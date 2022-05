Cuando la 'PlayStation' era la calle: el hilo de Twitter que te llevará directo a tu infancia

Una posible forma de definir la generación a la que pertenece uno es a través de los juegos que practicaba en su infancia. Aunque estos forman parte de la tradición y se transmiten de abuelos a nietos, lo cierto es que el cambio tan grande que ha experimentado la sociedad en los últimos 50 años ha modificado por completo las formas de entretenimiento. Ahora los niños juegan más en casa gracias a las nuevas tecnologías, pero antes "la play era la calle": esta es la base sobre la que un usuario de Twitter ha elaborado un hilo viral y de lo más nostálgico.

La cuenta fake de Isabel II, una clásica de Twitter, ha sido la creadora de este estupendo hilo. En él, va haciendo un repaso por esos juegos callejeros que, a lo largo del siglo XX, practicaron millones de niños en los patios del colegio y los parques del barrio. Juegos que varían ligeramente de una década a otra, pero que guardan algo en común: prácticamente no requerían de más recursos que las ganas de pasárselo bien.

Son juegos como el 'churro va', 'la goma', 'la peonza', 'el escondite', 'las chapas' o aquel que siniestramente solía llamarse 'el paredón', entre muchos otros. En total, una veintena de juegos que muchos recordarán:

CHURRO VA!

Le llamábamos "juego" para que no nos lo prohibiese el Tribunal de La Haya. Te ponías en la pared a puertagayola, para que tus colegas se lanzasen contra ti a lo Guerra Mundial Z. Amistades peligrosas. El trenecito, pero sin vicio. El Muro de las Lamentaciones. Brutal. pic.twitter.com/SCXYh7mDQ3 — iSaBeL Ii 🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 fake (@iSaBeLIiFaKe1) May 16, 2022

La conclusión de este tuitero (o tuitera) es clara: "¿Éramos felices y no lo sabíamos? Seguramente. Pero no os engañéis: vuestros hijos también lo son. Simplemente están adaptados a la época que les ha tocado vivir. Época muy dura, por cierto. No los metáis en una burbuja. Que exploren, se ensucien y se caigan. Que vivan".

Un mensaje que huye del peligroso 'cualquier tiempo pasado fue mejor' para instalarse en una nostalgia mucho más sana. Eso mismo es lo que han pensado muchos otros tuiteros que han compartido otros juegos e impresiones, además de anécdotas lejanas.

LA GOMA.

Los chavales solían decir que era un juego de niñas, y que lo de enredarse con una goma no iba con ellos. Ya, por eso siempre os ponéis el condón a la primera, verdad? Te divertías y te sacabas la carrera de escapista de una. Tenía su propio Greatest Hits. Bailecitos. pic.twitter.com/RnrAWauZz1 — iSaBeL Ii 🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 fake (@iSaBeLIiFaKe1) May 16, 2022

CANICAS.

En el oftalmólogo no veías las letras de la primera línea, pero en el parque le acertabas con una de éstas a un mosca en el culo a medio kilómetro. Tus primeras criptomonedas. Petanca para niños. Tenías 200, pero SIEMPRE jugabas con la misma. Parteuñas. Rompeamistades. pic.twitter.com/1aARUx53Rh — iSaBeL Ii 🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 fake (@iSaBeLIiFaKe1) May 16, 2022

EL PAÑUELO.

No nos engañemos: cualquier juego o ritual que tenga como protagonista un pañuelo, acaba en sangre. Mirad las bodas gitanas. Donde nuestros dientes de leche aprendieron que la potencia, sin control, no sirve de nada. Como una novillada, pero infantil. MUY estresante. pic.twitter.com/tQGFG5v5Rz — iSaBeL Ii 🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 fake (@iSaBeLIiFaKe1) May 16, 2022

CHAPAS (2).

La otra versión. Los futuros cicloturistas ya apuntaban maneras, ocupando medio parque para la partidita de las narices. Dos meaditas en la arena, y ya tenías la etapa de Los Lagos de Covadonga. El dopaje era el Bollicao de la merienda. El Tour de Infancia. Picaditas. pic.twitter.com/NKFoX4rOen — iSaBeL Ii 🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 fake (@iSaBeLIiFaKe1) May 16, 2022

EL PAJARITO INGLÉS.

1985: una niña coreana, durante un intercambio, comparte clase con Leticia Sabater. En el recreo solían jugar a este juego. Años después, esa niña escribiría el guión de El Juego del Calamar. Una mezcla entre el "mannequin challenge" y la vieja del visillo. pic.twitter.com/qCTTBqtCZG — iSaBeL Ii 🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 fake (@iSaBeLIiFaKe1) May 16, 2022

-El partido acababa cuando el dueño del balón tenía que ir a cenar.

-No había fuera de juego.

-Si no había herida, no era falta.

-Se elegían los equipos por riguroso orden de calidad.

-Si se rompía un cristal, se pagaba a escote.

-Daba igual ir 35-3, el que marcaba el último, WIN — iSaBeL Ii 🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 fake (@iSaBeLIiFaKe1) May 16, 2022

Te faltó "el robaterrenos", que se jugaba con una lima. La mecánica era sencilla. Un rectángulo grande en el suelo dividido entre los "los ladrones". Había que clavar la lima en el terreno de otro y trazar dos líneas que llegasen a los límites de nuestra zona. pic.twitter.com/omSvfGANNH — Alfredo 🇪🇸💜 ❤ 🌈 🔻 (@eskape09) May 16, 2022

"El clavo" o "el pincho", según fuese Ferrol o Vigo. En todo caso, papás desesperados buscando sus destornilladores, o que los recuperaban llenos de barro 🤣🤣

¡Algún que otro pié acabó perforado con ellos! — Pola pola póla (@polapolap0la) May 16, 2022

Una variante era el Beli, parecido al pichi pero en vez de pelota de tenis se bateaba con una pala de madera un palo con las puntas afiladas, a modo de lápiz con punta en los dos extremos. — Danny Torrance (@tsujmm) May 16, 2022

En mi barrio era "guerra de terrones" con piedras que realmente eran tierra no roca — JessiFer (@jessi_fdez81) May 16, 2022

