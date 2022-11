Descubre si eres buen amante según la primera figura que veas en el test visual

Realizar test visuales es una práctica cada vez más extendida y es que no solo es un momento de diversión al día, sino que nos permiten conocernos un poco mejor. De hecho, cada vez hay más de ellos, y el motivo es, precisamente, que quienes los realizan siempre acaban por conocerse mucho mejor.

¿Cómo hacer el test visual para saber si eres un buen amante?

Para realizar este test solo es necesario que mires la imagen un segundo y determines qué forma es la que ves primero. Sabemos que es fácil que las acabes viendo las dos, pero lo importante aquí es aquella que has visto primero, casi por reflejos. Una vez tengas claro cuál es la imagen que has visto primero, ya puedes pasar a leer las soluciones a este test.

Solución al test visual

Ahora que ya has visto la figura del test visual, te mostramos las soluciones:

Rostro

Si lo primero que has visto al ver la imagen es un rostro, debes saber que tienes heridas aún no cicatrizadas que hacen que no puedas disfrutar de tu presente y de las nuevas relaciones que hay en él. La influencia de esa mala relación está afectando a tu presente y a la manera en la que te relacionas con los demás. Por ello, te puede resultar complicado establecer nuevos vínculos afectivos. Eso sí, te caracteriza por ser una persona con grandes sentimientos y de corazón muy noble.

Además, es muy destacable el hecho de que, por mucho que sufras, sigues creyendo en el amor y nunca te cierras ante una oportunidad. Sin embargo, puede resultarte complicado asumir nuevos compromisos. Lo mejor, con todo, es que no te dejas llevar por lo que digan u opinen los demás: las relaciones contigo deben ser claras. O blanco o negro, pero no aceptas nada a medidas. Ten en cuenta que, con esta nobleza y la gran capacidad de amar que tienes, muy pronto conocerás esta persona tan especial. Eso sí, olvídate de esta relación que tanto te ha marcado. Ha llegado el momento de soltar y de abrirte a nuevas experiencias.

Mujer

Si lo primero que has visto es una mujer al mirar la imagen, debes saber que te caracterizas por ser una persona a la que le cuesta mantener relaciones estables y que sueles preferir la soltería. O esto es lo que te trae la vida. Lo cierto es que no te es nada fácil hablar de tus sentimientos, algo que afecta a tus vínculos afectivos. Con esta falta de comunicación, los malentendidos son frecuentes y esto lleva a discusiones de las que prefieres huir. Pero, de este modo, no se construyen relaciones estables y duraderas: debes empezar a comunicarte mejor.

Otro detalle a tener en cuenta si has visto la mujer primero es que puedes llegar a ser de lo más emocional. Esto, junto a una dificultad a la hora de expresar tus emociones, pueden llevarte a los límites y explotar con las personas menos indicadas. Eso sí: eres muy abierto, sincero y de lo más intuitivo, lo que hace que no te puedan engañar fácilmente.

¿Por qué es importante realizar test de personalidad y conocernos mejor?

Los test de personalidad son ideales, como hemos dicho, para tener un mayor conocimiento de nosotros mismos. Aunque pueda parecer que nos conocemos bien, si lo pensamos determinadamente, nos daremos cuenta de que esto no es así. ¿Cuántas veces hemos actuado por impulso y hemos hecho algo que habíamos jurado que nunca haríamos? O, ¿cuántas veces leemos un test y nos sorprenden las respuestas por lo certeras que son? Siendo sinceros, si nos paramos a pensarlo y reflexionamos sobre las respuestas de los test, pronto nos daremos cuenta de que no nos conocemos tan bien.

Así, para mejorar nuestra vida, resulta fundamental conocernos. Debemos aprender sobre nuestras fortalezas y, de este modo, potenciarlas. Por otro lado, también debemos ser conscientes de nuestras debilidades y, así, poder trabajar en ellas para conseguir una mejor versión de nosotros mismos.

¿Para qué se usan los test de personalidad?

Una cosa es que nosotros veamos un test en Internet y lo hagamos para conocernos mejor o, simplemente, por diversión. Sin embargo, estos test son de lo más usados tanto por psicólogos y centros médicos, así como también por los reclutadores de Recursos Humanos.

Estos profesionales deben lidiar con muchos perfiles diferentes, por lo que es necesario para ellos contar con cierta información. De este modo, saben cómo dirigirse a esta persona, encontrar tratamientos y terapias más adecuadas o establecer las fortalezas de una persona para comprobar si esta tiene el perfil para el puesto indicado.

¿Qué tipos de test de personalidad hay?

Existen varios tipos de test de personalidad, siendo los más usados los de las imágenes, como el que te hemos mostrado nosotros, o bien los escritos. Estos últimos consisten en pequeñas preguntas que debemos contestar seleccionando entre varias respuestas que se ofrecen. Pese a que algunas pueden parecer similares a otras, cada una tiene un pequeño detalle. Así, es importante leer bien, tanto las preguntas como sus posibles respuestas.

Si te gustan los test de personalidad, nosotros te hemos mostrado uno con el que podrás saber que tan buen amante eres en función de la primera figura que hayas visto en la imagen. No dudes en compartirlo con tus amigos, así os conoceréis mejor y seguro que pasáis un buen rato juntos.

