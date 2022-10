Gato o perro: descubre si eres una persona amable con sólo decir qué viste primero en este test viral

Los test de personalidad nos encantan y el motivo es que, a través de ellos, podemos llegar a conocer facetas de nuestra personalidad de las que no teníamos conocimiento hasta el momento. Además, no nos engañemos, nos hacen reflexionar, y mucho, sobre la vida y sobre la manera en la que encaramos las diferentes situaciones que nos van llegando. Y, lo mejor de todo, son también de lo más divertidos.

[Descubre cuál es el hemisferio de tu cerebro que más usas según lo qué veas en este test viral]

Si eres una de estas personas a las que les gusta realizar este tipo de test, no lo dudes más y haz el siguiente. En función del animal que veas, sabrás si eres amable o no y mucho más sobre ti.

Instrucciones para realizar el test de personalidad

Antes de empezar a buscar las soluciones, debemos decirte que, para que este test sea correcto, no debes pararte mucho a mirar la imagen. Debes abrirla al completo, pero quedarte con el primer animal que veas. Y, ahora, sí, puedes pasar a ver las soluciones a este test.

[Test visual: la forma en la que cierres el puño revelará tu lado más atractivo]

Imagen completa del test viral

En esta imagen hay dos figuras: un perro y un gato. ¿Qué ves primero?

Solución del test viral

Perro

Si lo primero que has visto en la imagen ha sido un perro, debemos dejar claro que te caracterizas, antes que nada, por ser una persona de lo más responsable. Lo tuyo es tomarte las cosas con calma e ir despacio. Necesitas pensar las cosas antes de actuar y, por ello, sueles aplazar planes apresurados.

Otro rasgo que destaca en ti es que eres de los que creen en el amor. No importa cuantas relaciones te hayan podido ir mal, tú sigues creyendo en el amor y, sobre todo, en estas relaciones para toda la vida. No te cuesta comprometerte y es que te encanta estar en pareja. De hecho, cuánto mejor rindes en tu día a día es durante los períodos en los que estás con alguien.

Además, no podemos dejar de destacar que eres una persona con una gran fuerza interior. Te caes, como todo el mundo, pero sabes levantarte y, cuando lo haces, es con todas tus fuerzas. Eres creativo, inteligente y muy perseverante en lo que se te mete en la cabeza; vamos, un luchador de toda la vida.

[Conoce tu edad mental en este test visual según el número de perros que veas en la imagen]

Sin embargo, si hay algo en tu forma de ser que puede traerte problemas, es que confías fácilmente en la gente. No todo el mundo tiene el corazón que tienes tú, por lo que debes ir con un poco más de cuidado.

Gato

Si lo primero que has visto es el gato, cabe destacar que eres una persona que destaca por no prejuzgar a los demás, una cualidad de lo más marcada que te garantiza siempre relaciones sanas y estables a lo largo del tiempo. Te encanta escuchar y aprender de los que tienes cerca, y tu familia es de lo más importante. No te cuesta nada perdonar a aquellos que te ofenden, pero también sabes pasar página cuando esto es necesario.

Por otro lado, también es fundamental mencionar que te caracterizas por ser una persona de lo más bondadosa, amable y muy generosa, lo que te trae grandes amigos y familia que te quieren muchísimo.

Así mismo, te encantan las sorpresas y te gusta fluir con la vida. A ti no te va esto de estar todo el tiempo pensando en lo que puede pasar. Eres más de disfrutar el momento y actuar cuando sea necesario. Y, lo mejor de todo, es que siempre encuentras la solución a todos los problemas.

[¿Qué gatito te gusta más? Este test de personalidad revela dónde te gustaría vivir]

Por último, también vamos a destacar que odias las discusiones y te alejas de aquella gente negativa con la que siempre tenéis diferencias. No es que te guste estar solo, pero tampoco te molesta en absoluto tener tiempo para ti. Sea como sea, lo que no aguantas son los problemas solo por tener a alguien cerca.

Sin embargo, también hay algo de ti que puede causarte algún que otro pequeño problema y esto es, precisamente, esta facilidad con la que dejas ir las cosas. Está bien alejarse de lo que no nos aporta nada, pero es fundamental reflexionar bien en ello y valorar todas las opciones. Aprende a sacar siempre lo mejor de la gente y no quedarte solo con lo negativo. Verás cómo todos tienen algo que aportar a tus experiencias personales.

¿Por qué son importantes los test de personalidad y quién los realiza?

Hacer tests de personalidad es una actividad que puede ser de lo más divertida, lo sabemos. Pero, su ejecución va más lejos de la mera diversión.

Los test de personalidad son esenciales, por ejemplo, a la hora de conocer a una persona y sus cualidades más ocultas. Por ello, estos test se usan mucho en las empresas para poder conseguir el candidato adecuado para los diferentes puestos de trabajo.

Además, con estos test, también se puede conocer algunos rasgos psicológicos de las personas, su temperamento, su forma de reaccionar ante los eventos de la vida, etc. Por este motivo, se han convertido en las herramientas básicas de cualquier consulta psicológica antes de iniciar terapia alguna.

Ahora, ya sabes cómo eres de amable con los demás gracias a este test que te hemos pasado. Esperamos que te haya gustado y no esperes a compartirlo con todos tus amigos. Seguro que os sorprenderéis de los resultados que os saldrán a todos. Y, ¿por qué no? Con él, también os conoceréis mucho mejor y seguro que os echáis unas buenas risas.

Otros test de personalidad...

Sigue los temas que te interesan