El hilarante 'meme' que ha publicado Jorge Javier con recado incluido para Ayuso y Almeida

Entre los planes vacacionales de Jorge Javier Vázquez no entraba acabar hospitalizado en Perú a causa de un edema pulmonar provocado por el mal de altura o soroche. Cualquiera que viaje al país o a otros destinos situados también a una distancia considerable sobre el nivel del mar sabe que tendrá que lidiar con lo que, en la mayoría de ocasiones, únicamente supone una incomodidad a la que hay que acostumbrarse moviéndose con más lentitud y tomando infusiones a base de hoja de coca y muña.

"Llegué hace dos semanas y he conocido la preciosa Lima, he visto volar cóndores y poquitito más porque el lunes pasado me tuvieron que ingresar en un hospital durante dos días por el mal de altura", ha explicado el presentador, relatando que tuvieron que darle "cuatro sesiones de cámara hiperbárica para que desapareciera el edema pulmonar, corticoides, antibióticos y ¡qué sé yo! Una fiesta", ha resumido.

Vázquez ha publicado en sus redes algunas imágenes en las que se le ve en silla de ruedas y con gafas nasales, así como acostado en la cámara y también en la cama del hospital. Desde que las hizo públicas, las fotografías han servido a las redes sociales para inspirar todo tipo de memes sobre él, pero uno parece haberle gustado especialmente a Jorge Javier, puesto que lo ha difundido en Twitter.

"Solo puede quedar uno"

Tomándoselo con mucho humor, el presentador ha publicado una imagen en la que sustituye a Mao Tse-tung en su funeral. Junto al meme ha escrito que estos días le han dado para pensar mucho y concluir que "si la palmo y están en el cargo ese día Ayuso y Almeida, les doy el día libre". También ha expresado que la visita que sí querría es la de la cantante Paloma San Basilio entonando La Hiedra en su "oído embalsamado":

He pensado mucho estos días. Si la palmo y están en el cargo ese día Ayuso y Almeida, les doy libre ese día. Pero que venga a cantarme al oído embalsamado Paloma San Basilio La Hiedra. pic.twitter.com/5tmpEQbMXr — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) August 17, 2022

El tuit de Jorge Javier ha provocado miles de reacciones, también muchas críticas de los simpatizantes de Díaz Ayuso y Martínez Almeida. Sin embargo, los memes no han cesado estos días:

esta noche hablaremos del misterio, de el hombre que no lo quería ni el oxígeno pic.twitter.com/jVucRTZDZi — kuki (@kuki69816300) August 17, 2022

Han descubierto la momia de Tutanmarikón pic.twitter.com/H71UWAQCBL — ³³³∆³³³ (@xluciddreaming) August 16, 2022

Jorge Javier después de pagar la multa de 800.000 euros a Hacienda. pic.twitter.com/07Aysao6xX — D🔴n Puter Luis (@Motolinki) August 16, 2022

Jorge Javier, después de una inspección de Hacienda. pic.twitter.com/j9CazYKVrV — Isabel I 🇪🇸 ❌ 🇪🇸 (@Belisa82754991) August 16, 2022

Jorge Javier Vázquez

En el pasado //

En el futuro pic.twitter.com/TDFZg0TZlr — Braulio (@Brantifasco) August 16, 2022

Tendencia en España

Jorge Javier Vázquez, Caudillo de Chueca por la Gracia de Pedro Zerolo pic.twitter.com/P6VTsYppHu — Morgan Linan (@Morgan_Lina77) August 16, 2022

De hecho, uno de ellos ha vuelto a servirle al presentador para volver a meterse con la presidenta de la Comunidad de Madrid:

Solo podíamos quedar uno https://t.co/yfqsMVBPZp — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) August 17, 2022

No se puede decir que Jorge Javier no se tome con humor cualquier circunstancia.

