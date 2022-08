¿Qué ves en esta imagen? Este test de personalidad desvela cuál es tu mayor cualidad

Dentro de la oferta de pruebas de personalidad que se hacen virales en las redes sociales, nos encontramos con múltiples retos y pruebas que contribuyen a que conozcamos distintos aspectos sobre nosotros mismos. La semana pasada publicamos '¿De qué forma son tus uñas? Contesta este test de personalidad y descubre tu lado más sensible' o el de 'Test de personalidad viral: lo primero que veas revelará qué pareja buscas'. Hoy te traemos un test que se ha hecho viral y se basa en decir qué es lo primero que ves en la imagen, una simple elección con la que podrás descubrir aspectos sorprendentes sobre tus cualidades.

Con esta prueba podrás saber cuáles de tus cualidades son más apreciadas por los tuyos. La idea del test es que te permita conocerte un poco más y te haga reflexionar a nivel interior para ayudarte en el futuro. Te mostramos una imagen que tendrás que observar detenidamente. En la ilustración se pueden apreciar dos formas muy distintas y tendrás que quedarte con aquella que distingas primero.

Cuando ya tengas tu elección en este test de personalidad, podrás seguir bajando para encontrar la solución, el significado de la figura que has visto y aquellas cualidades que, por lo tanto, más incluyen de ti en los demás. Es importante que seas honesto porque la respuesta es fundamental en los resultados que obtengas.

Imagen del test

La imagen del test viral.

Resultados del test

Una vez que hayas visto una de las dos figuras podrás saber qué cualidades son las que más aprecian en tu entorno. Estos son los resultados:

Oso

Si has visto la cara de un oso desde el principio significa que destacas por ser una persona muy sobreprotectora, que buscas el bienestar de los que te rodean. Por la gente a la que quieres eres capaz de dar hasta aquello que no tienes. Aunque puedas parecer distante en algunos momentos, solo es una especie de escudo que te pones para evitar que te hagan daño. Tienes un gran corazón y tu generosidad habla de ti porque das sin esperar nada a cambio.

Guitarra

Si has visto una guitarra desde el principio significa que eres una persona muy extrovertida. No te gusta que te digan lo que tienes que hacer, que te den órdenes, y valoras la libertad por encima de todo. No te gustan las ataduras y crees que la vida es muy corta, por eso no te privas de hacer nada. Vives tus días como si no hubiera un mañana y has borrado lo negativo de tu vocabulario. Destacas por ser muy sociable, por no pasar desapercibido en un evento e iniciar conversaciones con desconocidos con rapidez.

Los test de personalidad y sus ventajas

Los test de personalidad son instrumentos a través de los cuales se pueden conocer rasgos de la personalidad oculta o tener más detalles acerca de la manera de ser y actuar del individuo. A menudo, son una manera divertida de distraerse, pero también pueden ayudar como ejercicio psicológico para ayudar en la evolución y desarrollo de cada persona.

Entre sus principales beneficios se encuentra el hecho de que ayuda a la hora de comprender mejor a otras personas y a ti mismo, así como a lograr identificar tus gustos y aquellas cosas que te desagradan, sin olvidar que puede contribuir a conocer las situaciones en las que puedes ofrecer tu máximo rendimiento y a conocer mejor tus fortalezas y tus debilidades. Por todo ello, además de ser útiles para poder pasar un buen rato de entretenimiento, también te ayudarán a la hora de continuar con tu propio desarrollo personal.

