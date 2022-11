Lluvia de zascas a Ángela Rodríguez Pam por "insultar a sus propios votantes": "Qué nivel..."

Morder la mano que te da de comer no parece lo más inteligente del mundo, pero Ángela Rodríguez ha decidido obviar la sabiduría popular para lanzarse a por los hombres de izquierdas, como si su partido se moviese en un espectro político diferente. La secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género no solo ha tirado de estereotipos para tratar de ridiculizar a los que en algún momento consideraron aliados, sino que también ha puesto en duda su capacidad para "entender lo que ha pasado con la ley de libertad sexual". ¿El resultado? El cabreo monumental de un buen puñado de tuiteros.

Rodríguez, a la que también se conoce como Pam, ha pronunciado este discurso en el que consideraba un espacio seguro promovido por Podemos, sin darse cuenta de que ella no es una feminista más dando su opinión en foros de este tipo, sino la secretaria de Estado. A ella le ha tocado conducir el nuevo pódcast que se ha sacado de la chistera la formación morada y al que han llamado Feminismo para todo el mundo con la intención de tratar temas relacionados con "nuevas violencias machistas" como la "violencia política, judicial, mediática y digital".

En su primer capítulo, titulado paradójicamente ¿Quién odia a los hombres?, ha participado Rodríguez junto a la creadora de contenido y divulgadora Carla Galeote, los socios de Olympe Abogados (Rocío Moya e Isaac Guijarro) y la activista feminista musulmana Chaimaa Boukharsa. Casi hacia el final de la charla, que duró una hora y cuarto, se abordó la corresponsabilidad de los hombres en las tareas del hogar y de los cuidados, observando que ellos siguen sin involucrarse del mismo modo que las mujeres y tratando de analizar por qué sucede esto.

"Eres incapaz de entender"

Es en este contexto cuando irrumpe la secretaria de Estado sentenciando que los hombres no hacen más en casa porque "con privilegios se vive de puta madre", antes de comenzar el discurso que está levantando tempestades en Twitter. "A mí lo que más me cabrea el universo es los hombres de izquierdas", ha empezado diciendo para cuestionar directamente que no voten a la verdadera izquierda, que suponemos es la de ella: "Se creen que como ya votaron una vez izquierda ―que, amigo, date cuenta, a ver qué era lo que estabas votando y cuánto de izquierda había ahí".

"Además de eso hay un problema", siguió, tirando a continuación de estereotipos para burlarse y señalar a los hombres progresistas. "Es el típico tío de izquierdas en plan: 'Yo me leo todos los editoriales de los periódicos y además escucho La Base [pódcast de Pablo Iglesias] y luego me leo mis libros. Sé muchísimo de Gramsci y mira qué cosas retuiteo. Leo prensa internacional en francés, en inglés y tal...'. Y es cómo: tienes una idea geopolítica del mundo, tú antes que nadie sabías lo que había que hacer en la guerra de Ucrania, antes que nadie sabían cómo abastecer a España de vacunas, pero eres incapaz de entender lo que ha pasado con la ley de libertad sexual".

Insultando al votante de izquierdas, esto es el clímax para mi.

La superioridad, el desprecio y esos aires de grandeza harán que la hostia sea aún más fuerte en su caída. pic.twitter.com/RF9Q74KxpZ — qυ𝕚נⓐ_𝓓ᵉρut𝓐 🍺 (@Quija_deputa) November 29, 2022

Y, según Pam, no entienden eso que ha pasado "porque te crees antes a cualquier memo que sale por la televisión que a tus compañeras que llevan una puta década pensando cómo había que proteger la ley de libertad sexual en el Código Penal y en el resto de leyes de este país", añadiendo que "de lo único que habla de eso es de tu puto privilegio como hombre, tío, de absolutamente nada más".

Así, después de mofarse de los hombres de izquierda, de menospreciar sus lecturas y su cultura general e incluso llegar a calificarlos de cuñados porque cuestionan lo que está pasando con las rebajas de penas en la ley del solo sí es sí, Rodríguez les aconseja que se fíen más de sus "compañeras" que de su propia capacidad para informarse y tener una opinión en base a, entre otras, las explicaciones de expertos en temas jurídicos; pero no solo eso, también les insta a que asuman como un "compromiso militante" leerse un libro de Bell Hooks.

