El mensaje del amigo socialista de Espinosa de los Monteros que vota a Vox y muchos cuestionan

Vox continúa su captación de socialistas arrepentidos o, al menos, eso es lo que ha contado estos días Espinosa de los Monteros desde su perfil de Twitter. Este acogimiento de conversos empezó en la campaña de las elecciones catalanas cuando presumían de que una abuela catalana "de pura cepa e hija de republicanos" que llevaba "toda la vida afiliada a la UGT y más de 60 años votando al PSOE" y se había pasado al partido de Abascal como por arte de magia.

Aquel mensaje viral, que desprendía tufo a bulo con solo echar las cuentas de los "60 años" votando al PSOE, acabó dejando en evidencia a los simpatizantes del partido. Más tarde, el portavoz en el Cogreso y vicesecretario de Exterior, Iván Espinosa de los Monteros, también jugaba al despiste adjudicándose una familiar pionera del feminismo, María Espinosa de los Monteros y Díaz de Santiago, obviando aclarar que la única coincidencia entre ambos era el apellido, puesto que la empresaria y activista no era pariente suya.

Ahora, cuando a los de Vox están preparando la munición de cara a las elecciones de Andalucía, Espinosa ha sorprendido con el mensaje de un presunto amigo suyo socialista que, también arrepentido, le promete que votará al partido de ultraderecha. Las encuestas siguen dando por ganador al popular Juanma Moreno, pero no con la mayoría suficiente para gobernar en San Telmo, así que se prevé una negociación con Macarena Olona para conservar la Junta.

"Es como los chistes de Jaimito"

En el hilo de Espinosa, que no tardó en hacerse viral, el de Vox copia y pega el supuesto mensaje de "un amigo socialista" que le explica que abandonará el PSOE por "la ideología de género", "la ruptura de España", "el ataque español en las escuelas", "impuestos que arruinan nuestra economía" y la "discriminación por sexo", entre otras cuestiones.

"Me gano sobradamente la vida como directivo y como abogado, no tengo deudas morales o económicas, soy libre. Sí, he evolucionado mis ideas, pero en lo que jamás me he equivocado es en el análisis y las consecuencias de las políticas el actual presidente del Gobierno", remata el texto:

Mensaje que me manda un amigo socialista (hilo):



Querido amigo, *dejo el PSOE*. Llevo mucho tiempo diciendo lo que pienso en los medios de comunicación, y hay quien piensa que sería mejor que con mis ideas abandonara el PSOE. Estoy de acuerdo: — Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) May 21, 2022

- *La ideología de género* que instrumentaliza a las mujeres como votos.



- El camino hacia la ruptura de España 🇪🇸 a cambio de tiempo en la Moncloa.



- El ataque al Español en las escuelas.



- Unos impuestos que arruinan nuestra economía. — Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) May 21, 2022

- Discriminación por sexo sin sentido y sin limitación formal, material y en el tiempo, que en una alocada pugna partidista, ha llegado al Código Penal.



Todavía recuerdo cuando me presenté a alcalde con un lema de campaña: *bajar los impuestos un 40%, nunca se entendió.* — Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) May 21, 2022

Me gano sobradamente la vida como directivo y como abogado, no tengo deudas morales o económicas, soy libre.



Sí, he evolucionado mis ideas.

Pero en lo que jamás me he equivocado, es en el análisis y consecuencias de las políticas del actual Presidente del Gobierno.



Un abrazo. — Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) May 21, 2022

Aunque los simpatizantes han aplaudido el hilo de Espinosa, con los antecedentes de este tipo de publicaciones por parte del partido ―a la que también podemos sumarle aquella del niño gallego, también en campaña electoral, que quería un boli de Vox―, han sido muchos los tuiteros escepticos con el mensaje, acusando al político de habérselo inventado o de haberlo copiado:

Me encanta como todos en VOX curiosamente encontráis amigos socialistas antes de las elecciones que repiten lo mismo, casi palabra por palabra. — Fran Rodríguez (@FRodriguez27_) May 21, 2022

Te envío la carta por email, correo postal, o te lo trajo una paloma mensajera? — mell (@filloas13) May 21, 2022

Eso suena tan real como cuando la deportada en caliente de la Olona dice «Graná». pic.twitter.com/iKOrkCitmj — Gizmo Castaway (@Castaway1977) May 21, 2022

Alguien se puede creer esto después de 10 años hablandose en Twitter del mismo caso? Es como los chistes de Jaimite, viejisimo. — Esteban Ps (@esteban_pss) May 21, 2022

Si es socialista y es amigo tuyo está más despistao que un catedrático de historia en un mitin de Ayuso. — Brinkerhoff (@elbrinkerhoff) May 21, 2022

Este con toda seguridad sea el tuit más cutre que escribe desde que comenzó en las redes!#NoTeLoCreesNiTu #Condenado pic.twitter.com/6ej9CHHatM — Yo (@elhijodelfugao) May 22, 2022

Gracias por la historia. Me encantan sus amigos ficticios. También me gustan esas amigas inventadas de su mujer que votaban a Podemos pero a partir de ahora votan a VOX. — alguien neutral (@alguien_neutral) May 21, 2022

Y yo iba por el campo y me encontré con Caperucita, el lobo y Olona. Y me dijo el lobo esa d ahí ni es andaluza ni está empadrona.

Mi cuento tiene más cosas verdaderas q el tuyo — Abula1 (@Abula112) May 21, 2022

Ese amigo no será tu amigo invisible no? Porque eso no te lo crees ni tú...🤣🤣🤭 — Conchi Rodríguez (@ConchiR743) May 21, 2022

Señorito Ivan, no suena muy real que usted tenga amigos y menos que escriban sin faltas. — F.D.H (@dh_paco) May 21, 2022

Paga y no inventes! Cabeza! ¿Cuantas personas ven a ese amigo tuyo además de ti? ¿El resto de la gente te mira raro cuando hablas con él? ¿También salía en star wars? — Jack Skellington (@Mikyusa8) May 21, 2022

Mensaje que me manda un amigo desde el planeta de los Ewoks:

Iván, paga lo que debes. pic.twitter.com/U5qE3tEDs6 — NotFoundException (@exception_not) May 22, 2022

Espinosa ha preferido no dar más explicaciones al respecto sobre el mensaje de su amigo, ahora, ya exsocialista y de Vox.

