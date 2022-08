¿Qué gatito te gusta más? Este test de personalidad revela dónde te gustaría vivir

Los test de personalidad son uno de los entretenimientos con más éxito de las redes sociales y suelen hacerse virales muy a menudo, al igual que ocurre con los retos y pruebas que nos ayudan a conocernos un poco mejor a nosotros mismos. La semana pasada publicamos '¿Qué ves en esta imagen? Este test de personalidad desvela cuál es tu mayor cualidad' o '¿Qué animal eliges? Contesta este tes de personalidad y descubre qué te caracteriza'. Hoy te traemos la oportunidad de saber si estás cumpliendo o no con tus sueños sobre el lugar donde te gustaría vivir.

Para saber qué tipo de lugar es el que te gustaría para vivir como un día soñaste tendrás que realizar una observación detenido de la imagen de estos seis gatitos que te mostramos de nuevo a continuación. Con colores, gestos y posturas totalmente diferentes, debes escoger el felino que más te guste o el que te parezca que encaja mejor contigo. En función del animal que selecciones te diremos los resultados.

Con esta prueba podrás saber algo más sobre ti mismo y descubrir características de las que no eres consciente, de modo que te vas a sorprender como miles de personas lo han hecho ya en las redes sociales. Tal y como advertimos en este tipo de test de personalidad virales, se trata únicamente de un divertimento y no deberías darle más importancia que esa al resultado. De hecho, lo gratificante de estas pruebas es que te ayudan a hacer una reflexión sobre tu personalidad o aspectos de tu vida que no siempre analizamos.

Imagen del test

La imagen del test viral.

Resultados del test

Una vez que hayas seleccionado a uno de los seis gatitos de colores que se ven en la imagen podemos decirte dónde gustaría vivir para ser más feliz. Estos son los resultados:

El gatito marrón claro

Si has elegido el gatito marrón lo has hecho porque siempre te ha gustado vivir en el campo para tener al lado la naturaleza y encontrar la tranquilidad que siempre anhelaste. Si todavía no lo has conseguido, quizás es hora de que te plantees poder conseguir un terreno lejos de la ciudad para cuando te jubiles.

El gatito gris

Si has elegido el gatito gris lo has hecho porque no te preocupa demasiado dónde vivir, pero tienes claro que en lugar que escojas debe ser solo para ti. Tu independencia y tus manías te han ayudado a descubrir que no hay nada como la soledad de un hogar que solo se interrumpa puntualmente con quien desees.

El gatito negro

Si has elegido el gatito negro lo has hecho porque sabes que nada te haría más feliz que vivir junto al mar. Esas casas idílicas a pie de playa o incluso en una isla, donde puedas darte un baño a cualquier hora sin necesidad de desplazarte más que unos metros.

El gatito naranja

Si has elegido el gatito naranja es porque vives en la ciudad y no te planteas dejar de hacerlo. De hecho, no sabes cómo la gente puede querer habitar en la naturaleza. Eres urbanita y te ha parecido siempre una ventaja tener todo cerca y poder visitar los lugares que quieras con solo darte un paseo.

El gatito marrón oscuro

Si has elegido el gatito marrón oscuro es porque tiras al norte. Te encanta la nieve y el frío, eres feliz en invierno, así que no te imaginas viviendo en un sitio donde haga calor.

El gatito amarillo

Si has elegido el gatito amarillo es porque te da igual donde vivir siempre que sea con tu familia. Una casa grande y llena de gente querida es lo que siempre has querido y, si todavía no has podido cumplirlo, sabemos que estarás trabajando en ello.

Los test de personalidad y sus ventajas

Los test de personalidad son instrumentos a través de los cuales se pueden conocer rasgos de la personalidad oculta o tener más detalles acerca de la manera de ser y actuar del individuo. A menudo, son una manera divertida de distraerse, pero también pueden ayudar como ejercicio psicológico para ayudar en la evolución y desarrollo de cada persona.

Entre sus principales beneficios se encuentra el hecho de que ayuda a la hora de comprender mejor a otras personas y a ti mismo, así como a lograr identificar tus gustos y aquellas cosas que te desagradan, sin olvidar que puede contribuir a conocer las situaciones en las que puedes ofrecer tu máximo rendimiento y a conocer mejor tus fortalezas y tus debilidades. Por todo ello, además de ser útiles para poder pasar un buen rato de entretenimiento, también te ayudarán a la hora de continuar con tu propio desarrollo personal.

¿Hay más retos que se han hecho virales?

Internet está lleno de test de personalidad que se han hecho virales, por lo que si quieres pasar un buen rato averiguando rasgos de tu personalidad, también te podrían interesar estos test:

Sigue los temas que te interesan