Con todos estos calificativos y consejos para convertirse en buenos hombres de izquierdas a ojos de la secretaria de Estado, no es de extrañar que todos los que se han sentido señalados hayan cargado contra ella con comentarios como estos:

Ángela Rodríguez, que cobra 120 000 euros y que «quiere tiempo para ver Netflix», dice que el privilegiado es el señor que se levanta a las seis de la mañana para cargar bombonas de butano. — Mauricio Cornelio Escher (@EscherCornelio) November 29, 2022

Para ellas el paradigma del votante de izquierdas es un pijito malasañero que vaya de intelectual y bohemio cuyo único fallo es no rendirles pleitesía a ellas. https://t.co/5PYixgpj8D — Comunacho 🇪🇸 (@Comuignazio25) November 30, 2022

...yo creo que está hablando del hipster aquel de la TV que soltó lo del Convenio de Estambul... pobriño, él sólo quería ayudar... — Chino de China (@unchinodechina) November 30, 2022

Esta definiendo al hombre de izquierdas como el aliado feminista. El sujeto político de la izquierda ya no es el trabajador, el padre de familia. Es el bohemio que lleva totebag en los 8-M intentando tocar media teta. https://t.co/B1KD3yOvVP — Rodri Bastión (@ola_hola2) November 30, 2022

¿Una década para acabar defecando esa ley? Qué nivel. — Yeray Mellado (@YerayMellado) November 30, 2022

Violencia política es que insulten a sus propios votantes. https://t.co/ENQ7m7NIhc — Julio García (@Jugar111) November 30, 2022

Qué asco da. Y cabreando a los tíos así, se van a dar una hostia enorme, efectivamente. — Gatuna©️ (@GatunaGuerrera) November 29, 2022

Así que @Pam_Angela_ la cagas y encima vas de sobrada tirando balones fuera, y ahora los privilegiados son quienes no se levantan 100.000 al año por tocarse el papo en un cargo a dedo como tú. https://t.co/cc3wtRTJMM — Rizoma (@tenshinoyariman) November 30, 2022

Ea, perdiendo el voto masculino que les quede. — Francisco Valderrama (@fjvb_2000) November 29, 2022

Hay que ver la verborrea insustancial, la soberbia y la prepotencia que te da tener un sueldo de 120.000 pavos al año.

Hace 10 años, no te encontrabas el c u l o con las dos manos, bonica. https://t.co/ioOv634rjR — Peich (shi/shi) (@_marian_is_back) November 30, 2022

Cada vez que le dan la palabra pierden 1.000 votos. — Verónica Blanco (@Vero_Blanco) November 30, 2022

Espero que esta prepotencia os pase factura en las urnas. No lo espero, lo deseo. No nos merecemos gentuza en la izquierda de este calibre. https://t.co/M56PZhG2cp — Juez Redd (@juezredd) November 30, 2022

Disentir no parece estar admitido — Todo fluye, nada permanece (@abasirapg) November 30, 2022

No han salido de Malasaña y La Latina. Esta es la izquierda M-30. https://t.co/Bpc03thQpQ — Cock McGuinness (@CockMcGuinness) November 30, 2022

Hacen políticas para las pijas de Malasaña. Mientras, le dicen al que se levanta a las 6 de la mañana que es un privilegiado. 😂😂😂 — Alejandro Vazquez (@Alejovazqu7500) November 30, 2022

Este tipo de cretinas han encontrado en el feminismo un nicho donde poder decir sus barbaridades y que se les aplauda meramente por su condición sexual, sin tener en cuenta el problema que supone darles un altavoz. Son generadoras de ultraderechistas, son dañinas. https://t.co/mLeC0usprv — 𝑷𝒆𝒅𝒓𝒐 𝑮𝒂𝒍𝒍𝒆𝒈𝒐 (@DeLeontinos) November 30, 2022

Voto izquierda. No he leido a Gransci, no escucho la base, ni sabia que iba a haber guerra en Ucrania. Ni idea de distribuir vacunas



Tengo clarísimo que la ley esta permitiendo reducir condenas y que la actitud de personas como ellas esta impidiendo corregirlo



"Sentidiño" — Jose Jesus (@jjpreparadorop1) November 30, 2022

Dice en el video que hace 10 años ya estaba preparando la ley ... y el tweet de hace 10 años acreditaría que hace 10 anos estaba haciendo lo mismo que ahora.

¿Insultar a sus votantes no es violencia política? 🤔 https://t.co/joMHn181pn pic.twitter.com/aqNJqEj0Ac — Aquila  (@Aquila__22) November 30, 2022

Plan estratégico sin fisuras para captar votos de izquierda.😳 — willowofwood (@willowofwood_1) November 30, 2022

"Lo que más me cabrea del mundo son los hombres de izquierdas".

Supuran odio. https://t.co/rdwC2UfciD — Alfonso (@JoaeMonjes) November 30, 2022

El vídeo completo del pódcast puede verse en este enlace ―el fragmento viral está a partir del minuto 56― y, curiosamente, todas las publicaciones que Podemos ha hecho en Twitter con extractos del programa tienen capados los comentarios. ¿Quizás porque temen a los hombres de izquierdas que leen a Gramsci y escuchan La Base?

