La mofa de Toni Cantó con la viruela del mono y su lección a Fernando Simón: "Ay madre..."

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y que alcanzó gran popularidad a raíz de la crisis del coronvirus, vuelve a estar en el foco mediático debido a la nueva emergencia sanitaria. Este miércoles, Madrid elevó a 23 la cifra de posibles casos de viruela del mono y, mientras tanto, Simón alertaba en Valencia de que tengamos cuidado con este virus pues están "trabajando con todas las hipótesis posibles".

En las últimas horas se han multipliacado las elucubraciones respecto a esta nueva enfermedad, como la de que se ha detectado un porcentaje alto de casos en hombres que tienen sexo con hombres. Sin embargo, expertos consultados por EL ESPAÑOL ya señalaron que no hay motivos para considerarla una nueva ETS: "Desde mi punto de vista se trata de una cuestión anecdótica, aunque es lógico que resulte llamativo", explicó el catedrático de Microbiología de la Universidad de Salamanca Raúl Rivas.

Fernando Simón quiso restarle gravedad al asunto sin resultar temerario en unas declaraciones donde afirmó que "no es probable que la viruela del mono tenga una transmisión importante pero no se puede descartar". Ese "no es probable que tenga una transmisión importante" es el que ha causado un gran revuelo en redes, ya que muchos se han acordado de lo que dijo en los inicios del covid: "España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado".

Fernando Simón no descarta que la viruela del mono vaya a generar una transmisión importante en España, aunque cree que no es lo probable que suceda pic.twitter.com/k4zKyDZd3l — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) May 18, 2022

Toni Cantó ha reaccionado con un irónico "Ay, madre..." que resume bien la acogida que han tenido las declaraciones de Simón en Twitter. Los usuarios de esta red social lo han convertido rápidamente en meme: "Solo habrá dos o tres casos de viruela del mono" o imágenes antiguas de personas arrasando con el papel higiénico de los supermercados.

