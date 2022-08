¿Con cuál de estas parejas te identificas? Este test de personalidad desvela si tu relación es tóxica

M. C.

Los test de personalidad son uno de los entretenimientos con más éxito de las redes sociales y suelen hacerse virales muy a menudo, al igual que ocurre con los retos y pruebas que nos ayudan a conocernos un poco mejor a nosotros mismos. La semana pasada publicamos '¿Qué ves en esta imagen? Este test de personalidad desvela cuál es tu mayor cualidad' o '¿Qué animal eliges? Contesta este tes de personalidad y descubre qué te caracteriza'. Hoy te traemos la oportunidad de saber algo más sobre tu relación de pareja y si es o no saludable.

Para ello tendrás que realizar una simple elección entre las opciones que te brindamos a través de la ilustración. En la imagen podemos ver tres tipo de parejas caminando por la calle o en un espacio público. Cada una de ellas se está demostrando amor de una forma diferente, como ocurre en la vida real, y tú simplemente tendrás que elegir una de ellas. La que más te identifique, te guste o te agrade, la motivación la dejamos a tu antojo.

Con esta prueba podrás saber algo más sobre la relación que mantienes en este momento aunque, como siempre advertimos en estos test virales, se trata únicamente de un divertimento y no deberías darle más importancia que esa al resultado. De hecho, lo gratificante de estas pruebas es que te ayudan a hacer una reflexión sobre tu personalidad o aspectos de tu vida que no siempre analizamos. Cuando ya tengas escogida una de las tres parejas, podrás seguir bajando para encontrar la solución.

Imagen del test

Imagen del test viral.

Resultados del test

Una vez que hayas elegido entre una de estas tres parejas podrás saber si mantienes una relación tóxica o sana. Estos son los resultados:

Pareja 1

Si has elegido la primera pareja es que sueles tener una personalidad un poco acaparadora. Te gusta que tu pareja te preste toda su atención, pero este aspecto no es saludable y puede generar incomodidad en la otra persona e incluso llegar a propiciar una situación de control. Aunque no te consideras alguien celoso, lo cierto es que desconfías con facilidad y esto tiene que ver más con tus propias inseguridades que con la actitud de él o ella. Debes plantearte cambios.

Pareja 2

Si has elegido la segunda pareja es que sueles tener mucha confianza en la persona con la que compartes tu tiempo, pero quizás sea más de cara al exterior porque sientes celos cuando se relaciona con otras personas. De nuevo, estas desconfianzas llegan de tu interior, de tus complejos e inseguridades. Incluso puede derivar también de alguna relación pasada. En todo caso, debes trabajarlo para que la relación sea sana.

Pareja 3

Si has elegido la tercera pareja es que sueles ser una persona que no siente celos ni desconfía de que la otra persona se relacione con todo tipo de gente. Sin embargo, siempre estás alerta ante cualquier situación porque tampoco te gustaría que sucediese algo por un exceso de confianza. Con todo, eres independiente emocionalmente y eso garantiza que si estás con alguien es porque realmente lo deseas, de modo que generas también en los demás esa estabilidad.

Los test de personalidad y sus ventajas

Los test de personalidad son instrumentos a través de los cuales se pueden conocer rasgos de la personalidad oculta o tener más detalles acerca de la manera de ser y actuar del individuo. A menudo, son una manera divertida de distraerse, pero también pueden ayudar como ejercicio psicológico para ayudar en la evolución y desarrollo de cada persona.

Entre sus principales beneficios se encuentra el hecho de que ayuda a la hora de comprender mejor a otras personas y a ti mismo, así como a lograr identificar tus gustos y aquellas cosas que te desagradan, sin olvidar que puede contribuir a conocer las situaciones en las que puedes ofrecer tu máximo rendimiento y a conocer mejor tus fortalezas y tus debilidades. Por todo ello, además de ser útiles para poder pasar un buen rato de entretenimiento, también te ayudarán a la hora de continuar con tu propio desarrollo personal.

¿Hay más retos que se han hecho virales?

Internet está lleno de test de personalidad que se han hecho virales, por lo que si quieres pasar un buen rato averiguando rasgos de tu personalidad, también te podrían interesar estos test:

