser impulsivo e imprudente a veces.

Peinado número 2

Si llevas el pelo con un corte tipo bob, significa que eres una persona honesta y directa, que no mides ni endulzas tus palabras. Tiendes a mantener un equilibrio entre tu vida personal y profesional, siendo feliz con las cosas rutinarias. Te gusta experimentar y explorar cosas nuevas, lugares y experiencias. Se te da bien dar consejos sinceros y odias la desorganización y el caos, además de ser activo y saltar de una tarea a otra.

Peinado número 3

Si llevas el pelo hasta los hombros, significa que te gusta estar en contacto con tu lado femenino. Eres una persona dulce, pero firme en tus creencias aunque te guste aprender cosas nuevas. Tienes fortaleza para enfrentar tus desafíos y te gustan los retos y la resolución de problemas. Eres amable y sociable, puesto que hablas y escuchas en su justa medida. Antepones el cuidado de los tuyos ante cualquier situación.

Peinado número 4

Si llevas el pelo largo, significa que eres paciente, cauteloso y persistente. Tienes grandes sueños y los persigues con determinación y compromiso. No te involucras en relaciones a corto plazo, sino que prefieres que se prolonguen más en el tiempo. Eres bastante selectivo con las personas con las que te asocias, entablas una amistad o una relación de pareja.

Los test de personalidad y sus ventajas

Los test de personalidad son instrumentos a través de los cuales se pueden conocer rasgos de la personalidad oculta o tener más detalles acerca de la manera de ser y actuar del individuo. A menudo, son una manera divertida de distraerse, pero también pueden ayudar como ejercicio psicológico para ayudar en la evolución y desarrollo de cada persona.

Entre sus principales beneficios se encuentran el hecho de que ayuda a la hora de comprender mejor a otras personas y a ti mismo, así como a lograr identificar tus gustos y aquellas cosas que te desagradan, sin olvidar que puede contribuir a conocer las situaciones en las que puedes ofrecer tu máximo rendimiento y a conocer mejor tus fortalezas y tus debilidades. Por todo ello, además de ser útiles para poder pasar un buen rato de entretenimiento, también te ayudarán a la hora de continuar con tu propio desarrollo personal.

