El aplaudido zasca de Fernando Hierro a Iker Casillas por su TikTok: "Eres un ridículo"

Todo el mundo tendría que tener un amigo como Fernando Hierro que nos hablase con franqueza y nos dijera que somos ridículos cuando estamos siendo ridículos. El que fuera defensa del Real Madrid se lo ha espetado claramente a Iker Casillas en un vídeo viral que el exportero ha compartido en su cuenta de TikTok, demostrando así que tiene un gran sentido del humor y que ha encajado bien el comentario. Unas palabras que las redes sociales aplauden y las asumen como propias diciendo que el malagueño ha sido "la voz del pueblo".

Casillas lleva tiempo siendo el hazmerreír de Twitter desde que se hizo tiktoker y empezó a subir todo tipo de contenido que nada tenía que ver con su actividad profesional en un tono más propio de un chaval que de un hombre de su edad. Así, no tardaron en surgir las voces que hablaban de una "crisis de los 40" que él mismo se ha encargado de desmentir hace poco, cuando presumió de estar nominado a los premios de TikTok España: "¿Pero no era ridículo? ¿Pero no era un desastre? ¿Pero no había crisis de los 40?", escribió entonces.

Quizás lo de la edad no tenga que ver, pero el cartel de "ridículo" se lo han puesto hasta sus propios amigos. Hierro, con el que coincidió tres temporadas en el Real Madrid, ha adquirido protagonismo involuntario a raíz de su último encuentro en Catar, que Casillas publicó puntualmente en su cuenta. "¿Qué piensas de mí en TikTok?", le preguntó con osadía a su excompañero, que respondió tajante: "Eres un ridículo... porque estás haciendo el ridículo".

"Vuelve a ser normal"

Casillas subió el vídeo avisando de que tenía "el mayor hater de todos, Fernando Hierro", mostrando un clip editado en el que introduce el The Sound of Silence, de Simon and Garfunkel, para burlarse de sí mismo. "¿Por qué piensas que soy un ridículo?", insistió. "Porque tú eres un antiguo que te quieres modernizar... ¡Qué no! Que estás haciendo el ridículo", sentenció el exfutbolista con rotundidad.

"¿Es en serio tu crítica?", preguntó una última vez Casillas: "Sí, vuelve a ser normal". Las palabras de Hierro no se demoraron en salir de TikTok y llegar a una red mucho menos amable, como es Twitter. Allí, donde no tienen al exportero como una de sus personas favoritas, la contestación que le brindó no tardó en hacerse viral y acaparar todos los aplausos:

Fernando Hierro hablándole como un padre a Casillas.



Ya era hora que alguien se lo dijera. pic.twitter.com/KFY6fKuHnZ — FeyValentine (@valentine_fey) November 30, 2022

Fernando Hierro siendo la voz del pueblo — NamorRM (@namorRM) November 30, 2022

Hierro, ejerciendo de capitán con Iker desde 1998. https://t.co/jx5Nvh1LrJ — Carba (@MariaCarbajo) November 30, 2022

Me alegra mucho que tenga amigos que se lo digan. Me tenía preocupado. — dracfilos (@dracfilos) November 30, 2022

Brutal y seco como una de sus entradas al tobillo... — The same deep (@thefigurehead89) November 30, 2022

Gracias Fernando, tu voz es la nuestra. pic.twitter.com/rxBlK21lL1 — Pablo Nikolai 🇪🇸🇷🇴🇵🇹 (@PabloNikolai) November 30, 2022

El último gran capitán del equipo. Aquí la prueba. — El Fenomeno07 (@EFenomeno07) November 30, 2022

Jamás pensé que algún día diría esto pero estoy de acuerdo con Fernando Hierro. — Heribert de Can Pallofa (@ElGollumFumeta) November 30, 2022

Fernando Hierro diciéndole a Iker Casillas lo que todo Twitter piensa.

Alguien se lo tenía que decir de una vez. pic.twitter.com/XPWGiL42Fp — WONDER ARAN RHAENYRA 🏳️‍🌈 🏳️‍🌈💚💜 (@tzantzi) November 30, 2022

"Vuelve a ser normal"...jajajajajaja...

Que grande. — Spejel (@Spejel) November 30, 2022

Un "amigo, date cuenta" en toda regla.

